BKKBKK-BKVLatorcai Csabasára botond

Utasok is jelezhetik a problémát a BKV-buszokkal kapcsolatban

Mostantól bárki jelezheti a Budapest Főváros Kormányhivatalának, ha problémát érzékel utazása során a fővárosi közösségi közlekedésben használt járatokon. Mindössze annyi kell tenni: felírja a járatszámot, lefotózza a problémát és elküldi e-mailben a kormányhivatal címére. Sára Botond budapesti főispán emlékeztetett: augusztusban három nap alatt négy busz gyulladt ki a fővárosban, ezért az volt a felelősségteljes döntés, hogy azonnal ellenőrizzék a járművek műszaki állapotát.

Nagy Orsolya
2025. 09. 16. 11:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budapest Főváros Kormányhivatala mint közlekedési hatóság továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV-autóbuszok állapotát az utasok biztonsága érdekében. Az eddig összesen megvizsgált 109 autóbusz 59 százaléknál merült fel műszaki probléma (hat százalékának műszaki érvényességét törölték, 51 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, két százaléknál azonnali javítást rendeltek el), és csupán 41 százalék van megfelelő műszaki állapotban – írja közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala. 

Forrás: Facebook/Latorcai Csaba 

Felidézték:

 szeptember 8. és 11. között ismét több telephelyen, összesen 59 autóbuszt vizsgáltak át a műszaki ellenőrök. 

Az ebben az időszakban ellenőrzött autóbuszok 44 százalékánál merült fel műszaki probléma, és csak 56 százalék volt műszakilag megfelelő állapotban. Az átfogó ellenőrzésekre azért van szükség, mert az augusztusban néhány nap alatt több kigyulladt BKV-busz miatt elrendelt azonnali, szúrópróbaszerű ellenőrzés lesújtó eredményeket hozott. 

A közösségi közlekedést használó utasok biztonsága érdekében a kormányhivatal szakemberei a jövőben is folytatják az autóbuszok átfogó vizsgálatát.

Mivel az eddig megvizsgált BKV-buszok több mint felénél műszaki hiányosságot talált a kormányhivatal, elindult a [email protected] e-mail-cím, ahol az utasok – fotók csatolásával – jelenthetik, ha műszaki-biztonsági problémát tapasztalnak egy járművön.

Szúrópróba után átfogó vizsgálat 

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a BKV-autóbuszok nyári tömeges kigyulladása után azonnali, szúrópróbaszerű, majd átfogó vizsgálatot rendelt el Budapest Főváros Kormányhivatala, annak érdekében, hogy kiderüljön: alkalmasak-e a buszok a mindennapos, biztonságos használatra. 

Az első vizsgálat a múlt hétvégén lezárult, és lesújtó eredményt hozott. 

 Mint mondta: a BKV-buszokon nincs érdemi karbantartás, és ezzel szemben fel fog lépni a kormányhivatal.

– Ha a főpolgármester magától nem cselekszik, akkor a kormányhivatal hatósági vizsgálattal fogja kikényszeríteni, hogy a buszok alkalmasak legyenek a biztonságos közlekedésre – húzta alá Latorcai Csaba. A kormánypárti politikus nyomatékosította, hogy a 

kormány biztosítani kívánja, hogy a fővárosiak a lehető legmagasabb színvonalon vehessék igénybe a budapesti tömegközlekedést.

 Arra utasították Sára Botond főispánt, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetőjét, hogy hozzon létre egy e-mail-címet, amelyen közérdekű bejelentésként fogadnak fotókat az autóbuszok állapotáról. Latorcai Csaba arra is kitért, hogy Karácsony Gergely csak hitelben tud gondolkodni, ezért ahelyett, hogy rendezné a főváros gazdálkodását és működését, kereskedelmi bankhoz fordult, hogy még inkább eladósítsák a fővárost, amely a főpolgármester szerint is csődközeli helyzetben van.

Sorra gyulladtak ki a buszok

Sára Botond budapesti főispán emlékeztetett: augusztusban három nap alatt négy busz gyulladt ki a fővárosban, ezért az volt a felelősségteljes döntés, hogy azonnal ellenőrizzék a járművek műszaki állapotát. Első körben negyven buszt ellenőriztek, amelyek negyedét azonnal ki kellett vonni a forgalomból, mert nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, a buszok negyede átment a vizsgán, a buszok fele esetében pedig valamilyen hiányosságot állapítottak meg. Az azonnali vizsgálat eredménye alapján rendelt el egy átfogó vizsgálatot is, amely valamennyi buszra kiterjed.

A forgalomban lévő 1200 buszból eddig 106-ot vizsgáltak meg, ezek 60 százalékát ki kellett vonni a forgalomból vagy 30 napos határidővel vissza kellett rendelni szemlére.

Sára Botond a feltárt tipikus műszaki problémák között a fékrendszer, a gumiabroncsok és a kormánymű meghibásodását, valamint a váltóból és motorból való olajszivárgást említette. A főispán aggasztónak nevezte, hogy tíz buszból mindössze négy felel meg ma a előírásoknak. Sára Botond kitért arra is, hogy a BKV nem tudja bemutatni a buszok tűzvédelmi vizsgálatának jegyzőkönyveit, ezért feltételezhető, hogy nem is történt ilyen vizsgálat. Sok buszon porral oltó készülék sem áll rendelkezésre. A főispán hangsúlyozta: nem engedhető meg, hogy a főváros a kötelező karbantartási feladatokat nem végzi el.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–-KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán arról írt: 109 buszt vizsgált át eddig a Kormányhivatal Budapesten. A számok sokkolók: mindössze 45-tel nem volt gond. A többi műszaki ellenőrzésre szorul, nem mondható el róluk, hogy veszélytelenül képesek eljuttatni a budapestieket A-ból B-be. Ez az állítás a BKV eddig vizsgált buszainak több mint felére igaz.

Különösen súlyos ez úgy, hogy a főváros saját vizsgálatai szerint rendben vannak a buszok, most pedig kiderült, hogy nem így van. A szemünkbe hazudott a BKV? De lássuk a főpolgármester reakcióját! Agresszív fröcskölődés, arrogáns mutogatás, beszólogatás, ferdítés – semmi, ami az utasok megnyugtatásáról vagy a felelősség vállalásáról szólna

– húzta alá a frakcióvezető.

 

 

Borítókép: Sára Botond főispán (Forrás: Facebook/Latorcai Csaba)

 


 

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu