A Liverpool új csillaga mögött Szalah és Szoboszlai is lemaradt

Florian Wirtz érkezését övezte a legnagyobb izgalom Liverpoolban a nyáron. Ritka, hogy a Vörösök ekkora, más topklubok által is kergetett sztárt igazolnak, ekkora összeget pedig még sosem adtak ki egy játékosért sem. A szurkolók is tűkön ülve frissítgették a klub közösségi oldalait, várva a hivatalos bejelentést, hogy a német válogatott futballista az ő csapatuknál folytatja, miután heteken keresztül arról írtak az átigazolási guruk, hogy a támadó középpályás a Liverpoolt választotta.

Wirtz után Diogo Jota nevével ellátott mezekből vettek a legtöbbet Liverpoolban az elmúlt egy hétben Fotó: Northfoto/Matthieu Mirville

Wirtz meze a legkelendőbb portéka Liverpoolban

A nyári szerzemény a felkészülési időszakban már megszerezte első gólját új gárdája színeiben, már csak emiatt sem jelent meglepetést, hogy a Wirtz-láz azóta sem csitul, sőt! A Liverpool péntek délután a honlapján tudatta, hogy a ropogós, immáron Adidas által készített mezeiből a megjelenés utáni egy hétben rengeteg fogyott, hétszáz (!) százalékkal több, mint tavaly ugyanennyi idő alatt a Nike szereléseiből. Százötven országból érkeztek megrendelések, és a legtöbben a már említett Wirtz nevét akarták új ereklyéjük hátán látni.

Rendkívül szomorú, hogy a július 3-án, autóbalesetben elhunyt Diogo Jota már nem öltheti magára az új öltözéket, de a lelátókról nem fog eltűnni a portugál csatár neve, ő követi Wirtzet a sorban. Az ő nevének és mezszámának nyomtatásából származó teljes nyereség a Liverpool alapítványának számlájára kerül, az LFC Foundation utánpótlásfutball-programot indít Jota nevével.

A klub csak az első két nevet közölte a listáról, de azt elárulta, az Anfielden található szurkolói bolt eddigi legforgalmasabb hetét zárta, és a közösségi oldalakon nagyobb volt az elérés és az aktivitás, mint bármelyik más korábbi mezbemutató után.