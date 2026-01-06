Balesetet szenvedett több busz, Vácdukánál többen megsérültek

Internetes források szerint néhány órával ezelőtt történt buszbaleset Polgárdiban: egy menetrend szerinti busz kormányösszekötő rúdja adta fel a szolgálatot a ma reggeli órákban Polgárdiban, a központi buszmegállóból elindulva – írja a Feol.hu.

Országszerte csúszósak az utak. Forrás: Facebook

A csúszós útszakaszon a jármű kis sebességgel is irányíthatatlanná vált, de szerencsére az úton maradt és más arra közlekedő sem sérült meg. A buszon ülő utasokat ezt követően egy mentesítő járat szállította el.

A cikk folyatását a Feol.hu oldalon olvashatja el.



Árokba csúszott és oldalára dőlt egy busz Vácdukán



Többen megsérültek, amikor árokba csúszott és oldalára dőlt egy menetrend szerinti busz Vácdukán, a Kossuth Lajos úton, a rendezvényközpont közelében kedden. Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy

a felborult buszhoz a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, és egy úgynevezett dugólétra segítségével, amelyet a szélvédőn keresztül eresztettek a jármű belsejébe, sikeresen kimentették az ott tartózkodó nyolc embert.

Hozzátette, hogy hat embert a saját lábán sikerült a buszból kimenteni, kettőt pedig hordágyon, hozzájuk mentő is érkezett. A 0627.hu Facebook-oldalon oldalon megosztott fényképek szerint a Vác és Vácduka között menetrend szerint közlekedő autóbusz csúszott árokba.