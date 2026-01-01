Orbán Balázs összegezte a 2025-ös év politikai fordulópontjait

Minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy Donald Trump januári beiktatása megváltoztatta a világpolitika menetét. Magyarország számára azért volt különösen jelentős az amerikai elnök visszatérése, mert egy békepárti, szuverenista, migrációellenes és nemzeti érdekeket hangsúlyozó elnöke lett a világ legerősebb nagyhatalmának. Donald Trump beiktatása ezért Budapestről nézve nem pusztán személyi változás volt Washingtonban, hanem egy olyan geopolitikai fordulat lehetősége, amely kedvezőbb nemzetközi környezetet teremthet Magyarország stratégiájához, különösen Magyarország békepárti álláspontja és az Európai Unióval fennálló viták tekintetében – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs hozzátette:
A Patrióták Európáért pártcsalád februári politikai nagygyűlése Madridban világosan megmutatta, hogy egy új, gyorsan növekvő, nemzeti értékeket képviselő erőtér jelent meg az európai politikában. A pártcsalád ma már több mint egy tucat ország nemzeti pártjait fogja össze, az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakcióját adja, és egyben az első közép-európai alapítású európai pártcsalád, ami önmagában történelmi jelentőségű. A madridi nagygyűlés visszaigazolta, hogy a baloldal, a liberálisok és a néppárt együttműködésére épülő brüsszeli szövetség a végnapjaihoz érkezett. A Patrióták el fogják foglalni Brüsszelt és visszaadják az irányítás a demokratikus felhatalmazással rendelkező nemzeti kormányok kezébe.
A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte:
„A magyar kormány elindította Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amely mintegy egymillió családnak – 650 ezer kétgyermekes és 250 ezer háromgyermekes édesanyának – biztosít jelentős anyagi előrelépést. A kormány a 30 év alatti és a négygyermekes édesanyák után idén bejelentette, hogy a két- és a háromgyermekeseknek is bevezeti az élethosszig tartó szja-mentességet. A kormány ezen felül szja-mentességet biztosít a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) után és két lépcsőben megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt is. Az intézkedéscsomag üzenete, folytatva a világszinten kiemelkedő családpolitikai intézkedéseket, hogy a gyermekvállalás ne anyagi hátrányt, hanem előnyt jelentsen a családok számára.”
