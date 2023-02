Demenciával küzd a legmagasabbra jutott magyar ökölvívó + videó

A brit The Sun újságírója régi ismerőseként kereste Joe Bugnert, de nem tudta elérni, mert a telefonja ki volt kapcsolva. Ezután felhívta Bugner idősebb fiát, és tőle tudta meg, hogy az egykori nehézsúlyú világbajnok – aki 2014-ben átesett egy szívrohamon – súlyos demenciával küzd, és jelenleg egy Brisbane-i idősek otthonában él.

– Nincs értelme megadni apa mobilszámát, mert attól félek, hogy nem emlékszik semmire a bokszolói karrierjéből. Megszakadt a szívem, amikor karácsony előtt meglátogattam, mert úgy tűnt, nem tudja, ki vagyok. Fizikailag remek formában van, és évekkel fiatalabbnak néz ki a koránál. Jövő hónapban lesz 73 éves, de ő azt hiszi, hogy csak 38 éves. A saját kis világában él. Miközben beszélgettünk, elmondta, hogy a felesége, Marlene vásárolni ment, és hamarosan hazaér. Marlene több mint egy éve meghalt... Kérlek, tudasd mindenkivel, hogy apa nem boldogtalan. Luxus körülmények között él, és az otthon személyzete nagyszerűen gondját viseli. Gondoltam rá, hogy visszahozom Angliába, de a gondozói ezt nem javasolták. Azt mondták, hogy már megszokott egy bizonyos rutint, és nem lenne helyes, ha életének ebben a szakaszában kiszakítanák belőle – idézte a Profiboksz.hu szakportál Joe Bugner fiát.

Ki is az a Joe Bugner?

Szőreg, az egykori község, ma már Szeged városrészének neves szülötte 1950. március 16-án látta meg a napvilágot, eredeti neve Bugner Kreul József. Magyar származású angol és ausztrál ökölvívó. Szüleivel az 1956-os forradalom után hagyta el az országot, előbb Angliában, később Ausztráliában telepedett le. Hivatásos ökölvívóként a 70-es években élte virágkorát, bokszolt a kor nagyjaival, Muhammad Alival és Joe Frazierrel. S szerepelt több Bud Spencer-filmben.

Joe Bugner profi ökölvívóként 83 meccset vívott, ebből 69-et megnyert (43-szor kiütötte az ellenfelét), van egy döntetlenje, s 13-szor kapott ki, de őt csak négyszer ütötték ki.

Kétszer bokszolt Muhammad Alival, s ellene végig bírta a 12, illetve másodszor a 15 menetet, a második alkalommal, 1975. július 1-én a WBA és a WBC nehézsúlyú vb-címe volt a tét.

Két évvel korábban, 1973. március 14-én Las Vegasban csapott össze Alival. Ugyanebben az évben július 2-án a nehézsúly másik amerikai hérosza, Joe Frazier ellen is ringbe lépett (aki 1971-ben megverte Alit, de utána kétszer kikapott tőle), és szoros meccsen maradt alul. (Ali 1942-ben, Frazier 1944-ben született, Bugner pedig, mint említettük, 1950-ben.)

– Be kell vallanom, sokkal keményebb fickó Bugner, mint gondoltam. Olyan jó, hogy ha visszavonulok, biztosan ő lesz a világbajnok – mondta a vb-címmeccsük után Ali, aki jóval technikásabb volt, de azért több nagy ütést is beszedett a malájziai mérkőzésükön is.

A vb-cím 48 évesen jött össze neki

Nem úgy alakult, ahogy Ali jósolta, de Joe Bugner – miként a The Sun cikke megjegyzi – fénykorában, a 70-es években úgy uralta a profibokszot Nagy-Britanniában, mint később Frank Bruno, utána pedig Lennox Lewis, és ez nagyon nagy szó. Nem mellékesen a szőke hajfürtjeivel igazi Adónisznak számított. Jóval később, 1998. július 4-én pedig egy kisebb világszervezetnél, a WBF-nél mégiscsak világbajnok lett, amikor az első menetben kiütötte James „Csonttörő” Smitht. Bugner ekkor már 48 éves volt, de nem akárkit mészárolt le: a három évvel fiatalabb Smith 1986-ban a WBA világbajnoka volt, s Mike Tyson taszította le a trónról, de az a meccs végigment.

Bár Bugner hivatalosan világbajnoknak mondhatja magát, az kétségkívül nagyobb szó, hogy fénykorában Muhammad Ali komoly kihívója volt. A profibokszban Magyarországon született ökölvívó ehhez fogható magasságba nem jutott.

Bugner 1976-ban Londoban, a Wembley-ben a brit Richard Dunn ellen az első menetben kiütéssel nyert:

Az élet más területén is maradandót alkotott, filmes pályafutását már érintettük. A HVG-nek 2014-ben adott interjújában elmondta, hogy nagyjából 30 film- és sorozatszerep van mögötte, és a legtöbb élménye Bud Spencerrel volt. Két Piedone-filmet ki is emelt: az egyik az „Én a vízilovakkal vagyok”, a másik pedig a „Seriff az égből”.

S nem sokon múlt, hogy Rocky IV-ben ő legyen Sylvester Stallone filmbeli ellenfele a ringben.

– Elhívtak egy beszélgetésre, ültünk vagy nyolcan egy asztalnál, Stallone megkérdezte, hogy eljátszanám-e ezt az orosz bokszolót, én mondtam, hogy persze. Aztán az már nem tetszett neki, hogy megjegyeztem, hogy én profi bokszoló vagyok, és lehetséges, hogy sok olyan dologra képes vagyok a ringben, amire egy színész nem biztos – mesélte.

Az 1985-ös filmben ezek után kapta meg Ivan Drago szerepét Dolph Lundgren. De Joe Bugner – aki Frank Sinatrával bulizott Vegasban, az esküvői tanúja pedig Tom Jones volt – nem esett apátiába, zajlott körülötte az élet, élte a világát.

Fájdalmas, hogy ez a világ mára parányira összezsugorodott körülötte.

Muhammed Ali és Joe Bugner ötven évvel ezelőtti mérkőzése:

Borítókép: Joe Bugner és Muhammad Ali 1975-ben szinte karnyújásnyira egymástól készült a vb-címmeccsre Kuala Lumpurban (Forrás: Twitter/London Boxing History)