Meghalt a Bud Spencer filmek egyik sztárja, a magyar származású Joe Bugner

75 éves korában meghalt a magyar származású Joe Bugner. Több mozifilmben is láthattuk, együtt szerepelt Bud Spencerrel is. Profi ökölvívóként Muhammad Ali és Joe Frazier ellen is ringbe lépett. Joe Bugner évek óta Ausztráliában élt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 18:44
Joe Bugner
Joe Bugner 75 éves korában halt meg Fotó: RIX-RYAN PHOTOGRAPHY Forrás: AFP
75 éves korában meghalt a korábbi profi nehézsúlyú ökölvívó világbajnoki kihívó, Joe Bugner. A magyar nagyközönség nemcsak sportolóként ismerte, hanem a mozivászonról is. A szintén legendás Bud Spencer oldalán olyan filmekben szerepelt, mint az Aranyeső Yuccában vagy az Én a vízilovakkal vagyok. Joe Bugner évek óta Ausztráliában élt.

Buddie goes West Occhio alla penna Year : 1981 Italy Director : Michele Lupo Bud Spencer, Joe Bugner Photo: Sandro Borni. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by Alex Cinematografica / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Joe Bugner (jobbra) és Bud Spencer
Fotó: ALEX CINEMATOGRAFICA / Archives du 7eme Art

Joe Bugner óriási ökölvívó volt

Bugner kétszer nyerte el a brit és a Nemzetközösség nehézsúlyú bajnoki címét, és háromszoros európai nehézsúlyú bajnok volt. 1973-ban egymást követő mérkőzéseken Muhammad Ali és Joe Frazier ellen lépett ringbe, majd 1975-ben ismét Ali ellen küzdött a világbajnoki címért. „Nagy szomorúsággal tudatjuk, hogy az egykori brit, európai és Commonwealth nehézsúlyú bajnok, valamint világbajnoki címért versenyző Joe Bugner elhunyt ausztráliai brisbane-i ápolási otthonában. A Brit Boksz Szövetség részvétét fejezi ki Joe családjának” – közölte a Brit Boksz Szövetség.

 

