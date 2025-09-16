Utasok is jelezhetik a problémát a BKV-buszokkal kapcsolatban

Budapest Főváros Kormányhivatala mint közlekedési hatóság továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV-autóbuszok állapotát az utasok biztonsága érdekében. Az eddig összesen megvizsgált 109 autóbusz 59 százaléknál merült fel műszaki probléma (hat százalékának műszaki érvényességét törölték, 51 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, két százaléknál azonnali javítást rendeltek el), és csupán 41 százalék van megfelelő műszaki állapotban – írja közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala.

Forrás: Facebook/Latorcai Csaba

Felidézték:

szeptember 8. és 11. között ismét több telephelyen, összesen 59 autóbuszt vizsgáltak át a műszaki ellenőrök.

Az ebben az időszakban ellenőrzött autóbuszok 44 százalékánál merült fel műszaki probléma, és csak 56 százalék volt műszakilag megfelelő állapotban. Az átfogó ellenőrzésekre azért van szükség, mert az augusztusban néhány nap alatt több kigyulladt BKV-busz miatt elrendelt azonnali, szúrópróbaszerű ellenőrzés lesújtó eredményeket hozott.

A közösségi közlekedést használó utasok biztonsága érdekében a kormányhivatal szakemberei a jövőben is folytatják az autóbuszok átfogó vizsgálatát.

Mivel az eddig megvizsgált BKV-buszok több mint felénél műszaki hiányosságot talált a kormányhivatal, elindult a [email protected] e-mail-cím, ahol az utasok – fotók csatolásával – jelenthetik, ha műszaki-biztonsági problémát tapasztalnak egy járművön.

Szúrópróba után átfogó vizsgálat

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a BKV-autóbuszok nyári tömeges kigyulladása után azonnali, szúrópróbaszerű, majd átfogó vizsgálatot rendelt el Budapest Főváros Kormányhivatala, annak érdekében, hogy kiderüljön: alkalmasak-e a buszok a mindennapos, biztonságos használatra.

Az első vizsgálat a múlt hétvégén lezárult, és lesújtó eredményt hozott.

Mint mondta: a BKV-buszokon nincs érdemi karbantartás, és ezzel szemben fel fog lépni a kormányhivatal.

– Ha a főpolgármester magától nem cselekszik, akkor a kormányhivatal hatósági vizsgálattal fogja kikényszeríteni, hogy a buszok alkalmasak legyenek a biztonságos közlekedésre – húzta alá Latorcai Csaba. A kormánypárti politikus nyomatékosította, hogy a

kormány biztosítani kívánja, hogy a fővárosiak a lehető legmagasabb színvonalon vehessék igénybe a budapesti tömegközlekedést.

Arra utasították Sára Botond főispánt, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetőjét, hogy hozzon létre egy e-mail-címet, amelyen közérdekű bejelentésként fogadnak fotókat az autóbuszok állapotáról. Latorcai Csaba arra is kitért, hogy Karácsony Gergely csak hitelben tud gondolkodni, ezért ahelyett, hogy rendezné a főváros gazdálkodását és működését, kereskedelmi bankhoz fordult, hogy még inkább eladósítsák a fővárost, amely a főpolgármester szerint is csődközeli helyzetben van.