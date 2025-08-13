Otthon start: a tények rácáfolnak a baloldal riogatásaira

Hiába hergelnek a baloldali megmondóemberek, hiába keltik a hangulatot a baloldali médiumok, hiába riogat Magyar Péter 20-40 százalékos nonszensz ingatlanár-emelkedéssel egy olyan településen, ahol a négyzetméterár 200 ezer forint, és alig várják az eladók, hogy megérkezzenek a vevők, a tények rácáfolnak erre. Erről ír friss Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára sorolja:

A legfrissebb adatok is bizonyítják, hogy bőséges a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból. Több mint 100 ezer ingatlan várja az elsőlakás-vásárlókat országszerte.

Az árak pedig nem szállnak el. Ahol a kínálat kisebb – Budapesten –, ott az árkorlátok (maximum 1,5 millió forintos négyzetméterár; legfeljebb 100/150 milliós ingatlanár), ahol bőséges a kínálat, ott pedig az eladó lakások száma és a verseny fogja meg az árak emelkedését.

A túlárazott ingatlanok pedig azért sem kerülhetnek be a programba, mert a bank nem fog hitelezni – ez a szabály benne van a rendeletben is.

Az államtitkár felidéz néhány fontos adatot az ingatlan. com szerdán megjelent elemzéséből:

Országosan négyből három eladó ingatlan, összesen 102 ezer ház vagy lakás megfelel a fix 3 százalékos hitel feltételeinek, Budapesten ez az arány lakások esetében 40, házak esetében 46 százalékos.

A vármegyeszékhelyek közül Salgótarjánban és Békéscsabán szinte minden ingatlan megfelel a feltételeknek, Győrben az arány 89 százalékos, de még az egyik legdrágább városban, Debrecenben is 79 százalékos az arány.