Felismerhetetlen holttestet találtak egy romos házban

Ismeretlen holttestet találtak egy lakatlan házban, a rendőrség orvosszakértő bevonásával vizsgálja az esetet. Egy nő tett bejelentést augusztus 4-én, miután Kevermesen egy romos, lakatlan házban holttestre bukkant – közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a beol.hu kérdésére.

Az elhunyt ruházata alapján nadrág, pulóver, sál és mellény volt rajta, biológiai nemét a körözési listán ismeretlenként tüntették fel, ami arra utal, hogy már hosszabb ideje ott lehetett. Az elsődleges vizsgálatok során bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

A rendőrség közlése szerint a holttest ruházatában talált iratok arra utalnak, hogy feltehetően egy olyan férfiról lehet szó, akit 2022 novembere óta eltűnés miatt köröztek. Az azonosítás igazságügyi orvosszakértő bevonásával zajlik, jelenleg is tart a vizsgálat.

Nem ez az első eset, hogy a környéken azonosítatlan elhunytat találnak. Idén márciusban négy olyan ismeretlen holttest szerepelt a Békés vármegyei körözési listán, amelyeket ugyan megtaláltak, de személyazonosságukat még nem sikerült tisztázni. Volt köztük olyan is, aki huszonnyolc éve vár azonosításra.

