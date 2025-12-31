patriótamagyar péterorbán viktor

2025 egyértelműen a patrióta oldal erősödését hozta kül- és belpolitikai színtéren egyaránt + videó

A XXI. Század Intézet vezető elemzője évértékelő videójában arról beszélt, hogy 2025 egyértelműen a patrióta oldal erősödését hozta kül- és belpolitikai színtéren egyaránt. Deák Dániel az Egyesült Államokkal való kapcsolatok új aranykorszakától az európai szövetségek bővülésén át a Fidesz belpolitikai kezdeményező szerepéig számos példán keresztül bizonyította: Orbán Viktor és a kormányoldal pozíciói jelentősen javultak, míg Magyar Péter lendülete megtört. A közvélemény-kutatások szerint is a patrióták várhatják kedvezőbb helyzetből a 2026-os választást.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 6:34
Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
A XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán közzétett év végi értékelőjében azt elemezte ki, hogy vajon ki nyerte meg 2025-öt, Orbán Viktor vagy Magyar Péter. Deák Dániel ezek mellett azt is megvizsgálta, hogy javult-e a patrióták a pozíciója belföldön és külföldön. Videójában a szakértő áttekintette a legfontosabb belpolitikai és külpolitikai folyamatokat.

Deák Dániel szerint Orbán Viktor amerikai útja egyértelműen fordulópont volt
Deák Dániel szerint Orbán Viktor amerikai útja egyértelműen fordulópont volt 
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Deák Dániel szerint egyértelmű hogy egy fordulatokkal teli év van mögöttünk, amelyek már a januári eseményekkel kezdődtek. 

Hogyha megnézzük még a januári sajtóbeszámolókat, akkor az egyik legfontosabb hír, az az volt, hogy az Egyesült Államok kitiltotta a magyar kormány egyik miniszterét és szankciókat vezetett be Magyarországgal szemben – emelte ki a szakértő, aki egyúttal rámutatott arra is, hogy ekkor még a Biden–adminisztráció volt hatalmon, a szankciókat pedig David Pressman akkori amerikai nagykövet indíttatására vagy kezdeményezésére vezették be.

Akkor még azt lehetett mondani, hogy az Egyesült Államok kifejezetten ellenségesen viszonyult Magyarországhoz. Ehhez képest most azt látjuk, hogy az egyik legfontosabb barátja, szövetségese a magyar miniszterelnöknek az amerikai elnök 

– mutatott rá. 

Novemberben Washingtonban találkozott Donald Trump és Orbán Viktor. Látszódott, hogy egy baráti, szövetségesi fogadtatás volt az amerikai elnök részéről, és nagyon sok fontos kérdésben meg is tudtak állapodni. Tehát ez a baráti, szövetségesi viszony nemcsak a kettőjük személyes viszonyában, kapcsolatában mutatkozik meg, hanem ebből Magyarország akár gazdasági szempontból is tud profitálni – mutatott rá az elemző.
Rengeteg amerikai beruházás érkezett az idei évben. Megállapodtak energetikai kérdésekben, az amerikai védőpajzsról, amelynek a tárgyalása, részleteinek a kialakítása még zajlik mind a mai napig – folytatta. 

A politológus szerint az év eleji amerikai szankciókhoz képest mára szoros, baráti szövetség alakult ki Magyarország és az Egyesült Államok között, amely gazdasági előnyöket is hoz az országnak. 

Deák Dániel rámutatott, hogy már ez az egyetlen egy példa nagyon jól szimbolizálja és bemutatja, hogy mennyi fordulat és változás volt 2025-ben. Kitért arra is, hogy az amerikai–magyar viszony az év eleji kedvezőtlen helyzetről az év végére jelentősen javult, ami Magyarország külpolitikai mozgásterének bővülését és az Egyesült Államok fokozott támogatását eredményezte. 

Az elemző szerint Magyarország politikai és gazdasági mozgástere jelentősen bővült, miközben a patrióta politikai erők nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten – az Egyesült Államokban és Európában is – erősödtek, amit az utóbbi EU-csúcs eredményei is tükröznek.

Két héttel ezelőtt a szakértő is Brüsszelben volt, ahol a helyszínről számolt be arról, hogy most már Orbán Viktor nincs egyedül, ahogy még januárban volt a szavazásoknál. Amikor vétózott, Orbán Viktor és Magyarország egyedül volt az álláspontjával. „Nem volt más ország, amelyik ilyen határozottan fel merte volna vállalni a békepárti álláspontot” – idézte fel. 

Most nem ez volt a helyzet, ezúttal talán az amerikai fordulatnak köszönhetően sokkal magabiztosabbak, sokkal erőteljesebbek lettek a patrióta hangok Európában is

– emelte ki.

Két héttel ezelőtt az EU-csúcson már Magyarország mellett állt ki Szlovákia és Csehország is közösen. Gyakorlatilag szembeszálltak a brüsszeli elképzelésekkel ezek az országok. Belgium is ellenkezett az orosz vagyonnak az elkobzása ügyében, Deák Dániel szerint pedig most már látszódik, hogy Orbán Viktor nincs egyedül, nem egyedül képviseli Magyarország az álláspontját ezekben a kérdésekben, hanem akár Belgium, Szlovákia, Csehország hasonló álláspontot képvisel, és Orbán Viktor keresztül tudja vinni az akaratát egy ilyen EU-csúcson, például Németországgal szemben is.

A legutolsó EU-csúcs Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen számára is nagyon komoly kudarc volt – emelte ki.

Ez egyértelműen azt is jelzi, hogy nemcsak az amerikai–magyar relációban, nemcsak globális szinten, hanem Európán belül is a patrióta, jobboldali, szuverenista politikai erőknek – például a cseh választásnak is köszönhetően – erősödött a hangja, sokkal nagyobb a mozgástere, mint januárban – mutatott rá a XXI. Század Intézet vezető elemzője. 

Deák szerint ha egy kicsit komplexebb dimenzióban nézzük ezt a dolgot, érdemes megemlíteni, hogy a napokban Tölgyessy Péter ellenzéki véleményformáló, interjút adott a Partizánnak, amelyben arról beszélt, hogy egy korszakváltás kapujában vagyunk. Érződik, hogy mindaz, amit eddig tudtunk és gondoltunk a világról, megváltozott, átalakult, egy átalakuló folyamatban veszünk részt mind globális, mind hazai színtéren, és körülöttünk átalakul megváltozik a világ. 

Orbán Viktor is az EU-csúcs utáni sajtótájékoztatóján nagyon szépen levezette: már 2010-ben, amikor a baloldali kormány megbukott, ő már akkor érzékelte, hogy egy globális átalakulás, egy globális változás kapujában állunk, és ennek megfelelően szakított a liberális demokrácia  dogmájával – emelte ki Deák. 

Egy világos patrióta modellt kezdett el kialakítani Orbán Viktor  a 2010-es kormányváltást követően. Ugyanennek a világszerte megtapasztalható átalakulási folyamatnak az egyik fontos része Donald Trump győzelme és Donald Trump a patrióta politikája – húzta alá a szakértő. 

Az Európai Unióban is ugyanennek vagyunk a tanúi, ami gyakorlatilag szépen lassan a szemünk láttára alakul át. Természetesen ez nem egyik évről a másikra történik, ez egy nagyon hosszú, elhúzódó folyamat, azonban mindenképp érzékelhető, hogy egy olyan változásnak vagyunk a szemtanúi, ami előbb-utóbb Nyugat-Európában is bekövetkezik – vélekedett. 

Az elemző rámutatott, hogy Orbán Viktor is utalt arra, hogy várakozásai szerint Ausztriának is patrióta kormánya lehet. Franciaországban is belátható időn belül lesz fordulat és ha ezek a változások bekövetkeznek a meghatározó nyugat-európai országokban, akkor a brüsszeli politikai is átalakul. Ezen dolgozik a magyar kormányfő. „A vádak ellenére nem kilépni akar az unióból és nem eladni akarja az EU-t, hanem a megreformálás a célja. Ezt jól tükrözi, hogy saját frakciót és szövetségi rendszert hozott létre, ami az eddigi tapasztalatok alapján sikeres modellnek bizonyult” – hangsúlyozta. 

Deák Dániel a gondolatmenetet folytatva arról beszélt, hogy a magyar belpolitikai színtéren is érzékelhető a patrióta lendületvétel. Rámutatott, hogy míg az év első felében Magyar Péter határozta meg a politikai napirendet, addig nyár kezdetére és őszre egyértelműen fordulat következett be ezen a téren.

Orbán Viktor és a Fidesz lett a kezdeményező fél a magyar politikában, míg Magyar Péter csak reagálni tudott. 

Deák Dániel szerint a belpolitikai színtéren mindenképp érdemes kiemelni Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András júniusi vitáját az ATV-n. „Szerintem ez volt egy nagyon fontos mozzanat, egy nagyon fontos pillanat, amikor Takács Péter egészségügyi államtitkár rommá verte a tiszás egészségügyi politikust, aki »TikTok-dokiként« futott be a nyilvánosságban, de hát a Tiszának ő volt akkor az egészségügyi arca” – fogalmazott. 

Ez egy nagyon fontos fordulópont, hiszen a jobboldali szavazók, a fideszes szavazók látták, hogy nem kell megijedni Magyar Pétertől, nem kell megijedni a Tiszától, igen, őket le lehet győzni, akár egy ilyen szakpolitikai vitában is magasan fölényesen lehet nyerni, még egy ellenzéki, egy ellenséges közegben is

– emelte ki Deák Dániel. 

Az elemző szerint azóta érződik, hogy sokkal magabiztosabb, sokkal lendületesebb a jobboldal, és ez nemcsak a politikusok, hanem a szavazók esetében is egyértelműen látható. „Orbán Viktor sokkal aktívabban kezdett el kommunikálni, rengeteg interjút adott, podcast műsorban vendégeskedett. Sok interjúban elmondta az álláspontját, egy kezdeményező pozíciót vett föl, megalakult a Harcosok Klubja, létrejöttek a digitális polgári körök, tovább elindult egy olyan országjárás, akár a Lázár-infókra is gondolhatunk, amely egyértelműen felrázta a jobboldali szavazókat, és lendületet adott a kormányoldalnak. Tehát belpolitikai szempontból is az a lendületvétel érzékelhető, amit itt az imént a külpolitikai dimenzióban is elmondtam” – fogalmazott. 

Deák Dániel egyúttal kitért a gazdasági helyzetre is, ami az ellenzék egyik kedvelt támadási felülete. Az év elején még abban reménykedett a magyar kormány, hogy Donald Trump hivatalba lépésével rövid időn belül lezárul az orosz–ukrán, de ez nem következett be.

Ennek ellenére Magyarországon nem kellett súlyos megszorításokat és adóemeléseket bevezetni, ellentétben például Németországgal, Franciaországgal vagy többi nyugat-európai országokban, a szomszédos Romániában is most nagyon rossz hírek érkeznek, az embereknek a 72 százaléka azt mondja, hogy rossz irányba megy Románia, ott is nagyon súlyos megszorítások és adóemelések vannak

– világított rá a szakértő. 

Ezzel szemben Magyarországon a nehéz háborús helyzet és gazdasági környezet ellenére is bevezetik a 14. havi nyugdíjat, bevezetik az szja-mentességet az édesanyáknak, családtámogatásokban duplázások vannak, és rengeteg olyan egyéb pozitív gazdasági intézkedés bevezetése történt az idei évben, vagy most januártól, 2026-tól kerül bevezetésre, ami nem azt hozza, hogy szűkülne a magyar lakosságnak a gazdasági mozgástere, hanem éppen ellenkezőleg, egy bővülő gazdasági mozgástérről beszélhetünk, de idehozhatom például a minimálbéremelést, vagy azt, hogy az egész Európai Unióban nemzetközi kimutatások szerint Magyarországon nőtt a legjobban a reálbér az idei évben

– emelte ki.

Deák Dániel szerint ezek olyan komoly gazdasági eredmények egy ilyen nehéz környezetben, amire igazán büszke lehet a patrióta jobboldali kormányzat. Nem véletlen, hogy Magyar Péterék és a Tisza Párt ezen a ponton próbálja legintenzívebben támadni a kormányoldalt. Összességében a szakértő szerint el lehet mondani, hogy a nyár után az őszt is megnyerte a Fidesz, átvette a kezdeményezést, és nem a Fidesz reagál már Magyar Péterre a legtöbb esetben, hanem éppen fordítva. Magyar Péter reagál Orbán Viktorra és reagál a Fideszre, és ezt ellenzéki véleményformálók is egyértelműen érzik.

Különféle műsorokban, különféle megszólalásaikban ők is ezt elismerik, elmondják – emelte ki.

A szakértő szerint egyébként a november 7-i amerikai látogatás is egy ilyen fordulópont volt. 

Ott voltunk mi is a Fehér Házban élőben, tudósítottunk arról, hogy hogyan is néz ki ez az egész folyamat, nagyon nagy megtiszteltetés volt a magyar delegáció részének lenni. De ennek köszönhetően, ennek ez is volt a célja, a széles magyar nyilvánosság is megismerkedhetett azzal, hogy egy ilyen diplomáciai esemény, egy ilyen külföldi utazás miről szól, mi ennek a célja, milyen hatása van egy ilyen látogatásra, például egy átlag magyarra nézve, rezsicsökkentés és egyéb kérdések is napirenden voltak. Gyakorlatilag testközelből lehetett látni azt, hogy milyen döntések születnek egy ilyen találkozón. Ez is azt az eredményt érte el a nyilvánosságban, a magyar nyilvánosságban, hogy sokkal nagyobb erővel jelent meg Orbán Viktor, a Fidesz, a jobboldal, és egy egyértelműen kezdeményező pozícióba került. Magyar Péter csak reagáló pozícióban volt

– hangsúlyozta. 

Összességében Deák Dániel szerint tehát a belpolitikában is egy patrióta lendületvétel figyelhető meg, és ezt a közvélemény-kutatások is visszaigazolják. 

Az elmúlt napokban jött ki a legfrissebb mérésével a 2022-ben a legpontosabb előrejelzést készítő Magyar Társadalomkutató nevű intézet. Ez az intézet 2022-ben a legpontosabb kutatóintézet volt, tehát mindenképpen érdemes ennek a kutatócégnek a méréseire, közvélemény-kutatásaira figyelni. Eszerint a friss mérés szerint a Tisza Párt jelenleg 38 százalékon áll, és 2025 végére egyértelműen növekedési korlátba ütközött Magyar Péter. Eközben a Fidesz 51 százalékon van, tehát már egy 13 százalékpontos különbség van a Fidesz és a Tisza között. A kormánypártoknak ez azt jelenti, hogy egy kedvező pozícióból vághatnak neki a 2026-os esztendőnek

– emelte ki.

Deák Dániel egyébként emlékeztetett, hogy ezen kutatások alapján ha most vasárnap lenne a parlamenti választás, akkor egy hárompárti parlament alakulna, a Fidesz megnyerné a választást, a Tiszta lenne az ellenzéki oldalnak a legnagyobb pártja, és a Mi Hazánk Mozgalom jutna még be egy 5 százalékos támogatottsági szinttel. 

Hogyha megnézzük a baloldali ellenzéki közvélemény-kutató cégeket, ők is hasonló tendenciát mérnek, ők is Fidesz-erősödést és Tisza-gyengülést mutatnak. Például a Publicus szerint is az emberek többsége a Fidesz győzelmére számít.

Ami pedig szintén nagyon fontos a különféle mérések kapcsán, hogy milyen az emberek hangulata, milyen a konjunktúraérzet, milyen a várakozása az embereknek, és például a GKI-nak vagy a Századvégnek is a konjunktúraindexe egy javuló hangulatról számol be, tehát ezek azt jelzik, hogy egyértelműen javul a magyar embereknek, a magyar társadalomnak a hangulata, közérzete. Ez is egyértelműen a kormánynak a pozícióit segíti

– fogalmazott.

Zárásként ugyanakkor a szakértő elmondta, hogy természetesen a választás nem lefutott, kizárólag a leadott szavazatok számítanak minden egyes választás, voksolás alkalmával, így a mozgósításnak, a részvételre történő buzdításnak kiemelt jelentősége van. Deák Dániel nyomatékosította, hogy januártól folytatódik az országjárás, folytatódik a Lázár infó, a mozgósításnak kiemelt jelentősége lesz az elkövetkezendő hónapokban is. Beindul a hivatalos kampányidőszak, a jobboldali politikusok  pedig egy percre sem fognak pihenni. 

Orbán Viktor bejelentette, hogy  január 5-én egy nagy nemzetközi sajtótájékoztatót tart, ahol minden hazai és külföldi sajtótermék képviseltetheti magát és feltehetnek bármilyen kérdést a miniszterelnöknek. 

Egy nagyon izgalmas évindítóval kezd a magyar kormányfő, tehát január 5-én már Orbán Viktor is ott lesz a frontvonalban, és berúgja a kampányidőszakot, mert egy ilyen eseménynek, egy ilyen nagy nemzetközi sajtótájékoztatónak mindig kiemelt jelentősége van

– fogalmazott. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

