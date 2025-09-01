Meghalt a Bud Spencer filmek egyik sztárja, a magyar származású Joe Bugner

75 éves korában meghalt a korábbi profi nehézsúlyú ökölvívó világbajnoki kihívó, Joe Bugner. A magyar nagyközönség nemcsak sportolóként ismerte, hanem a mozivászonról is. A szintén legendás Bud Spencer oldalán olyan filmekben szerepelt, mint az Aranyeső Yuccában vagy az Én a vízilovakkal vagyok. Joe Bugner évek óta Ausztráliában élt.

Joe Bugner (jobbra) és Bud Spencer

Fotó: ALEX CINEMATOGRAFICA / Archives du 7eme Art

Joe Bugner óriási ökölvívó volt

Bugner kétszer nyerte el a brit és a Nemzetközösség nehézsúlyú bajnoki címét, és háromszoros európai nehézsúlyú bajnok volt. 1973-ban egymást követő mérkőzéseken Muhammad Ali és Joe Frazier ellen lépett ringbe, majd 1975-ben ismét Ali ellen küzdött a világbajnoki címért. „Nagy szomorúsággal tudatjuk, hogy az egykori brit, európai és Commonwealth nehézsúlyú bajnok, valamint világbajnoki címért versenyző Joe Bugner elhunyt ausztráliai brisbane-i ápolási otthonában. A Brit Boksz Szövetség részvétét fejezi ki Joe családjának” – közölte a Brit Boksz Szövetség.