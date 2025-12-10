Magyar PéterUkrajnakormányTisza PártRuszin-SzendiNagy Ervin

Magyar Péter árnyékminiszterei elárulják, hova taszítanák az országot

Egyre jobban körvonalazódik, hogy kikre számítana Magyar Péter egy esetleges Tisza-kormányban. A megszorítást éltető gazdaságpolitikusok többen is miniszterek lehetnek, de az Ukrajnát éltető Ruszin-Szendi Romulusznak és az elemzői baklövésekkel hírhedtté vált Török Gábornak is juthat egy-egy bársonyszék.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 4:52
Fotó: Polyák Attila
Az országgyűlési frakcióval nem rendelkező Magyar Péter frakcióülést tart Balatonfüreden, ahol átbeszélhetik a Tisza Párt adóemelési terveit. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán jelezte, hogy az egyetlen frakció, amelynek a tiszások is tagjai, az Európai Parlamentben van, és Manfred Weber vezeti, de ő nem lesz jelen. Az eseményen vélhetően jelen vannak a Tisza Párt mögött álló tanácsadók és háttéremberek, akik később egy esetleges Tisza Párt által támogatott árnyékkormány gerincét alkothatják.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Összeállhatott a Tisza Párt árnyékkormánya (Fotó: Havran Zoltán)

 

Kórházakat zárna be a Tisza Párt

Emlékezetes volt, amikor nyáron egy tévés vitában Takács Péter egészségügyi államtitkár felmosta a padlót Kulja Andrással, a Tisza európai parlamenti képviselőjével. Ezután Magyar gyorsan eltüntette Kulját és a néhány héttel később rendezett nagykanizsai kongresszusukon már Hegedűs Zsolt volt az, aki a Tisza Párt egészségügyi politikusaként tetszelgett. Később pedig Magyar Péter már a

Tisza-kormány egészségügyi minisztereként hivatkozott az egyébként Angliában dolgozó Hegedűs Zsoltra.

Mostanra pedig az is kiderült, hogy kórházbezárásokra készülne a Tisza Párt. Magyar Péter október elején mutatta be új egészségügyi szakértői csapatának tagjait, akiket reményei szerint áprilistól majd a minisztériumban is szeretne tudni, Hegedűs Zsolt vezetésével. Közöttük is Túri Péter, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. egykori vezetője, a Tisza Párt mentésért, sürgősségi ellátásért, légimentésért felelős szakértője politikailag a legérdekesebb. Túri nem csupán miniszteri biztosként vállalt aktív kormányzati szerepet a Gyurcsány-kormányok alatt, de személyes kötődése és üzleti kapcsolatok mentén is kijelenthető, hogy a kórházbezárásokkal elhíresült volt SZDSZ-es miniszter, Kóka János embere.

Míg Gilly Gyula, a Tisza egészségügyi munkacsoportjának vezetője a 2017-ben megjelent könyvében arról értekezett: 

a társadalmi igazságosság jegyében az aktuális kormány akár kórházakat is bezárathat.

A nemrég kiszivárgott tiszás megszorítócsomagnak pedig az egészségügy is az áldozatául esne. Ugyanis megszüntetnék az ingyenes ellátást, a jelenlegi társadalombiztosítás helyett kötelező magánbiztosítást vezetnének be, melynek hatására a magyar társadalom túlnyomó többsége nem férne hozzá a jelenleg ingyenes ellátáshoz sem.

 

A multiknak adna, az emberektől elvenne Magyar Péter

Egyre-másra jelennek meg a gazdasági szakértők Magyar Péter körül. Mind közül érdemes kiemelni Kármán Andrást, aki 2010 után rövid ideig államtitkár volt, azonban nézetkülönbségek miatt távozott a pozíciójából. Kármánnak az IMF hazazavarása tette be a kaput, emiatt távozott a kormányzatból annak idején.

Az elmúlt évtizedben egy külföldi bank magas rangú funkcionáriusa lett, ahol megtalálta valódi énjét.

Aligha meglepő, hogy a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt új szakértője Kármán András lett, hiszen már a legelső beszédében hangoztatta, hogy lépéseket tesznek az euró bevezetése felé.

Kármán Andrásnak hiányzik az IMF (Forrás: Facebook)

Azóta Kármán folyamatosan felmondja a brüsszeli leckét, ugyanis a Bloomberg hasábjain kedden megjelent cikkben arról értekezik, hogy a kormány különadókkal sújtja a bankszektort, a kiskereskedelmet, a gyógyszeripart, az energiaszektort és a telekommunikációt, ezért a Tisza célja, hogy fokozatosan csökkentse a különadók súlyát a költségvetésben.

Kármán terve összefügg

Magyar Péterék szja-emelést célzó elképzeléseivel, hiszen ha csökkentenék a multikat és bankokat sújtó különadókat, akkor az átlagemberektől kell több pénzt elvonniuk.

Ugyan a pártvezér nyilvánosan csak gazdasági szakértőként hivatkozik Kármánra, azonban könnyen elképzelhető, hogy a választás után gazdasági miniszterként bíznák meg a brüsszeli tervek végrehajtásával.

De Kármán mellett miniszteri bársonyszékre pályázhat akár Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági programjának a megalkotója is. Dálnoki neve onnan lehet ismerős, hogy ő beszélgetett Etyeken Tarr Zoltánnal, amikor a Tisza-alelnök arról beszélt: 

választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Ezen az eseményen Dálnoki egészen nyilvánvaló módon fejtette ki álláspontját, megszavaztatta ugyanis a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel – Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett. A tiszás szakértők tervezete is többkulcsos adórendszert szorgalmaz, a kedvezmények megvágásával.

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt sokadik gazdasági szakértője és alelnöke korábban a Bokros-csomagot bálványozta, ami szerinte megmentette Magyarországot. Ha esetleg Forsthoffer is miniszteri álmokat dédelgetne, akkor vélhetően Bokros Lajos megszorító intézkedéseit tekintené példának.

 

Luxusvillából a honvédelmi miniszteri székbe

Év elején tűnt fel a Tisza Pártnál Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök. Azóta sorra törtek ki a botrányok Magyar Péter honvédelmi szakértője körül. Elég csak arra gondolni, hogy közpénzből építtetett magának szolgálati luxusvillát. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára épített dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Ruszin-Szendi Romulusz többször is Ukrajnát éltette (Fotó: Facebook)

Azonban Ruszin-Szendi legveszélyesebb ügye, hogy vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott az orosz–ukrán háborúról: míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt 

felszólalásait a „Szlava Ukrajini!” (Dicsőség Ukrajnának!) kifejezéssel zárta.

Mivel Ruszin-Szendin kívül más katonai szakérőt nem tűnt fel a Tisza Pártnál, így jó eséllyel ő lehet az első számú pályázó a honvédelmi miniszter pozíciójára. 

 

Káosz a sportirányításban

Ruszin-Szendivel együtt mutatta be Magyar Péter Kulcsár Krisztiánt, aki korábban a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke volt. Kulcsár irányítása alatt egy kiszivárgott levél szerint a MOB súlyos és vállalhatatlan helyzetbe került, és megerősítést nyertek azon korábbi sajtóinformációk is, miszerint „többen nehezményezték Kulcsár vezetési stílusát és ellentmondásos törekvéseit”. 

Az Origo korábban arról is írt, hogy Kulcsár Krisztián a 2020-as újraválasztása után titokban több mint duplájára, 1,2 millióról 2,6 millió forintra emelte a saját havi fizetését. Nem sokkal ezután kapta meg pluszban a csaknem négymilliós jutalmát, amelyről rajta kívül egyik elnökségi tag sem tudott, ugyanis ő írta alá az erről szóló dokumentumot. Luxusutazásait és kiadásait is a MOB-bal fizettette ki.

Ezek után nem lenne meglepő, ha Kulcsárra sportminiszerként számítana Magyar Péter.

 

LMBTQ-ügyi miniszter lehet Bódis Kriszta?

Bódis Kriszta genderaktivista, Magyar Péter politikusa még tavasszal interjút adott a Magyar Narancsnak, amiben elárulta, akár politikai tisztséget is vállalna egy esetleges Tisza-kormányban. 

Az a tapasztalatom, hogy senki sem ugrik el a feladat elől, én sem

– jelentette ki Bódis Kriszta arra a kérdésre, miszerint lenne-e egy Tisza-kormányban miniszter. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Magyar Péter egyik leghangosabb támogatója Bódis Kriszta, a hazai LMBTQ-mozgalom meghatározó alakja, aki már tavaly tavasszal a politikus mellett kampányolt, könyvet ír róla, és a Tisza Párt februári kongresszusán is felszólalt.

Magyar Péter, Bódis Kriszta, Lmbtq ,ellenpont
Bódis Krisztából is miniszter lehet? (Fotó: Facebook)

Bódis homoszexualitást népszerűsítő filmet és könyvet is jegyez szerzőként, a migrációt pedig pozitív dolognak tartja, emellett rendszeresen csatlakozik a patrióta kormányt támadó kezdeményezésekhez. A baloldali politikához szoros szálakkal kötődő aktivista a Bajnai-kormánytól magas szintű állami kitüntetést kapott, a Soros-hálózat pedig jelentős összegekkel és programokkal támogatta az alapítványát.

 

Miniszter lehet a Zelenszkijt példaképnek tartó Nagy Ervin is

Magyar Péter politikai színre lépése óta az egyik legfőbb támogatója Nagy Ervin színész, aki a 444-nek korábban azt mondta, hogy lenne kulturális miniszter egy Tisza-kormányban. Nagy Ervin soha nem titkolta ellenszenvét az Orbán-kormánnyal szemben, mint ahogy nyitott könyv a közéleti aktivitása is a színészi pályafutása mellett. Már 2017-ben Bajnai Gordon korábbi baloldali miniszterelnököt méltatta egy interjúban, ahol azt nyilatkozta:

Jobban szeretnék az unalmas Bajnai Gordon irányítása alatt élni. De a társadalom még nem tart ott, hogy egy kedves, intelligens belvárosi kultúrlény kelljen neki.

Mindemellett Nagy Ervin láthatóan jó viszonyt ápol Karácsony Gergely főpolgármesterrel, Bajnai barátjával is. 

Nagy Ervin és Magyar Péter
Magyar Péter Nagy Ervinből is miniszter csinálhat (Forrás: Facebook)

Nagy Ervint többször hasonlították Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, így történt a Klubrádióban is 2023-ban. Az Origo akkor azt írta: az ukrán elnökhöz hasonlóan tűsarkúban pózoló, gyakran háborús retorikát alkalmazó színész egy baloldali rádióadásban utalásokat tett arra vonatkozóan, hogy a jövőben nem tartja kizártnak a példaképe, Zelenszkij elnök útjára lépését.

 

A sokat tévedő elemzőből lehet kancelláriaminiszter

Korábban Deák Dániel és G. Fodor Gábor is azt állította, hogy az elemzői baklövéseivel hírhedtté vált Török Gábor miniszteri pozícióra hajt a Tisza Pártnál. 

Deák Dániel a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy 

Török Gábornak kancelláriaminiszteri pozíciót ajánlottak fel, cserébe azért, ha aktívan támogatja a Tisza Pártot. 

Az utóbbi elvárást láthatóan teljesíti is a politológus, azonban azt egyelőre következetesen tagadja, hogy elfogadna miniszteri pozíciót a Tiszától. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

 

