Gazdák figyelem: ez az adó csökken idén

A tárcavezető közösségi oldalán kiemelte, hogy január 1-től a mezőgazdasági vontatók pótkocsijai mentesülnek a gépjárműadó alól, ami jelentős könnyebbséget jelent a szállítási feladatokat végző gazdák számára. Szintén fontos változás, hogy az erdőművelési ágú ingatlanok ettől az évtől a termőfölddel azonos kategóriába tartoznak, így az önkormányzatok többé nem vethetnek ki rájuk települési adót. A termőföld-adásvételeknél pedig megmarad az illetékmentesség akkor is, ha a földön jogszabályból eredő szolgalmi jog szerepel. A módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában.

A mezőgazdasági vontatók pótkocsijai mentesülnek a gépjárműadó alól/Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

A piaci kitettség mérséklését, az értékesítésbiztonság erősítését szolgálja, hogy ettől az évtől a marhatőkehús és a marhabelsőségek is az 5 százalékos áfakulcs alá tartoznak, amely korábban kizárólag a fél és a negyedelt marhára volt érvényes. A tárcavezető kitért arra is:

hogy a kora tavaszi fagykárral és az aszállyal sújtott termelők egyéves hitelmoratóriumban részesülhetnek,

amennyiben bejelentkeztek a kárenyhítési alapba.

A könnyítés célja, hogy az időjárási szélsőségek által érintett gazdák pénzügyi helyzete stabil maradjon és folytatni tudják gazdálkodási tevékenységüket. 4

A borászati ágazat számára is új lehetőségekkel indul az év. A kisüzemi habzóborokra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezmény lépett életbe, továbbá a borászok mostantól tartályos formában is előállíthatják a habzóbort saját szőlő vagy bor felhasználásával. Ez erősíti a hazai borászatok versenyképességét, ösztönzi a technológiai fejlődést, és hozzájárul a kulcsfontosságú értékláncok megerősítéséhez.

Nagy István hangsúlyozta, a hatályba lépett intézkedések közös célja a gazdák megélhetésének támogatása és a magyar agrárium teljesítőképességének megőrzése, ami az ország élelmezésbiztonságának alapja. A kormány továbbra is minden eszközzel azon van, hogy a kihívások közepette is kiszámítható körülményeket biztosítson ehhez a munkához. Az agrárium szereplői, ahogy eddig, úgy ezután is számíthatnak ránk – fogalmazott az agrárminiszter.