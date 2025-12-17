idezojelek
Poszt-trauma

Tordai Bencén röhög az internet népe, futótűzként terjed a neten a legújabb agymenése

A saját oldalán semmisítették meg.

2025. 12. 17.
Ahogy közeledik a választás időpontja, egyre nagyobb a helyezkedés, a tülekedés a baloldalon. Tordai Bence is teper ezerrel, hogy valamilyen úton módon felkerüljön a Tisza Párt listájára.

Tordai Bence - Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztõség

Ezúttal a Facebook oldalán tett közzé egy vérlázító, az irritáló személyiségéhez tökéletesen passzoló bejegyzést:

„Rendben van, Viktor bácsi, akkor tessék szépen letenni a lantot! Nincs semmi baj, innen majd csinálják azok, akikben nemcsak erő van, de jószándék és tisztesség is...”

Tordai és a tisztesség...

A Párbeszéd országgyűlési képviselőjének villaügyét 2022-ben robbantotta ki a Metropol, amikor megírta: Tordai Bence 2016-ban vásárolt egy II. kerületi telket, amelyen egy műemléki védettséget élvező parasztház volt. Az ellenzéki politikus ezt az épületet elbontatta, az építkezést pedig úgy állította be, mintha csupán átalakítás, felújítás történt volna. Erre a trükkre azért lehetett szükség, mivel a szigorú előírások miatt nem kaphatott építési engedélyt az új épületre. A Fővárosi Kormányhivatal még 2022-ben vizsgálatot indított az ügyben, és hamarosan kiderült, valóban szabálytalan építkezés történt. A villabotrány kapcsán több per is indult. 2024 novemberében a kormányhivatal úgy döntött, hogy a jogellenes építkezés miatt arra kötelezi a képviselőt: hat hónapon belül bontsa el a szabálytalanul épített ingatlant. Tordai Bence erre válaszul kért azonnali jogsegélyt a bíróságtól, vagyis egyelőre nem kezdődtek meg a bontási munkálatok.

Friss hír: Az ellenzéki politikus jogszabályellenes építkezése ügyében a bíróság új eljárásra kötelezte Budapest Főváros Kormányhivatalát. A hatóság szerint a helyzet továbbra is egyértelmű, Tordai Bence eddigi lépései pedig csupán az időhúzást szolgálták.

Ezt a szemtelen az álszent viselkedést, hogy még ezek után Tordainak van képe tisztességről szövegelni, már nem veszik be az emberek.

Eddig úgy volt, hogy az internet, a Facebook a balosok terepe. Úgy látszik itt is átrendeződés van, mert Tordai elvtársat a saját oldalán, a saját kommentelői röhögték i és küldték el melegebb éghajlatra. Kigyűjtöttem néhány kommentet a vérlázító posztja alól, olvassák el:

Szerintem Tordai képviselő úr hamarabb lesz munkanélküli. Pár hónap még és búcsúzunk

Tisztesség? A villád nem építési engedély nélkül húztad fel?

A rendszer jelenleg demokrácia. Mire akarod ezt leváltani, királyságra? Te kormányt akarsz váltani, de az sem fog menni.

Jószándék és tisztesség? Bennetek? Sose volt és nem is lesz.

Tordai, szánalmas vagy

Tordai mi a helyzet a kecó bontásával??

Bontást, törmelék elszállítást vállalok. Remélem lesz rá pénzed!

Bennetek jó szándék van, Bence?

És így tovább...

Ilyen, amikor szembejön a szikár valóság. 

Borítókép: Tordai Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Morális hasadás és pedofilcirkusz

Amerika saját képére formálja a focit

Csillag született a messzi távolban

Szakállas nők és bojkott az Eurovízión

