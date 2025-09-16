buszKarácsony GergelySzentkirályi Alexandraautóbuszközösségi

Karácsony Gergely uszítja a budapestieket, kitört a kommentháború

A főpolgármester új buszok forgalomba állításával próbálja elterelni a figyelmet a műszaki hibás, közlekedésre alkalmatlan közösségi járművekről, miközben lázítja a budapestieket a vizsgálatokat végző kormányhivatal ellen. Korábban Budapest Kormányhivatala átfogó ellenőrzést indított, és megállapította, hogy a BKV járműflottájában száz buszból hatvan kritikus állapotban van.

2025. 09. 16.
Fotó: MTI/Lakatos Péter
A közösségi oldalán fakadt ki Karácsony Gergely főpolgármester, arra kérve olvasóit, hogy ha tehetik, küldjenek üzenetet a főispánnak, mégpedig a következő szöveggel: ADJÁTOK VISSZA BUDAPEST PÉNZÉT! 

Budapest első embere a leveleket arra a kormányhivatali e-mail-címre irányítja, amelyen az  utaspanaszokat fogadják a fővárosi járművek állapotáról. Mint ismert, korábban a sorozatos busztüzek ügyében Budapest Kormányhivatala átfogó vizsgálatot rendelet el, azt ígérve, hogy októberig átvizsgálják a fővárosi buszflottát. Az előzetes eredmények szerint száz BKV buszból hatvan kritikus állapotban van. 

Mindeközben Karácsony Gergely közösségi oldalán kitört a kommentháború. 

Az egyik Budapesten kigyulladt busz (Forrás: Facebook)
Lángokban áll egy busz Budapesten. Forrás: Facebook

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője válaszként azt írta, hogy a főpolgármester vagdalkozhat bárhogyan, az semmit nem változtat azon a tényen, hogy 

Önök azt állították, a buszok rendben vannak, majd a független vizsgálat bebizonyította, hogy ez hazugság volt, és a buszok több mint felével baj van.

A kormánypárti politikus végül azt tudakolta Karácsony Gergelytől, hogy főpolgármesterként hogyan hagyhatja, hogy a budapestiek veszélyes buszokon közlekedjenek.

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely vezetője is beállt a kommentszekcióba. Szerinte a főpolgármester valótlanságokat állít, hiszen a BKV nem szerzett be új autóbuszokat, ugyanis az új kocsik a BKK alvállalkozóinak (Intertanker Zrt., Arrivabus Kft., Volánbusz) tulajdonában vannak. Sőt a BKV nem szerzett be új trolikat, új villamosokat sem, mivel ezeket a kormány vette a fővárosnak. Ezek a tények, miként az is tény, hogy

a múlt héten gyulladt ki egy újabb busz – ezúttal egy Volvo 7700A-as csuklós, a 9-es vonalán, a Jászai Mari térnél a Nagykörúton –, amit a sofőr lélekjelenléte és áldozatkész hozzáállása mentett meg a teljes leégéstől.

Mindezt csupán néhány nappal azután, hogy a BKV közölte, mind a 854 buszát átvizsgálta, és semmi jelentős hibát nem tárt fel. Eközben a kormányhivatal információi szerint a kelenföldi garázsban tíz vizsgált buszból tízet ki kellett vonni a forgalomból – tette hozzá Kőrösi Koppány. 

De Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes is kifogásolta Karácsony Gergely állítását, miszerint a buszokkal minden rendben van. 

Minden budapesti saját szemével láthatja, hogy ez egyszerűen nem igaz: a járművek állapota súlyosan kifogásolható, és közvetlenül veszélyezteti az utasok biztonságát. Ezen a tényen sem rendkívüli bejelentések, sem köntörfalazás, sem időhúzás nem változtat. A kormány ezzel szemben most is egyértelműen azon dolgozik, hogy a fővárosiak korszerű, biztonságos és megbízható tömegközlekedést kapjanak – akkor is, ha a Városháza erre képtelen

– írta a főpolgármesternek a miniszterhelyettes. 

 

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
 


 

 

 

 

 


 

 


 


 

