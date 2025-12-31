2025 egyértelműen a patrióta oldal erősödését hozta kül- és belpolitikai színtéren egyaránt + videó

A XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán közzétett év végi értékelőjében azt elemezte ki, hogy vajon ki nyerte meg 2025-öt, Orbán Viktor vagy Magyar Péter. Deák Dániel ezek mellett azt is megvizsgálta, hogy javult-e a patrióták a pozíciója belföldön és külföldön. Videójában a szakértő áttekintette a legfontosabb belpolitikai és külpolitikai folyamatokat.

Deák Dániel szerint Orbán Viktor amerikai útja egyértelműen fordulópont volt

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Deák Dániel szerint egyértelmű hogy egy fordulatokkal teli év van mögöttünk, amelyek már a januári eseményekkel kezdődtek.

Hogyha megnézzük még a januári sajtóbeszámolókat, akkor az egyik legfontosabb hír, az az volt, hogy az Egyesült Államok kitiltotta a magyar kormány egyik miniszterét és szankciókat vezetett be Magyarországgal szemben – emelte ki a szakértő, aki egyúttal rámutatott arra is, hogy ekkor még a Biden–adminisztráció volt hatalmon, a szankciókat pedig David Pressman akkori amerikai nagykövet indíttatására vagy kezdeményezésére vezették be.

Akkor még azt lehetett mondani, hogy az Egyesült Államok kifejezetten ellenségesen viszonyult Magyarországhoz. Ehhez képest most azt látjuk, hogy az egyik legfontosabb barátja, szövetségese a magyar miniszterelnöknek az amerikai elnök

– mutatott rá.