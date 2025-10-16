Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Súlyos állapotban a BKV buszflottája

Örömteli, hogy új buszok érkeztek Budapestre, de ezek és a meglévők karbantartása a városvezetés felelőssége. Azonban az eddig megvizsgált buszok felénél műszaki problémákat tapasztalt a kormányhivatal – hívta fel a figyelmet Sára Botond, a fővárosi főispánja.

2025. 10. 16. 14:37
„Budapestiként én is örülök annak, hogy új buszok érkeztek Budapestre. Ugyanakkor, ha a karbantartás így megy tovább, ezek a buszok is rövidesen ugyanolyan állapotba kerülnek, mint azok, amelyeket most jelenleg vizsgálunk. Amelyek használatban vannak” – mondta el közösségi oldalára feltöltött videójában Sára Botond, a főváros kormányhivatalának vezetője. A főispán aláhúzta: 

megígérték a buszok kigyulladását követően, hogy valamennyi BKV-busz műszaki állapotát megvizsgálják azért, hogy az utasok biztonságban utazhassanak.

„Jelenleg ott tartunk, hogy a járműállomány közel felét megvizsgáltuk, ötven százalékát vagy azonnal ki kellett vonni a forgalomból, vagy pedig harminc napon belül ismét szemlére hívtuk, hiszen valamilyen műszaki probléma felmerült” – hangsúlyozta Sára Botond. A főispán arról is beszélt, a vizsgált buszok között vannak olyanok, amelyek csak néhány évesek, de ott is találtak problémákat.

„Az ellenőrzések tapasztalatai pontosan egybevágnak azokkal a lakossági bejelentésekkel, amelyek a buszok állapotával kapcsolatban hozzánk megérkeznek. A buszoknak körülbelül a fele az, ami alkalmas arra, hogy az utasokat biztonságban szállítsa. Az új buszok beszerzése egy örömteli hír, arra mindig szükség lesz, amit a kormány támogat, de

 a karbantartás a fővárosi vezetés dolga és felelőssége”

 – zárta gondolatait Sára Botond.


Borítókép: hibás BKV buszok (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

