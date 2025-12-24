Nyuszi barátai és még sokan mások – ma száz éve jelent meg a Micimackó angol eredetije + videó

„Eduardus Ursus scalis nunc tump-tump-tump occipite gradus pulsante post Christophorum Robinum descendens.” Ez nem valamely ókori filozófus vagy történetíró művéből, esetleg bibliatudománnyal foglalkozó régi értelmező szövegből, talán közép- vagy kora újkori irodalmi műből való, hanem a Micimackó latin fordításából. Magyarul, Karinthy Frigyes szavaival:

Íme, Medveczky Medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva feje búbjával, kipp-kopp, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Róbert Gida, az ő gazdája.

A Micimackó latin fordítója Lénárd Sándor, aki művelődéstörténettel, klasszika-filológiával és gasztrotörténettel is foglalkozott, poliglott értelmiségi lévén pedig magyar irodalmi műveket fordított olaszra és németre. Többek között Szerb Antaltól A királyné nyakláncát, illetve Molnár Ferenc Őszi utazás című regényét. Életútja különös huszadik századi sors, amelynek kezdőpontja Budapest, végállomása pedig Brazília. A zsidó származású alkotót – európai gyökerei és különös hóbortjai, valamint orvosi praxisa miatt – egy szenzációhajhász újságíró az álnéven a brazíliai erdőkben rejtőzködő auschwitzi szörnyeteggel, Josef Mengelével azonosította. Természetesen ebből a kitalációból egy szó sem volt igaz, azonban a téma szépirodalmi földolgozást nyert Spiró György Helló, doktor Mengele! című színművében.

A Micimackóval általános iskolai negyedikes koromban ismerkedtem meg, amikor karácsonyi ajándékba kaptam a könyvet, s néhány nap alatt többször is elolvastam. Nemcsak a történetek nyűgöztek le, de a felejthetetlen és egyedi illusztrációk (Ernest Howard Shepard munkái) is. Azóta, ha nem is napi, de rendszeres olvasmányom a Micimackó. Sokat lehet belőle tanulni emberről és társadalomról, egyénről és közösségről, a szeretetről és az irigységről. Olyan örök tulajdonságokról, amelyek állandó jellemzői az embernek. Pár éve Sz. Simon István szegedi újságíró könyvét olvasgattam – ő a megyei lap főszerkesztője volt a rendszerváltozás idején –, aki arról is megemlékezett: amikor a napi hírek és a klasszikus, vagy éppen kortárs szépirodalom „nehézségéből” akar menekülni, de mégis az olvasásban maradva örömet keresni, akkor a Micimackó „könnyedségébe” menekül.