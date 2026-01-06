havazásidőjáráshóhelyzet

Térképen mutatjuk, hol tart a havazás mai hulláma, hol eshet a legtöbb hó

A hétfői brutális havazás után egy apró szünet következett, de kora délutánra megérkezik az a mediterrán ciklon, amely újabb 10-15 centi vastagságú havat hozhat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 9:38
Fotó: Ruprech Judit Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Rövid szusszanás után kedden napközben érkezik az utóbbi évek legnagyobb havazásának következő hulláma. Az északnyugati vidékeket kevésbé érintheti ez a csapadékrendszer, arrafelé gyengébben eshet – másutt a hótakaró jelentős vastagodására lehet számítani holnap reggelig. Helyenként megélénkülhet az északnyugati, északi szél, amely elsősorban az Észak-Dunántúlon, majd késő délutántól, estétől északkeleten akár hófúvást is okozhat. A csúcsérték –4 és +1 fok között alakul, közölte a HungaroMet.

A MetNet animációjában jól kivehető, hogy már az Adriát is elhagyta a csapadékzóna, a következő órákban megérkezik az ország déli és délnyugati területei fölé, majd fokozatosan északi és északkeleti irányba halad tovább. 

A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyére, ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható. Máshol – Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével – elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben kedd éjfélig, mert 12 óra alatt öt centméternyinél több friss hó hullhat. Az előrejelzés szerint kedden napközben nem valószínű ónos csapadék, de estétől a keleti határvidéken előfordulhat időszakosan ónos eső.

Ezen az animáción pedig az látható, hogy hétfőn hogyan havazódott be az ország.

 A télies útviszonyok miatt kedd reggel a Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, esetenként kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is számítani kell, közölte a MÁV-csoport a honlapján. A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon Budapest és Tatabánya között a vonatokon kedden is elfogadják a buszokra érvényes menetjegyeket.

Budapest agglomerációjában, Pest vármegyében egyes járatok nem közlekednek (például a Budapest–Galgamácsa, Vác–Fót, Erdőkertes–Veresegyház, Hévízgyörk–Gödöllő, Őrbottyán–Gödöllő, Százhalombatta–Budapest, Érd–Kelenföld, Esztergom–Budapest vonalon) Baranya vármegyében a járatok a rossz útviszonyok miatt nem érintik Magyarsarlós (forduló), Szalánta (Németi, forduló), Dinnyeberki (forduló) megállót, Varga települést, valamint Kölked több megállóját. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a buszok nem tudják megközelíteni Irota és Szakácsi, Hernádcéce és Alsócéce, Sima és Baskó, Regéc és Mogyoróska településeket. Tolna vármegyében a Volán-járatok nem érintik Murga, Vas vármegyében Ispánk, Zala vármegyében pedig Zalaköveskút, Magyarföld és Nagykutas adott megállóhelyét.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

