Folytatódik a BKV-buszok ellenőrzése + videó

A kormányhivatal a buszok felét már átvizsgálta, ezek harmadánál találtak problémát. A vizsgálatokra azért volt szükség, mert nyáron négy busz égett ki a fővárosban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 9:21
Továbbra is kiemelten ellenőrzi a kormányhivatal a BKV buszait az utasok biztonságának garantálása és a járművek karbantartásának kikényszerítése érdekében – közölte Sára Botond főispán. Budapest Főváros Kormányhivatala arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy jelenleg is zajlik a BKV-buszok ellenőrzése, ennek célja az utasok biztonságának szavatolása.

– Bizonyára mindenki emlékszik, hogy

nyáron rövid időn belül négy busz égett ki Budapesten.

Ekkor elhatároztam, hogy azonnali vizsgálatot rendelek el – emlékeztetett Sára Botond. A budapesti főispán felidézte: szúrópróbaszerűen négy buszból három nem ment át a műszaki vizsgán.

– Műszaki hiányosságokat tapasztaltunk. Ennek egyértelmű következménye kellett hogy legyen, hogy leellenőrizzük valamennyi BKV buszt, mintegy 1400 járművet. A főváros felelőssége az, hogy a buszok karbantartása megfelelő legyen. A mi tapasztalatunk az volt, főleg a szúrópróbaszerű ellenőrzéskor, hogy ez nincs így. Ezt ki kell kényszeríteni, hogy az utasok biztonságban közlekedhessenek. Ma ott tartunk, hogy a közel 1400 busznak a felét ellenőriztük le.

Ennek az egyharmadánál tapasztaltunk műszaki hiányosságot vagy olyan jogszabálynak meg nem felelést, ami alapvetően a biztonságos közlekedést veszélyezteti

– sorolta Sára Botond. Hozzátette: ahhoz, hogy a teljes célt elérjék, vagyis, hogy a budapestiek a legnagyobb biztonságban tudjanak utazni, a buszoknak a másik felét is le fogják ellenőrizni. Ahol műszaki hiányosságot tárnak fel, ott rá fogják kényszeríteni a közlekedési vállalatot és a fővárosi vezetést, hogy a hiányokat, a műszaki problémákat orvosolják.

A kormányhivatal közlése szerint a BKV a kormányhivatal következetes és rendszeres ellenőrzéseinek hatására folyamatosan kijavítja a feltárt hibákat, valamint a műszaki karbantartás is alaposabb.

Ennek következtében jobb műszaki állapotban vannak a buszok, ezzel az utasbiztonság is javul.

Az eddigi ellenőrzéseken tapasztalt legjellemzőbb hibák:

  • olajszivárgás a motoron és a váltón (tűzveszélyes),
  • az üzemanyag-rendszer nem megfelelő tömítettsége (tűzveszélyes),
  • hűtőfolyadék-szivárgás,
  • nem megfelelő fékhatás,
  • nem megfelelő állapotú gumiabroncsok,
  • a kormány és a futómű nem megfelelő állapota és működése.

 


Borítókép: Négy busz égett ki a fővárosban (Forrás: Facebook)

