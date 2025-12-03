Folytatódik a BKV-buszok ellenőrzése + videó

Továbbra is kiemelten ellenőrzi a kormányhivatal a BKV buszait az utasok biztonságának garantálása és a járművek karbantartásának kikényszerítése érdekében – közölte Sára Botond főispán. Budapest Főváros Kormányhivatala arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy jelenleg is zajlik a BKV-buszok ellenőrzése, ennek célja az utasok biztonságának szavatolása.

– Bizonyára mindenki emlékszik, hogy

nyáron rövid időn belül négy busz égett ki Budapesten.

Ekkor elhatároztam, hogy azonnali vizsgálatot rendelek el – emlékeztetett Sára Botond. A budapesti főispán felidézte: szúrópróbaszerűen négy buszból három nem ment át a műszaki vizsgán.

– Műszaki hiányosságokat tapasztaltunk. Ennek egyértelmű következménye kellett hogy legyen, hogy leellenőrizzük valamennyi BKV buszt, mintegy 1400 járművet. A főváros felelőssége az, hogy a buszok karbantartása megfelelő legyen. A mi tapasztalatunk az volt, főleg a szúrópróbaszerű ellenőrzéskor, hogy ez nincs így. Ezt ki kell kényszeríteni, hogy az utasok biztonságban közlekedhessenek. Ma ott tartunk, hogy a közel 1400 busznak a felét ellenőriztük le.

Ennek az egyharmadánál tapasztaltunk műszaki hiányosságot vagy olyan jogszabálynak meg nem felelést, ami alapvetően a biztonságos közlekedést veszélyezteti

– sorolta Sára Botond. Hozzátette: ahhoz, hogy a teljes célt elérjék, vagyis, hogy a budapestiek a legnagyobb biztonságban tudjanak utazni, a buszoknak a másik felét is le fogják ellenőrizni. Ahol műszaki hiányosságot tárnak fel, ott rá fogják kényszeríteni a közlekedési vállalatot és a fővárosi vezetést, hogy a hiányokat, a műszaki problémákat orvosolják.

A kormányhivatal közlése szerint a BKV a kormányhivatal következetes és rendszeres ellenőrzéseinek hatására folyamatosan kijavítja a feltárt hibákat, valamint a műszaki karbantartás is alaposabb.

Ennek következtében jobb műszaki állapotban vannak a buszok, ezzel az utasbiztonság is javul.

Az eddigi ellenőrzéseken tapasztalt legjellemzőbb hibák: