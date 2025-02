Leigazolták a bukott MOB-vezetőt Magyar Péterék + videó

Csatlakozott Magyar Péter pártjához a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) bukott elnöke, Kulcsár Krisztián – híva fel a figyelmet a Tények. A volt bizottsági elnök is részt vett a Tisza Párt szombati kongresszusán, ahol beszédében hosszasan ecsetelve kritizálta, támadta a kormányt. Emlékezetes, Kulcsár Krisztián MOB-elnöki tevékenysége 2017-től 2022 január végéig tartott, ugyanis végül a szervezet megvonta tőle a bizalmat, Kulcsár pedig kénytelen volt lemondani.

Egy kiszivárgott levélből kiderült, Kulcsár irányítása alatt a MOB súlyos és vállalhatatlan helyzetbe került. Az elnök egyébként az egyetlen olyan ember volt a bizottság élén, aki felvette milliós fizetését.

Megerősítést nyertek azon korábbi sajtóinformációk is, miszerint többen nehezményezték Kulcsár vezetési stílusát és ellentmondásos törekvéseit. Az Origó korábban arról is írt, hogy Kulcsár Krisztián a 2020-as újraválasztása után titokban több mint duplájára, 1,2 millióról 2,6 millió forintra emelte a saját havi fizetését. Nem sokkal ezután kapta meg pluszban a csaknem négymilliós jutalmát, amelyről rajta kívül egyik elnökségi tag sem tudott, ugyanis ő írta alá az erről szóló dokumentumot. Luxusutazásait és kiadásait is a MOB-bal fizettette ki.

A Tények rámutatott: mindezek fényében tisztán látszik, hogy Magyar Péterhez hasonlóan Kulcsár Krisztián is dicsérte a kormányt mindaddig, amíg állami pozíciójának köszönhetően milliókat tett zsebre. Miután felmentették, azonnal támadni kezdte a korábbi munkaadóit.