Kitart álláspontja mellett a Fővárosi Kormányhivatal: Tordai Bence szabálytalanul építkezett

Tordai Bence jogszabályellenes építkezése ügyében a bíróság kedden új eljárásra kötelezte Budapest Főváros Kormányhivatalát, mert szerinte az eljárás során a hatóság nem megfelelően értesítette a tulajdonostársakat, köztük Tordai Bence feleségét – közölte Sára Botond főispán közösségi oldalán.

Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A kormányhivatal közleményében hangsúlyozta, a hatóság a bíróság iránymutatása alapján lefolytatja az új eljárást, de a helyzet továbbra is egyértelmű:

Tordai Bence szabálytalanul építkezett, amit ő maga is elismert a bírósági eljárás során, amikor kezdeményezte a II. kerületi helyi építési szabályok módosítását, amit azonban az önkormányzat elutasított, mert egy olyan kaput nyitott volna ki, mely nem érdeke a kerületnek, hiszen nem céljuk a túlépítettség elősegítése, ezzel estlegesen legalizálva a szabálytalan építkezéseket.

A hatóság rámutatott, Tordai Bence eddigi lépései csupán az időhúzást szolgálták.

„A vonatkozó jogszabályok alapján azonban számolnia kell a szabálytalan építkezése miatti következményekkel”

– szögezték le a közleményben.

A Párbeszéd országgyűlési képviselőjének villaügyét 2022-ben robbantotta ki a Metropol, amikor megírta: Tordai Bence 2016-ban vásárolt egy II. kerületi telket, amelyen egy műemléki védettséget élvező parasztház volt. Az ellenzéki politikus ezt az épületet elbontatta, az építkezést pedig úgy állította be, mintha csupán átalakítás, felújítás történt volna. Erre a trükkre azért lehetett szükség, mivel a szigorú előírások miatt nem kaphatott építési engedélyt az új épületre. A Fővárosi Kormányhivatal még 2022-ben vizsgálatot indított az ügyben, és hamarosan kiderült, valóban szabálytalan építkezés történt. A villabotrány kapcsán több per is indult. 2024 novemberében a kormányhivatal úgy döntött, hogy a jogellenes építkezés miatt arra kötelezi a képviselőt: hat hónapon belül bontsa el a szabálytalanul épített ingatlant. Tordai Bence erre válaszul kért azonnali jogsegélyt a bíróságtól, vagyis egyelőre nem kezdődtek meg a bontási munkálatok.

Borítókép: Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője interpellál az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)