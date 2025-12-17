Tordai Bencén röhög az internet népe, futótűzként terjed a neten a legújabb agymenése

Ahogy közeledik a választás időpontja, egyre nagyobb a helyezkedés, a tülekedés a baloldalon. Tordai Bence is teper ezerrel, hogy valamilyen úton módon felkerüljön a Tisza Párt listájára.
Ezúttal a Facebook oldalán tett közzé egy vérlázító, az irritáló személyiségéhez tökéletesen passzoló bejegyzést:
„Rendben van, Viktor bácsi, akkor tessék szépen letenni a lantot! Nincs semmi baj, innen majd csinálják azok, akikben nemcsak erő van, de jószándék és tisztesség is...”
Tordai és a tisztesség...
A Párbeszéd országgyűlési képviselőjének villaügyét 2022-ben robbantotta ki a Metropol, amikor megírta: Tordai Bence 2016-ban vásárolt egy II. kerületi telket, amelyen egy műemléki védettséget élvező parasztház volt. Az ellenzéki politikus ezt az épületet elbontatta, az építkezést pedig úgy állította be, mintha csupán átalakítás, felújítás történt volna. Erre a trükkre azért lehetett szükség, mivel a szigorú előírások miatt nem kaphatott építési engedélyt az új épületre. A Fővárosi Kormányhivatal még 2022-ben vizsgálatot indított az ügyben, és hamarosan kiderült, valóban szabálytalan építkezés történt. A villabotrány kapcsán több per is indult. 2024 novemberében a kormányhivatal úgy döntött, hogy a jogellenes építkezés miatt arra kötelezi a képviselőt: hat hónapon belül bontsa el a szabálytalanul épített ingatlant. Tordai Bence erre válaszul kért azonnali jogsegélyt a bíróságtól, vagyis egyelőre nem kezdődtek meg a bontási munkálatok.
Friss hír: Az ellenzéki politikus jogszabályellenes építkezése ügyében a bíróság új eljárásra kötelezte Budapest Főváros Kormányhivatalát. A hatóság szerint a helyzet továbbra is egyértelmű, Tordai Bence eddigi lépései pedig csupán az időhúzást szolgálták.
Ezt a szemtelen az álszent viselkedést, hogy még ezek után Tordainak van képe tisztességről szövegelni, már nem veszik be az emberek.
Eddig úgy volt, hogy az internet, a Facebook a balosok terepe. Úgy látszik itt is átrendeződés van, mert Tordai elvtársat a saját oldalán, a saját kommentelői röhögték i és küldték el melegebb éghajlatra. Kigyűjtöttem néhány kommentet a vérlázító posztja alól, olvassák el:
Szerintem Tordai képviselő úr hamarabb lesz munkanélküli. Pár hónap még és búcsúzunk
Tisztesség? A villád nem építési engedély nélkül húztad fel?
A rendszer jelenleg demokrácia. Mire akarod ezt leváltani, királyságra? Te kormányt akarsz váltani, de az sem fog menni.
Jószándék és tisztesség? Bennetek? Sose volt és nem is lesz.
Tordai, szánalmas vagy
Tordai mi a helyzet a kecó bontásával??
Bontást, törmelék elszállítást vállalok. Remélem lesz rá pénzed!
Bennetek jó szándék van, Bence?
És így tovább...
Ilyen, amikor szembejön a szikár valóság.
Borítókép: Tordai Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
Morális hasadás és pedofilcirkusz
Amerika saját képére formálja a focit
Csillag született a messzi távolban
Szakállas nők és bojkott az Eurovízión
Magyar Pétert már a gagyiboltban is leárazták, kifutó tétel lett
Vége a dalnak.
Vadai Ágnes nagyon csúnya dolgot tett, nekiugrott Vitályos Eszternek
Visszaütött a gonoszság.
Az öt legjobb Diane Keaton-film – Marvin szobája + videó
Egy megható családi dráma, amely a szeretet erejét mutatja meg.
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
