„A színház érzékeny pontokat tud benyomni rajtunk” – vallja Bordás Roland színművész + videó

– Hogyan emlékszik vissza arra a bizonyos versmondó versenyre, amit kilencévesen megnyert? Már ekkor tudta, hogy színész lesz?

– Talán akkor éreztem először, hogy a színészet érdekel. Az osztálytársaim gyakran szavaltak az iskolai ünnepségeken, de nekem addig nem volt ilyen ambícióm, amíg édesanyám nem mondta, hogy tanuljam meg Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról álmodom című költeményét. Megnyertem a versmondó versenyt, és másnap az osztályfőnököm megkérdezte, szeretnék-e ezzel komolyabban foglalkozni. Azt feleltem, színész akarok lenni. Később jött még sok minden – erdészet, vadászat, autósport, kosárlabda –, de a színészet mindig megmaradt. Tizenöt-tizenhat évesen elbizonytalanodtam, mert minden érdekelt, végül mégis e mellett döntöttem. A színészetben egy kicsit minden is lehetek.

– Mennyiben formálta a személyiségét és a színházhoz való viszonyát a szabolcsi zsákfalu, Hetefejércse?

– Nagyon sokat adott. Jó alap, jó puttony volt, ahogy mondani szoktam. Kilenc-tíz éves lehettem, amikor innen a néhány kilométerre fekvő Vásárosnaményba költöztünk, ahol általános iskolába és drámaszakkörbe jártam. Tizenhárom évesen már tudatosan drámatagozatos gimná­ziumba készültem, egy lapra tettem fel mindent. És ez volt a baj.

– Miért?

– Mert fejben már a Színház- és Filmművészeti Egyetemre készültem, de szembesülnöm kellett azzal, hogy a drámatagozatos gimnázium­ból nem vezet egyenes út a színészi pályához. Mint minden fiatal, én is megéltem a bolondos éveket, ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy erre a pályára adtam a fejem, és jelenleg is meg tudok ezen maradni.

– A Kaposvári Egyetemen Vidnyánszky Attila osztályában végzett. Mi volt a legfontosabb tanítás, amit tőle kapott?

– Néha, amikor túlpörgök a próbákon, rám szól: „Állj meg!, Ne kapkodj!” De ez részemről nemes kapkodás, a munka izgalmának a jele.

– Emlékszik az első szerepére a Nemzeti Színházban?

– Igen, a János vitézben statisztáltunk másodévesként. Emlékszem, hogy minden előadás után elment a hangunk, mert olyan hatalmas volt a tér, amit be kellett játszanunk.