agráriumadómezőgazdasági vontató

Gazdák figyelem: ez az adó csökken idén

Év elejétől több olyan könnyítés is érvénybe lépett, amelyet a kormány a mezőgazdasági szereplők adó- és adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében fogadott el. Ezeknek köszönhetően kiszámíthatóbbá válik a termelés, tovább erősödik a gazdák versenyképessége, ráadásul az intézkedések hozzájárulnak hazánk élelmiszer-biztonságának megőrzéséhez – közölte Nagy István agrárminiszter.

Lengyel Gabriella
2026. 01. 01. 10:51
Könnyítések jönnek a gazdának az adminisztrációban és az adózásban. Fotó: Havran Zoltán
A tárcavezető közösségi oldalán kiemelte, hogy január 1-től a mezőgazdasági vontatók pótkocsijai mentesülnek a gépjárműadó alól, ami jelentős könnyebbséget jelent a szállítási feladatokat végző gazdák számára. Szintén fontos változás, hogy az erdőművelési ágú ingatlanok ettől az évtől a termőfölddel azonos kategóriába tartoznak, így az önkormányzatok többé nem vethetnek ki rájuk települési adót. A termőföld-adásvételeknél pedig megmarad az illetékmentesség akkor is, ha a földön jogszabályból eredő szolgalmi jog szerepel. A módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában.

mezőgazdasági vontató, Budapest, 2025. szeptember 18.Nagy István agrárminiszter beszédet mond az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) megnyitóján a budapesti Hungexpón 2025. szeptember 18-án.MTI/Bruzák Noémi
A mezőgazdasági vontatók pótkocsijai mentesülnek a gépjárműadó alól/Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

A piaci kitettség mérséklését, az értékesítésbiztonság erősítését szolgálja, hogy ettől az évtől a marhatőkehús és a marhabelsőségek is az 5 százalékos áfakulcs alá tartoznak, amely korábban kizárólag a fél és a negyedelt marhára volt érvényes. A tárcavezető kitért arra is: 

  • hogy a kora tavaszi fagykárral és az aszállyal sújtott termelők egyéves hitelmoratóriumban részesülhetnek, 
  • amennyiben bejelentkeztek a kárenyhítési alapba. 
  • A könnyítés célja, hogy az időjárási szélsőségek által érintett gazdák pénzügyi helyzete stabil maradjon és folytatni tudják gazdálkodási tevékenységüket. 4

A borászati ágazat számára is új lehetőségekkel indul az év. A kisüzemi habzóborokra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezmény lépett életbe, továbbá a borászok mostantól tartályos formában is előállíthatják a habzóbort saját szőlő vagy bor felhasználásával. Ez erősíti a hazai borászatok versenyképességét, ösztönzi a technológiai fejlődést, és hozzájárul a kulcsfontosságú értékláncok megerősítéséhez.

Nagy István hangsúlyozta, a hatályba lépett intézkedések közös célja a gazdák megélhetésének támogatása és a magyar agrárium teljesítőképességének megőrzése, ami az ország élelmezésbiztonságának alapja. A kormány továbbra is minden eszközzel azon van, hogy a kihívások közepette is kiszámítható körülményeket biztosítson ehhez a munkához. Az agrárium szereplői, ahogy eddig, úgy ezután is számíthatnak ránk – fogalmazott az agrárminiszter.

 

 

