Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Szentkirályi AlexandrafőpolgármesterLánchídbuszfőváros

Szentkirályi Alexandra: Lángoló buszok és ukrán színek a Lánchídon + videó

Szentkirályi Alexandra szerint a főváros vezetése felelőtlen, a Lánchíd ukrán színei és a lángoló buszok egyaránt jelzik, hogy Karácsony Gergelyék rossz döntéseket hoznak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 8:25
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője közösségi oldalán közzétett videóban reagált két friss budapesti jelenségre. A politikus képeket mutatott, elsőként a Lánchídról, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester döntése nyomán ukrán színekben világítottak ki, majd a városban lángoló buszokról.

A főpolgármester úr úgy gondolta, hogy érdemes ukrán színekben kivilágítani a Lánchidat éppen azon a napon, amikor az ukrán elnök minket nagyon súlyosan zsarolt meg. Innen látjuk, hogy Karácsony Gergelyék hova állnak, a magyarok vagy éppen a minket zsaroló ukránok oldalára

– fogalmazott.

A politikus szerint a második kép – az egyik lángoló budapesti buszról – azt mutatja, hogy súlyos problémák vannak a fővárosi közlekedés biztonságával. „Csak a Jóistennek köszönhetjük, hogy nem történt nagyon súlyos baleset. A kormányhivatal vizsgálata lesújtó eredménnyel zárult, ezért további buszokat fognak ellenőrizni, hogy a karbantartás hiánya miatt ne kerülhessenek forgalomba életveszélyes járművek” – mondta.

Szentkirályi szerint a főváros vezetése felelőtlen, hiszen a közlekedés biztonságát és az emberek életét kockáztatják. Hozzátette:

Nem szeretném, ha a budapestieknek a Lánchíd oroszlánjai helyett a lángoló buszok jutnának eszükbe, ha a városról gondolkodnak.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu