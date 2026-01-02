idezojelek
Poszt-trauma

Karácsony Gergely kiütötte Magyar Pétert, hatalmas segítséget nyújtott Orbán Viktornak

Gonoszkodni akart, de balul sült el.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
karácsony gergelymagyar péterbudapestenorbán viktor 2026. 01. 02. 5:52
0

Karácsony Gergely év végi videójával hatalmas károkat okozott a baloldalon. A főpolgármester önfényező szöveggel bizonygatta, hogy Budapest milyen remek állapotban van gazdaságilag, és a kormány hiába akarja kivéreztetni a fővárost, ez nem fog neki sikerülni. Majd a maga szerencsétlen módján, bárgyú arckifejezéssel a középső ujját felemelve bemutatott a kormánynak. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Karácsony Gergely, Magyar Péter
Magyar Péter foghatja a fejét (Forrás: Facebook)

Karácsony ezzel a viccesnek szánt, de fölöttébb alpári és suttyó jelenetsorral nagyon komoly segítséget nyújtott Orbán Viktornak és a Fidesznek. Ugyanis a felmérések szerint Budapesten hátrányban van a kormánypárt, van mit ledolgoznia. Azonban a főpolgármester vérlázító, lenéző, fölényeskedő stílusa és faragatlan mutogatása azt fogja eredményezni, hogy minden kormánypárti szavazó aktivizálja magát és elmegy szavazni. Így a baloldali ellenzék hazai pályája könnyen rémálommá válhat és jelentős szavazatokat veszíthet.

Karácsony performansza egész biztos, hogy nem tetszett Magyar Péternek, hiszen az ő bőrére megy a játék. Az ilyen bicskanyitogató poénkodások a választások közeledtével nagyon sokba kerülhetnek.

Ilyen, amikor a végtelen gonoszság és a löttyös indulat könyörtelenül visszaüt.

Borítókép: Karácsony Gergely intelligens húzása (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekMagyar jövőkép és stratégia

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKapu Tibor

Dekadens szilveszter

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekbíróság

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu