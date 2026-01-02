Karácsony Gergely kiütötte Magyar Pétert, hatalmas segítséget nyújtott Orbán Viktornak

Karácsony performansza egész biztos, hogy nem tetszett Magyar Péternek, hiszen az ő bőrére megy a játék. Az ilyen bicskanyitogató poénkodások a választások közeledtével nagyon sokba kerülhetnek.

Ilyen, amikor a végtelen gonoszság és a löttyös indulat könyörtelenül visszaüt.

Borítókép: Karácsony Gergely intelligens húzása (Fotó: Képernyőkép)

