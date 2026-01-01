Orbán Balázs összegezte a 2025-ös év politikai fordulópontjait

Nyáron alakultak meg az első digitális polgári körök

„Orbán Viktor júliusban, Tusnádfürdőn jelentette be a digitális polgári körök létrehozását, abból a felismerésből kiindulva, hogy a politikai küzdelem súlypontja végleg áthelyeződött a digitális térbe. Ma már nem elegendő intézményeket működtetni és választásokat nyerni: a nemzeti közösségnek folyamatosan jelen kell lennie az információs térben is, ahol különböző hálózatok és online aktivitások formálják a közvéleményt. A digitális polgári körök ezért nem kampányeszközként, hanem hosszú távú politikai és közösségi infrastruktúraként jöttek létre, amelyek célja a nemzeti gondolkodás védelme, a patrióta közösség összetartása és annak biztosítása, hogy a szuverenitás és béke melletti álláspont a digitális nyilvánosságban is tartósan és szervezetten jelen legyen” – tekintett vissza Orbán Balázs, aki azt is felidézte:

Augusztusban robbant ki a Tisza Párt történetének egyik legsúlyosabb botránya, amely bizonyítékként szolgált arra, hogy a párt eltitkolja valódi politikai programját, és a nyilvánosságban hangoztatott ígéretekkel ellentétben súlyos megszorításokra készül. A botrányt Tarr Zoltán, a párt alelnökének kiszivárgott augusztusi megszólalása váltotta ki. A párt vezető tisztségviselője egy zárt eseményen arról beszélt, hogy nem hozhatják nyilvánosságra a programjukat, mivel akkor a magyar emberek nem szavaznának rájuk: »Nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk. Választást kell nyerni, aztán mindent lehet.« Az elszólás arra mutatott rá, hogy a Tisza Párt vezetői tudatosan visszatartják a valós politikai szándékaikat a választók elől, ami alapjaiban kérdőjelezte meg a párt hitelességét.

Az előző évre visszatekintő posztjában Orbán Balázs arról is írt, hogy „Szeptemberben a magyar kormány bejelentette az Otthon start programot, amelynek célja, hogy érdemi, kiszámítható segítséget nyújtson az első lakásukat megvásárlóknak egy fix, 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukcióval, életkori, családi és gyermekvállalási feltételek nélkül, miközben a lakhatási helyzetet nem pusztán keresletélénkítéssel, hanem szabályozott eszközökkel kívánja javítani. A program rövid időn belül mérhető pozitív hatásokat hozott: csökkent az albérletek iránti keresleti nyomás, ami az albérleti díjak emelkedésének lassulásában, sőt egyes időszakokban mérséklődésében is megjelent, miközben a lakásárak drágulási üteme is fékeződni kezdett. 2025. november közepéig mintegy 22 ezer fix 3 százalékos hiteligénylés érkezett be, és több mint 8500 igénylőnek már folyósítottak is hitelt csaknem 300 milliárd forint értékben.”