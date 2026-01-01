Épp mint az NB I

A világvándor Nicolas Anelka volt az első fecske Kínában még 2012-ben. Mi sem természetesebb, hogy a hét (!) európai sztárklubban is megfordult francia botrányhős később Indiában is felbukkant, igaz, már díszpintyként, nem játékosként. Őt követte Didier Drogba, de az igazi fellendülésre még kellett két-három éve várni. Kínában ugyanúgy képzelték el a futball felvirágoztatását, miként a sport-, illetve gazdasági élet bármely területén: párthatározattal. Hszi Csin-ping elnök 2015-ben meghirdette a kínai futball reformjának és fejlesztésének átfogó programját. A célok között első lépésben szakmailag, üzletileg is ütőképes saját profi liga megteremtése, majd idővel állandó világbajnoki részvétel – Kína a mai napig csupán egyszer, 2002-ben jutott ki a tornára –, vb-rendezés, sőt lehetőleg győzelem szerepelt.

A bevált recept szerint Kína először is „tudást”, azaz játékosokat és edzőket importált.

Csupán néhány ismert név, akiket jó pénzért sikerült elcsábítani: Oscar, Hulk, Paulinho, Carlos Tévez, Marek Hamsík, Axel Witsel, illetve Sven-Göran Eriksson, Luiz Felipe Scolari, Fabio Cannavaro, Felix Magath, Manuel Pellegrini, André Villas-Boas, Gus Poyet, a Magyarországról is jól ismert Paulo Sousa, Dragan Sztojkovics.

Veretes névsor. Az Európából és Dél-Amerikából érkező játékosok és szakemberek kétségtelenül fellendülést hoztak, a kínai liga (CSL) kirakatcsapata, a Guangzhou Evergrande kétszer (2013, 2015) megnyerte az Ázsiai Bajnokok Ligáját. A kínai futball sikereit mégis érdemes helyén kezelni. Aligha véletlen, hogy a szabadszájú, a legszebb éveit a Manchester Unitedben, a Manchester Cityben, valamint a Juventusban töltő Carlos Tévez nyaralásnak nevezte kínai éveit, a Chelsea-t is megjárt brazil válogatott Oscar pedig – aki hosszú távú szerződésének köszönhetően hét évet húzott le Kínában – hazatérve úgy fogalmazott: a körülmények nem segítették a fejlődést, csak a fizetés volt európai szintű.

Egy-egy véleménynél és eredménynél is árulkodóbb, hogy a CSL piaci értéke a csúcson sem haladta meg az 500 millió eurót, ami csinos összeg, de ne dőljünk be, csupán egytizede volt a Bundesligáénak, a Premier League-ről nem is beszélve. Európában nem kellett aggódni a kínai futballforradalom miatt.