Elmondta, amit nem akartak hallani

George Orwell (1903–1950) kissé egyszerűbben, könnyedebben és szerethetőbben fogalmaz az Állatfarmban, mint az 1984-ben a gyűlöletpercekkel, az állandó, illetve változó tartalmú hazugságokkal, a mindennapi élet és a világpolitikai színtér teljességgel torz voltával, valamint ki- és megismerhetetlenségének megjelenítésével. Talán pontosan amiatt, mert a farmot és az ott élő állatokat mint szimbólumokat alkalmazza. Annak ellenére igazak ezek a jelzők a szövegre, hogy az angol író nagyon találóan, s szinte a korát megelőző őszinteséggel, éleslátással és elemzőkészséggel fogalmazta meg kommunizmuskritikáját.

Az Állatfarm, vagy ahogy első teljes magyar fordításában — Nové Béla Zúz Tamás név alatt megjelent munkájában (1984) — olvashatjuk, az Állati gazdaság egy angliai farmot jelenít meg, ahol az állatok föllázadnak és összefogva, együttes erővel elzavarják a velük nem nagyon törődő, alkoholista Jones gazdát. Először valamiféle demokratikus eszmékkel és eszközökkel irányítják közösen a majort, azonban hamar megindulnak a különös jelenségek, s a hatalom egyre inkább a disznók kezébe kerül. Vezetőjük Napóleon. A neve egyébként az előbb említett első fordítás szerint Napólajos, amely utalás III. Napóleonra, a nagy francia császár, Bonaparte Napóleon inkább későbbi paródiájának tekinthető „kis Napóleonra”, vagyis arra a Bonaparte Lajosra, aki száműzött hercegből lett francia köztársasági elnök, majd államcsínnyel megszerezve a hatalmat, császár. A kisregény francia fordításainak egy részében egyébként – nyilván a „nagy” Napóleon iránti tiszteletből – Caesar néven említik a diktátor sertést.

Ordító birkák

Orwell művében az állatok Mr. Jones elűzése után hisznek az igazságos munkamegosztásban és igyekeznek megtalálni a helyüket a farm, immáron – elvileg legalábbis – szabad társadalmában. Noha egy ideig úgy tűnik, mindenki a tudása, tehetsége, szorgalma szerint dolgozhat, egy idő után észreveszik, hogy romlik az életminőségük. Egyrészt többet kell dolgozniuk és kevesebb a takarmánykészlet, valamint rosszabb körülmények jutnak osztályrészükként. Másrészt az általuk megfogalmazott gondolatok – amelyek a „minden állat egyenlő” és a „négy láb jó, két láb rossz” elvére épülnek – fokozatosan csorbát szenvednek, átalakulnak és végül átfogalmazódnak. Így kerül egy apró kiegészítés a szabályaik közé: „Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél”. A disznók vezetője aztán hamar elzavarja a konkurenciát, a nagy népszerűséggel rendelkező másik kant, Hógolyót, s ezzel párhuzamosan azokkal a korábban eltűnt kiskutyákkal véteti magát körül, akik az ő nevelésének köszönhetően hűséges és harcos vérebekké cseperedtek. És persze mindig számíthat hű szövetségeseire, a gyűléseken kórusban rigmusokat skandáló és a többiek hangját elfojtóan ordító birkákra.

Már a politikai szatírát értő módon olvasó kortársak is fölismerték, hogy Napóleon Sztálinnal, Hógolyó Trockijjal azonosítható, a „minden állat egyenlő” eszméjét hirdető, még Jones gazda elzavarásra előtt elhunyt Őrnagy (az első fordításban Agyarnagy) – szintén disznó – pedig Marxszal (és kisebbrészt Leninnel.)

Bandi, az igásló az elkötelezett munkás, vagy más fogalmi készletben a „hasznos idióta”, aki úgy, ahogy látja a visszásságokat, de ahelyett, hogy tudatosítaná őket és föllépne ellenük, a „Majd még keményebben dolgozom!” mondatot mantrázza, észre sem véve, hogy éppúgy kihasználják a munkaerejét és a jó szándékát, mint a forradalom előtti időkben. Ahogy azt sem, hogy amikor már öreg és gyönge, nem orvoshoz viszik a disznók, hanem a mészárszékre. Alakja a munkásrétegek és a kommunista diktatúrák által tönkretett, kihasznált és megnyomorított társadalmak jelképe. Ellenpontja Mollie, a fiatal fehér kanca, akinek az esze a cukorkákon és a sörényébe tűzött szalagokon jár, s akinek annyira nem tetszik az új rendszer, hogy hamar meg is szökik a majorból. Ő a cári idők – később többségében az emigrációba menekült – arisztokráciáját és nagypolgárságát jeleníti meg.