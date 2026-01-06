Schmidt Mária: A tény, amit Magyarország előbb ismert fel, mint az Egyesült Államok

Rendkívüli

Az Egyesült Államok és Nyugat-Európa csak most jut el oda, ahová Magyarország már másfél évtizede megérkezett: felismerni, hogy az állam és a gazdaság együttműködése nélkül nincs versenyképesség – erről írt Látószög blogon közzétett írásában Schmidt Mária. A Terror Háza Múzeum főigazgatója szerint azok az országok lesznek sikeresek, amelyek nem erkölcsi felsőbbrendűségi vitákban, hanem nemzeti érdekek mentén határozzák meg helyüket az új világrendben.

Forrás: Látószög blog2026. 01. 06. 12:46
Egyedül Orbán Viktor ismerte fel a nyugati világban, hogy az összeroppanás nem a pénzügyi szolgáltatók és bankok, hanem az egész rendszer válságát mutatja – mutatott rá a Látószög blogon közzétett írásában Schmidt Mária. A Terror Háza Múzeum főigazgatója írásában azt fejtegette, a nyugati liberális demokrácia és a hozzá kapcsolódó szabadpiacon alapuló gazdasági dogmák elveszítették kizárólagos érvényességüket. 

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója (Fotó: MTI/Katona Tibor)
Úgy véli, Kína felemelkedése megmutatta: a modernizáció nem kizárólag nyugati minták mentén valósulhat meg, és az állam aktív szerepvállalása a gazdaságban nemhogy akadály, hanem sok esetben a siker feltétele.

Értelmezése szerint Magyarország 2010 után ebből a felismerésből indult ki. Mint írta, a magyar kormány a 2008-as pénzügyi válságot nem átmeneti megingásként, hanem rendszerszintű krízisként értelmezte, és ennek megfelelően szakított a korábbi ortodox gazdaságpolitikával. Az állam szerepének megerősítése, a stratégiai ágazatok védelme, a munkaalapú társadalom és a családközpontú kormányzás szerinte mindennek a következményei.

Miközben a Nyugat hosszú ideig a szabadpiac és a minimális állam elvét hirdette, már maga is protekcionista és államkapitalista eszközökhöz nyúl

– mutatott rá, hangsúlyozva, az Egyesült Államok és Nyugat-Európa csak most jut el oda, ahová Magyarország már másfél évtizede megérkezett: felismerni, hogy az állam és a gazdaság együttműködése nélkül nincs versenyképesség és nincs szuverenitás.

Mindezek fényében Schmidt Mária szerint a magyar kormány külpolitikai nyitása – különösen Kelet felé – nem ideológiai elköteleződés, hanem észszerű alkalmazkodás egy többpólusúvá váló világhoz. Hangsúlyozta: azok az országok lesznek sikeresek, amelyek nem erkölcsi felsőbbrendűségi vitákban, hanem nemzeti érdekek mentén határozzák meg helyüket az új világrendben, ahogy hazánk is teszi jelenleg. Schmidt Mária teljes írását a Látószög oldalán olvashatja el.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


