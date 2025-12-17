Tordai Bencén röhög az internet népe, futótűzként terjed a neten a legújabb agymenése

Ezúttal a Facebook oldalán tett közzé egy vérlázító, az irritáló személyiségéhez tökéletesen passzoló bejegyzést:

„Rendben van, Viktor bácsi, akkor tessék szépen letenni a lantot! Nincs semmi baj, innen majd csinálják azok, akikben nemcsak erő van, de jószándék és tisztesség is...”

Tordai és a tisztesség...

A Párbeszéd országgyűlési képviselőjének villaügyét 2022-ben robbantotta ki a Metropol, amikor megírta: Tordai Bence 2016-ban vásárolt egy II. kerületi telket, amelyen egy műemléki védettséget élvező parasztház volt. Az ellenzéki politikus ezt az épületet elbontatta, az építkezést pedig úgy állította be, mintha csupán átalakítás, felújítás történt volna. Erre a trükkre azért lehetett szükség, mivel a szigorú előírások miatt nem kaphatott építési engedélyt az új épületre. A Fővárosi Kormányhivatal még 2022-ben vizsgálatot indított az ügyben, és hamarosan kiderült, valóban szabálytalan építkezés történt. A villabotrány kapcsán több per is indult. 2024 novemberében a kormányhivatal úgy döntött, hogy a jogellenes építkezés miatt arra kötelezi a képviselőt: hat hónapon belül bontsa el a szabálytalanul épített ingatlant. Tordai Bence erre válaszul kért azonnali jogsegélyt a bíróságtól, vagyis egyelőre nem kezdődtek meg a bontási munkálatok.