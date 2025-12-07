„A színház a mintha kategóriája” – vallja Tóth Auguszta színésznő + videó

– „A jó színészethez elég a tökéletesen hazudni tudás képessége is: úgy tenni, mintha…” – vallotta Mezei Mária. Ön szerint mi kell a jó színészethez?

– Amit ő valójában vallott: a teljes átlényegülés. Nyilvánvalóan ezekkel a mondatokkal mindig óvatosan kell bánni, mert nekem volt egy nagy mesterem, Taub János, aki azt mondta: a színész mímeli az igazságot. Mi színészek, amit látunk vagy megtapasztalunk az életben, az életünkben, azt leképezzük a színpadra, újrateremtjük, újrajátsszuk. És minél inkább tudunk hazudni igazul, az annál hihetőbb. A színház a mintha kategóriája, de az nem mindegy, hogy az a mintha milyen. Sokszor tapasztalom, hogy ha az ember elvégzi az egyetemet vagy bármilyen akadémiát, ahol színművészetet tanul, ott először ­játssza, hogy játszik, aztán játszik, majd jó esetben éli, amit játszik. Ezek a transzformálódásnak a mozzanatai, melyek jó esetben megtörténnek, de abban biztos vagyok: az embernek mindig tudnia kell, hogy ez csak egy játék, bár izgalmas, kemény és fárasztó játék.

– Milyen emlékeket őriz a gyerekkoráról, és hogyan formálták ezek a későbbi művészi identitását?

– Rendkívül zárkózott gyerek voltam, jól eljátszottam egyedül a kis babaházamban, amit az asztalosmester dédnagyapám készített. Az óvodában folyamatosan próbáltak szerepeltetni, de én nem hagytam magam, aztán abba az általános iskolába kerültem, ahol az édesapám iskolaigazgató lett, a gyerekek pedig emiatt azonnal kiközösítettek. Nagyon hamar rájöttem arra, hogy mindig a mérték az érték. És ha a pályámon végignézek, akkor én ezt a fajta zártságomat megtartottam. Jóban vagyok a kollégáimmal, de a barátaim „civil emberek”. Sok kedves ember vesz körül, akiket nagyon szeretek, de nagyon kevesen vannak azok, akikkel igazán mély a kapcsolatom.

– Pedagóguscsaládba született és majdnem tanár lett. Mi mozdította el véglegesen a tanári pályáról a színészet felé?

– Valójában nem voltam tisztában azzal, hogy színésznő akarok lenni. Sokkal jobban izgatott a tánc, az éneklés, a tanítói, gyógypedagógusi pálya vagy a régészet. A színművészetin a felvételi vizsgán az utolsó rostán estem ki. Abban az évben Zsámbéki Gábor indított osztályt, és akkor Marton László azt üzente nekem, hogy jövőre próbáljam meg újra, így egy évvel később újra jelentkeztem. De közben elveszítettem az édesapámat, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára jártam és mellette dolgoztam. Így amikor felvettek, már nem éreztem azt az euforikus állapotot, és a közeg sem volt annyira vonzó, mint gondoltam. A színművészeti első éve számomra rémálom volt, nehezen nyíltam meg. Kapás Dezső nagyon óvatosan próbált terelgetni, azt akarta, hogy végre elhiggyem, biztonságban vagyok. Sokat köszönhetek neki, mert olyan atyai, emberi figyelmet kaptam tőle, ami sohasem volt tolakodó, mindig azt éreztette velem, hogy ez az utam. Aztán valahogy a második évben elindultam és komolyabb szerepeket kaptam, mint Csehov egyik egyfelvonásos darabjában, a Medvében, de ezeknek a súlyával valójában nem voltam tisztában. Csak azt éreztem, hogy egyre nehezebb feladatokat kapok, és ezeket meg kell ugornom. Végzősként is lógtam a levegőben, mert azt mondták, hogy mindenhol megállok a lábamon, így nem intéztek nekem színházban helyet. Végül az Arizonába kerültem, ahol főszerepeket kaptam, és onnan indult el a Kisváros Várkonyi Gábor által. Kiváló színészekkel kerültem össze a pályám elején: Haumann Péter, Molnár Piroska, Egri Márta, Dörner György, Andorai Péter, Bubik István, Ráckevei Anna, Kozák András, Hollósi Frigyes, Gábor Miklós, Bodrogi Gyula – és még sorolhatnám. És sok kiváló, nagy rendezővel dolgozhattam együtt, mint például a film világában Makk Károllyal. Tőlük akarva-akaratlanul is erőt kaptam. És csak utólag tudatosult bennem, hogy ezeknek a nagy művészeknek a közelében lehettem és a bizalmukat élvezhettem.