„A színház a mintha kategóriája” – vallja Tóth Auguszta színésznő + videó

Idén tíz éve, hogy bemutatta a Hoztam valamit a hegyekből – Mezei Mária című estjét. Annak idején mi vezette a színésznő életének és karakterének bemutatásához?
– Mindig Karády Katalin- és Mezei Mária-dalokat énekeltem zenés esteken, és amikor a színházam igazgatója azt mondta, hogy mindenkit támogat, aki készít egy önálló estet, akkor bennem felmerült Karády neve. De akkoriban mindenki Karády-dalokat énekelt, így mégsem hozzá nyúltam, hanem Mezeihez, akit mindenki csak a vörös démonként, femme fatale-ként, a franciás Mezeiként (illetve később: Mezeyként – a szerk.) ismer. Engem azonban az az ember érdekelt igazán, aki megírta a Hoztam valamit a hegyekből című művét, amivel gyakorlatilag elvágta magát. A felszabadulás után a politikai rendszer számtalan nagy művészt ellehetetlenített vélt, koholt vagy valós vádak alapján, és végül ő sem úszta meg. Hét évig nem kapott munkát, csak a Városligetben, egy sörözőben léphetett fel. Mezei különösen jó barátságot ápolt Latinovits Zoltánnal, és neki azt írta: a magas feszültségű áram szétroncsolja az idegeket. Az a művész, aki nagy feszültségű árammal dolgozik, az bizony sérül. Én pedig mindenáron szerettem volna megmutatni az ő mélységeit, küzdelmeit, sérelmeit, végigkísérve az életútját a születésétől majdnem a haláláig, a le- és megtisztulását, az abból megszületett nemes egyszerűségét.
– Az előadásra készülve fedezett fel párhuzamokat Mezei Mária és a saját élete között?
– Amikor kutattam és olvastam róla az anyagokat, akkor tudat alatt is kerestem a közös kapcsolódási pontokat. Nem kellett messzire mennem, mert mind a ketten korán elvesztettük az édesapánkat. Vidékiek vagyunk mind a ketten, ő Kecskeméten, én Szekszárdon születtem, és Dévaványán nőttem fel. Ugyanúgy rosszul éreztem magam Budapesten a kezdet kezdetén, mint ő. Én sem szálltam fel villamosokra, buszokra, mert nem tudtam, hogy hova mennek. Előadásomban nem az a célom, hogy másoljam őt, hanem hogy megidézzem, ami néha elég jól sikerül. Azt szokták mondani a nézők: ha becsukják a szemüket, az olyan, mintha Mezei Mária beszélne, megérinti őket.
