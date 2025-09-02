Szentkirályi Alexandra: Lángoló buszok és ukrán színek a Lánchídon + videó

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője közösségi oldalán közzétett videóban reagált két friss budapesti jelenségre. A politikus képeket mutatott, elsőként a Lánchídról, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester döntése nyomán ukrán színekben világítottak ki, majd a városban lángoló buszokról.

A főpolgármester úr úgy gondolta, hogy érdemes ukrán színekben kivilágítani a Lánchidat éppen azon a napon, amikor az ukrán elnök minket nagyon súlyosan zsarolt meg. Innen látjuk, hogy Karácsony Gergelyék hova állnak, a magyarok vagy éppen a minket zsaroló ukránok oldalára

– fogalmazott.

A politikus szerint a második kép – az egyik lángoló budapesti buszról – azt mutatja, hogy súlyos problémák vannak a fővárosi közlekedés biztonságával. „Csak a Jóistennek köszönhetjük, hogy nem történt nagyon súlyos baleset. A kormányhivatal vizsgálata lesújtó eredménnyel zárult, ezért további buszokat fognak ellenőrizni, hogy a karbantartás hiánya miatt ne kerülhessenek forgalomba életveszélyes járművek” – mondta.

Szentkirályi szerint a főváros vezetése felelőtlen, hiszen a közlekedés biztonságát és az emberek életét kockáztatják. Hozzátette: