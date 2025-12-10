Magyar Péter árnyékminiszterei elárulják, hova taszítanák az országot

Az országgyűlési frakcióval nem rendelkező Magyar Péter frakcióülést tart Balatonfüreden, ahol átbeszélhetik a Tisza Párt adóemelési terveit. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán jelezte, hogy az egyetlen frakció, amelynek a tiszások is tagjai, az Európai Parlamentben van, és Manfred Weber vezeti, de ő nem lesz jelen. Az eseményen vélhetően jelen vannak a Tisza Párt mögött álló tanácsadók és háttéremberek, akik később egy esetleges Tisza Párt által támogatott árnyékkormány gerincét alkothatják.

Összeállhatott a Tisza Párt árnyékkormánya (Fotó: Havran Zoltán)

Kórházakat zárna be a Tisza Párt

Emlékezetes volt, amikor nyáron egy tévés vitában Takács Péter egészségügyi államtitkár felmosta a padlót Kulja Andrással, a Tisza európai parlamenti képviselőjével. Ezután Magyar gyorsan eltüntette Kulját és a néhány héttel később rendezett nagykanizsai kongresszusukon már Hegedűs Zsolt volt az, aki a Tisza Párt egészségügyi politikusaként tetszelgett. Később pedig Magyar Péter már a

Tisza-kormány egészségügyi minisztereként hivatkozott az egyébként Angliában dolgozó Hegedűs Zsoltra.

Mostanra pedig az is kiderült, hogy kórházbezárásokra készülne a Tisza Párt. Magyar Péter október elején mutatta be új egészségügyi szakértői csapatának tagjait, akiket reményei szerint áprilistól majd a minisztériumban is szeretne tudni, Hegedűs Zsolt vezetésével. Közöttük is Túri Péter, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. egykori vezetője, a Tisza Párt mentésért, sürgősségi ellátásért, légimentésért felelős szakértője politikailag a legérdekesebb. Túri nem csupán miniszteri biztosként vállalt aktív kormányzati szerepet a Gyurcsány-kormányok alatt, de személyes kötődése és üzleti kapcsolatok mentén is kijelenthető, hogy a kórházbezárásokkal elhíresült volt SZDSZ-es miniszter, Kóka János embere.

Míg Gilly Gyula, a Tisza egészségügyi munkacsoportjának vezetője a 2017-ben megjelent könyvében arról értekezett:

a társadalmi igazságosság jegyében az aktuális kormány akár kórházakat is bezárathat.

A nemrég kiszivárgott tiszás megszorítócsomagnak pedig az egészségügy is az áldozatául esne. Ugyanis megszüntetnék az ingyenes ellátást, a jelenlegi társadalombiztosítás helyett kötelező magánbiztosítást vezetnének be, melynek hatására a magyar társadalom túlnyomó többsége nem férne hozzá a jelenleg ingyenes ellátáshoz sem.