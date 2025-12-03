Folytatódik a BKV-buszok ellenőrzése + videó

Továbbra is kiemelten ellenőrzi a kormányhivatal a BKV buszait az utasok biztonságának garantálása és a járművek karbantartásának kikényszerítése érdekében – közölte Sára Botond főispán. Budapest Főváros Kormányhivatala arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy jelenleg is zajlik a BKV-buszok ellenőrzése, ennek célja az utasok biztonságának szavatolása.
– Bizonyára mindenki emlékszik, hogy
nyáron rövid időn belül négy busz égett ki Budapesten.
Ekkor elhatároztam, hogy azonnali vizsgálatot rendelek el – emlékeztetett Sára Botond. A budapesti főispán felidézte: szúrópróbaszerűen négy buszból három nem ment át a műszaki vizsgán.
– Műszaki hiányosságokat tapasztaltunk. Ennek egyértelmű következménye kellett hogy legyen, hogy leellenőrizzük valamennyi BKV buszt, mintegy 1400 járművet. A főváros felelőssége az, hogy a buszok karbantartása megfelelő legyen. A mi tapasztalatunk az volt, főleg a szúrópróbaszerű ellenőrzéskor, hogy ez nincs így. Ezt ki kell kényszeríteni, hogy az utasok biztonságban közlekedhessenek. Ma ott tartunk, hogy a közel 1400 busznak a felét ellenőriztük le.
Ennek az egyharmadánál tapasztaltunk műszaki hiányosságot vagy olyan jogszabálynak meg nem felelést, ami alapvetően a biztonságos közlekedést veszélyezteti
– sorolta Sára Botond. Hozzátette: ahhoz, hogy a teljes célt elérjék, vagyis, hogy a budapestiek a legnagyobb biztonságban tudjanak utazni, a buszoknak a másik felét is le fogják ellenőrizni. Ahol műszaki hiányosságot tárnak fel, ott rá fogják kényszeríteni a közlekedési vállalatot és a fővárosi vezetést, hogy a hiányokat, a műszaki problémákat orvosolják.
A kormányhivatal közlése szerint a BKV a kormányhivatal következetes és rendszeres ellenőrzéseinek hatására folyamatosan kijavítja a feltárt hibákat, valamint a műszaki karbantartás is alaposabb.
Ennek következtében jobb műszaki állapotban vannak a buszok, ezzel az utasbiztonság is javul.
Az eddigi ellenőrzéseken tapasztalt legjellemzőbb hibák:
- olajszivárgás a motoron és a váltón (tűzveszélyes),
- az üzemanyag-rendszer nem megfelelő tömítettsége (tűzveszélyes),
- hűtőfolyadék-szivárgás,
- nem megfelelő fékhatás,
- nem megfelelő állapotú gumiabroncsok,
- a kormány és a futómű nem megfelelő állapota és működése.
