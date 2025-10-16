Súlyos állapotban a BKV buszflottája

„Budapestiként én is örülök annak, hogy új buszok érkeztek Budapestre. Ugyanakkor, ha a karbantartás így megy tovább, ezek a buszok is rövidesen ugyanolyan állapotba kerülnek, mint azok, amelyeket most jelenleg vizsgálunk. Amelyek használatban vannak” – mondta el közösségi oldalára feltöltött videójában Sára Botond, a főváros kormányhivatalának vezetője. A főispán aláhúzta:

megígérték a buszok kigyulladását követően, hogy valamennyi BKV-busz műszaki állapotát megvizsgálják azért, hogy az utasok biztonságban utazhassanak.

„Jelenleg ott tartunk, hogy a járműállomány közel felét megvizsgáltuk, ötven százalékát vagy azonnal ki kellett vonni a forgalomból, vagy pedig harminc napon belül ismét szemlére hívtuk, hiszen valamilyen műszaki probléma felmerült” – hangsúlyozta Sára Botond. A főispán arról is beszélt, a vizsgált buszok között vannak olyanok, amelyek csak néhány évesek, de ott is találtak problémákat.

„Az ellenőrzések tapasztalatai pontosan egybevágnak azokkal a lakossági bejelentésekkel, amelyek a buszok állapotával kapcsolatban hozzánk megérkeznek. A buszoknak körülbelül a fele az, ami alkalmas arra, hogy az utasokat biztonságban szállítsa. Az új buszok beszerzése egy örömteli hír, arra mindig szükség lesz, amit a kormány támogat, de

a karbantartás a fővárosi vezetés dolga és felelőssége”

– zárta gondolatait Sára Botond.