Karácsonyék viccet csinálnak a közlekedésből, miközben emberek élete forog kockán + videó

– Budapest vezetése viccet csinál a közlekedésből, miközben emberek élete forog kockán. A Tisza–Karácsony-városvezetés nem tudja garantálni a buszokon az utasok biztonságát, ráadásul direkt háborút vív az autósok ellen, állandó dugókat okozva – mondta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videóban.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A kormánypárti politikus feltette a kérdést:

Ki engedné a saját gyerekét egy olyan buszra felülni, ami bármikor lángra kaphat?

– Budapest Európa legszebb városa, de már nem a fejlődés szimbóluma. A baloldali városvezetés félelmet ültetett el az emberekben a tömegközlekedéssel szemben, miközben magukat a tömegközlekedés bajnokainak nevezik – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

A Magyar Nemzet már több cikkben is beszámolt róla, hogy a nyári menetrendnek vége, szeptembertől már több buszt kell indítania a fővárosnak, miután több tízezer diák és szülő indul újra az iskolába. Ráadásul a fővárosi buszállomány állapota egyre aggasztóbb.

Az elmúlt hónapban több fővárosi autóbusz is kigyulladt, és a kormányhivatal átfogó vizsgálatot rendelt el.

A budapestiek aggodalma nem alaptalan, és jogosan teszik fel a kérdést: mennyire biztonságos a gyerekeiket iskolába indítani ezekkel a járművekkel?

Tehát nem csupán a tömegközlekedési eszközök műszaki hibái okoznak gondot, hanem az ebből fakadó bizalmatlanság is, hiszen ha a szülők nem bíznak a buszokban, érthető módon autóval viszik a gyermekeiket, ez pedig végeláthatatlan dugókhoz és ideges sofőrökhöz vezet. A reggeli órákban emiatt már a főbb sugárutak, az Üllői út, a Váci út, de még a Nagykörút és a Hungária körgyűrű is bedugulnak, a belvárosban pedig lépésben halad a forgalom. A tapasztalatok szerint az iskolakezdés utáni hetekben a szokásosnál akár 20-30 perccel hosszabb a menetidő, és sokszor még a tömegközlekedés is késik a torlódások miatt. Almássy Kornél, a BP Műhely elemzője szerint

a sorozatos busztüzek súlyos figyelmeztetésként hatnak.

Almássy korábban arról beszélt, hogy szerinte a BKV-nak átláthatóan kellene bemutatnia, mennyi pénzt fordít karbantartásra, mennyi idő jut a járművek ellenőrzésére, és milyen erőforrások állnak rendelkezésre. A kilencszáz darabos fővárosi flottában vannak fiatalabb és idősebb buszok is, de a megfelelő karbantartás minden esetben kulcskérdés. Az elemző úgy látja, a tűzesetek számának drasztikus emelkedése egyértelműen rámutat: valami nincs rendben a karbantartási rendszerrel.