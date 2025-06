Véget ért a várakozás, a Liverpool nagy bejelentést tett

Már hetek óta tudni lehetett, hogy a több klub által is csábított Florian Wirtz a Liverpoolt választotta, ezután az angoloknak a Bayer Leverkusennel kellett dűlőre jutniuk a vételárat illetően. A Vörösöknek mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk, hogy megfeleljenek a német csapat elvárásainak, és végül klub- és brit rekordot jelentő összeg fejében váltott csapatot a 22 éves középpályás, sajtóértesülések alapján százmillió fontot utalnak át a Bayernek, és ez bizonyos bónuszok teljesítése esetén további 16 millióval emelkedhet.

Wirtz (jobb szélen az első sorban) a Leverkusen futballistájaként már megjárta Liverpoolt Fotó: AFP/Paul Ellis

A Liverpool péntek este jelentette be Wirtz szerződtetését, aki a hírek szerint legalább 2030-ig a Premier League bajnokának játékosa marad. A 31-szeres német válogatott Wirtz 17 évesen mutatkozott be a Leverkusenben és a 2023/24-es idényben főszerepet játszott abban, hogy a gárda a Bundesliga történetének első veretlen bajnoka lett, megnyerte a Német Kupát, s döntőt játszott az Európa-ligában. A most befejeződött szezonban 10 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott a második helyen végzett Leverkusenben.

Miért választotta Wirtz a Liverpoolt?

– Rendkívül boldog és nagyon büszke vagyok. Végre megtörtént, régóta vártam már erre – nyilatkozta a Liverpool honlapjának Wirtz. – Nagyon izgatott vagyok az előttem álló kaland miatt. Azon gondolkoztam, hogy valami újba akarok belevágni, elhagyni a Bundesligát, és a Premier League-ben játszani. Meglátjuk, hogyan fogok teljesíteni itt, remélhetőleg ki tudom hozni a legjobbat magamból. Beszéltem néhány játékossal, akik játszottak itt, és azt mondták, tökéletes hely lesz ez nekem, a pályák nagyszerűek, minden meccset élvezni fogok. Nagyon várom már az első meccsem.

Wirtz szerint sokat fejlődhet Liverpoolban, amelynek játékosai olyanok, mint a gépek. A támadó középpályás szerint megérdemelten nyerték meg a PL-t, de Wirtz nemcsak ezt, hanem az ünnepi buszparádét is lenyűgözve figyelte.

Boldog voltam a játékosok és a helyiek miatt. Nagyon megérdemelték, elképesztőek voltak az idényben. Őrületes volt a hangulat, ahogyan az is, hogy mennyi ember ünnepelte a csapatot. Nagyszerű volt ezt látni, de én nem azért jöttem, hogy szórakozzak, hanem nyerni akarok, és megadni a szurkolóknak, amit megérdemelnek. Minden elérhető trófeát meg akarok nyerni idén, nagyok az ambícióim.

Kerkez lehet a következő

Ez a Liverpoolra is igaz, amit jól mutat, hogy a PL címvédőjeként nagybevásárlást tart a nyáron. A klub az elmúlt években nemigen költekezett, most viszont Trent Alexander-Arnold távozása miatt új jobbhátvédre volt szüksége, így megvásárolta Jeremie Frimpongot a Bayer Leverkusentől, ahonnan Wirtzet is megszerezte. Közben a nyár átigazolási szenzációjaként Pécsi Ármint is megvette a Puskás Akadémiától , vagyis már két magyar játékosuk van az angoloknak. Napok kérdése, hogy ez a szám háromra növekedjen: Fabrizio Romano pénteki beszámolója szerint a Bournemouth és a Liverpool megegyezett egymással Kerkez Milos átigazolásáról, a balhátvéd kedden száll repülőre, hogy először ölthesse magára a vörös mezt.