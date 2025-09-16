Karácsony Gergely uszítja a budapestieket, kitört a kommentháború

A közösségi oldalán fakadt ki Karácsony Gergely főpolgármester, arra kérve olvasóit, hogy ha tehetik, küldjenek üzenetet a főispánnak, mégpedig a következő szöveggel: ADJÁTOK VISSZA BUDAPEST PÉNZÉT!

Budapest első embere a leveleket arra a kormányhivatali e-mail-címre irányítja, amelyen az utaspanaszokat fogadják a fővárosi járművek állapotáról. Mint ismert, korábban a sorozatos busztüzek ügyében Budapest Kormányhivatala átfogó vizsgálatot rendelet el, azt ígérve, hogy októberig átvizsgálják a fővárosi buszflottát. Az előzetes eredmények szerint száz BKV buszból hatvan kritikus állapotban van.

Mindeközben Karácsony Gergely közösségi oldalán kitört a kommentháború.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője válaszként azt írta, hogy a főpolgármester vagdalkozhat bárhogyan, az semmit nem változtat azon a tényen, hogy

Önök azt állították, a buszok rendben vannak, majd a független vizsgálat bebizonyította, hogy ez hazugság volt, és a buszok több mint felével baj van.

A kormánypárti politikus végül azt tudakolta Karácsony Gergelytől, hogy főpolgármesterként hogyan hagyhatja, hogy a budapestiek veszélyes buszokon közlekedjenek.

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely vezetője is beállt a kommentszekcióba. Szerinte a főpolgármester valótlanságokat állít, hiszen a BKV nem szerzett be új autóbuszokat, ugyanis az új kocsik a BKK alvállalkozóinak (Intertanker Zrt., Arrivabus Kft., Volánbusz) tulajdonában vannak. Sőt a BKV nem szerzett be új trolikat, új villamosokat sem, mivel ezeket a kormány vette a fővárosnak. Ezek a tények, miként az is tény, hogy

a múlt héten gyulladt ki egy újabb busz – ezúttal egy Volvo 7700A-as csuklós, a 9-es vonalán, a Jászai Mari térnél a Nagykörúton –, amit a sofőr lélekjelenléte és áldozatkész hozzáállása mentett meg a teljes leégéstől.

Mindezt csupán néhány nappal azután, hogy a BKV közölte, mind a 854 buszát átvizsgálta, és semmi jelentős hibát nem tárt fel. Eközben a kormányhivatal információi szerint a kelenföldi garázsban tíz vizsgált buszból tízet ki kellett vonni a forgalomból – tette hozzá Kőrösi Koppány.