Liverpoolflorian wirtzDiogo Jota

A Liverpool új csillaga mögött Szalah és Szoboszlai is lemaradt

Nagy változásokon esett át a nyáron a Liverpool. Sok új játékos érkezett a klubhoz, ahogy a távozókból sincs hiány az angol bajnoknál, amely mezszponzort is váltott. Úgy látszik, az új szerelések elnyerték a szurkolók tetszését, és az is elmondható, kitört a Wirtz-mánia Liverpoolban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 8:36
Florian Wirtz mezét viszik, mint a cukrot Liverpoolban Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Florian Wirtz érkezését övezte a legnagyobb izgalom Liverpoolban a nyáron. Ritka, hogy a Vörösök ekkora, más topklubok által is kergetett sztárt igazolnak, ekkora összeget pedig még sosem adtak ki egy játékosért sem. A szurkolók is tűkön ülve frissítgették a klub közösségi oldalait, várva a hivatalos bejelentést, hogy a német válogatott futballista az ő csapatuknál folytatja, miután heteken keresztül arról írtak az átigazolási guruk, hogy a támadó középpályás a Liverpoolt választotta.

Wirtz után Diogo Jota nevével ellátott mezekből vettek a legtöbbet Liverpoolban az elmúlt egy hétben
Wirtz után Diogo Jota nevével ellátott mezekből vettek a legtöbbet Liverpoolban az elmúlt egy hétben Fotó: Northfoto/Matthieu Mirville

Wirtz meze a legkelendőbb portéka Liverpoolban

A nyári szerzemény a felkészülési időszakban már megszerezte első gólját új gárdája színeiben, már csak emiatt sem jelent meglepetést, hogy a Wirtz-láz azóta sem csitul, sőt! A Liverpool péntek délután a honlapján tudatta, hogy a ropogós, immáron Adidas által készített mezeiből a megjelenés utáni egy hétben rengeteg fogyott, hétszáz (!) százalékkal több, mint tavaly ugyanennyi idő alatt a Nike szereléseiből. Százötven országból érkeztek megrendelések, és a legtöbben a már említett Wirtz nevét akarták új ereklyéjük hátán látni.

Rendkívül szomorú, hogy a július 3-án, autóbalesetben elhunyt Diogo Jota már nem öltheti magára az új öltözéket, de a lelátókról nem fog eltűnni a portugál csatár neve, ő követi Wirtzet a sorban. Az ő nevének és mezszámának nyomtatásából származó teljes nyereség a Liverpool alapítványának számlájára kerül, az LFC Foundation utánpótlásfutball-programot indít Jota nevével.

A klub csak az első két nevet közölte a listáról, de azt elárulta, az Anfielden található szurkolói bolt eddigi legforgalmasabb hetét zárta, és a közösségi oldalakon nagyobb volt az elérés és az aktivitás, mint bármelyik más korábbi mezbemutató után.

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány

Vagy képes vagy nagy mennyiségű robbanóanyagot A-ból B-be továbbítani, vagy nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu