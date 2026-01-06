Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

havazásbalesetcsúszós utak

Balesetet szenvedett több busz, Vácdukánál többen megsérültek

Az ország egész területén kisebb-nagyobb közúti baleseteket okoz a régóta nem tapasztalt téli időjárás, ami az elkövetkezendő napokban még biztosan velünk marad. Néhány órával ezelőtt Polgárdiban történt buszbaleset. Nem sokkal később Vácdukánál borult árokba egy menetrend szerinti járat, többen megsérültek.

2026. 01. 06. 12:28
Első hó a Heves Megyei utakon. havazás hókotró hó
Fotó: Lénárt Márton
Internetes források szerint néhány órával ezelőtt történt buszbaleset Polgárdiban: egy menetrend szerinti busz kormányösszekötő rúdja adta fel a szolgálatot a ma reggeli órákban Polgárdiban, a központi buszmegállóból elindulva – írja a Feol.hu. 

Lázár János Facebook-oldala
Országszerte csúszósak az utak. Forrás: Facebook

A csúszós útszakaszon a jármű kis sebességgel is irányíthatatlanná vált, de szerencsére az úton maradt és más arra közlekedő sem sérült meg. A buszon ülő utasokat ezt követően egy mentesítő járat szállította el.

A cikk folyatását a Feol.hu oldalon olvashatja el.


Árokba csúszott és oldalára dőlt egy busz Vácdukán


Többen megsérültek, amikor árokba csúszott és oldalára dőlt egy menetrend szerinti busz Vácdukán, a Kossuth Lajos úton, a rendezvényközpont közelében kedden. Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy 

a felborult buszhoz a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, és egy úgynevezett dugólétra segítségével, amelyet a szélvédőn keresztül eresztettek a jármű belsejébe, sikeresen kimentették az ott tartózkodó nyolc embert. 

Hozzátette, hogy hat embert a saját lábán sikerült a buszból kimenteni, kettőt pedig hordágyon, hozzájuk mentő is érkezett. A 0627.hu Facebook-oldalon oldalon megosztott fényképek szerint a Vác és Vácduka között menetrend szerint közlekedő autóbusz csúszott árokba.

Fotó: 0627.hu

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Lénárt Márton)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

