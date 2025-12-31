2025 egyértelműen a patrióta oldal erősödését hozta kül- és belpolitikai színtéren egyaránt + videó

Összességében Deák Dániel szerint tehát a belpolitikában is egy patrióta lendületvétel figyelhető meg, és ezt a közvélemény-kutatások is visszaigazolják.
Az elmúlt napokban jött ki a legfrissebb mérésével a 2022-ben a legpontosabb előrejelzést készítő Magyar Társadalomkutató nevű intézet. Ez az intézet 2022-ben a legpontosabb kutatóintézet volt, tehát mindenképpen érdemes ennek a kutatócégnek a méréseire, közvélemény-kutatásaira figyelni. Eszerint a friss mérés szerint a Tisza Párt jelenleg 38 százalékon áll, és 2025 végére egyértelműen növekedési korlátba ütközött Magyar Péter. Eközben a Fidesz 51 százalékon van, tehát már egy 13 százalékpontos különbség van a Fidesz és a Tisza között. A kormánypártoknak ez azt jelenti, hogy egy kedvező pozícióból vághatnak neki a 2026-os esztendőnek
– emelte ki.
Deák Dániel egyébként emlékeztetett, hogy ezen kutatások alapján ha most vasárnap lenne a parlamenti választás, akkor egy hárompárti parlament alakulna, a Fidesz megnyerné a választást, a Tiszta lenne az ellenzéki oldalnak a legnagyobb pártja, és a Mi Hazánk Mozgalom jutna még be egy 5 százalékos támogatottsági szinttel.
Hogyha megnézzük a baloldali ellenzéki közvélemény-kutató cégeket, ők is hasonló tendenciát mérnek, ők is Fidesz-erősödést és Tisza-gyengülést mutatnak. Például a Publicus szerint is az emberek többsége a Fidesz győzelmére számít.
Ami pedig szintén nagyon fontos a különféle mérések kapcsán, hogy milyen az emberek hangulata, milyen a konjunktúraérzet, milyen a várakozása az embereknek, és például a GKI-nak vagy a Századvégnek is a konjunktúraindexe egy javuló hangulatról számol be, tehát ezek azt jelzik, hogy egyértelműen javul a magyar embereknek, a magyar társadalomnak a hangulata, közérzete. Ez is egyértelműen a kormánynak a pozícióit segíti
– fogalmazott.
Zárásként ugyanakkor a szakértő elmondta, hogy természetesen a választás nem lefutott, kizárólag a leadott szavazatok számítanak minden egyes választás, voksolás alkalmával, így a mozgósításnak, a részvételre történő buzdításnak kiemelt jelentősége van. Deák Dániel nyomatékosította, hogy januártól folytatódik az országjárás, folytatódik a Lázár infó, a mozgósításnak kiemelt jelentősége lesz az elkövetkezendő hónapokban is. Beindul a hivatalos kampányidőszak, a jobboldali politikusok pedig egy percre sem fognak pihenni.
Orbán Viktor bejelentette, hogy január 5-én egy nagy nemzetközi sajtótájékoztatót tart, ahol minden hazai és külföldi sajtótermék képviseltetheti magát és feltehetnek bármilyen kérdést a miniszterelnöknek.
Egy nagyon izgalmas évindítóval kezd a magyar kormányfő, tehát január 5-én már Orbán Viktor is ott lesz a frontvonalban, és berúgja a kampányidőszakot, mert egy ilyen eseménynek, egy ilyen nagy nemzetközi sajtótájékoztatónak mindig kiemelt jelentősége van
– fogalmazott.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
