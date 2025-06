Nagy a káosz a Liverpool csúcsigazolása körül, Fabrizio Romano tévedhetett

Az átigazolási hírekben rendre jól értesült Fabrizio Romano kedd este a jól ismert „Here we go” kifejezéssel indította a Florian Wirtzről szóló legfrissebb bejelentését, és mind tudjuk, hogy ez gyakorlatilag felér egy hivatalos bejelentéssel. Az olasz újságíró szerint végre megegyezett egymással a Liverpool és a Bayer Leverkusen: az angol klub mindent egybevetve 150 millió eurót fizethet a 22 esztendős német válogatott futballistáért, ám ebben olyan bónuszok is benne vannak, amiket csak bizonyos feltételek teljesülése esetén kapnak meg a „gyógyszergyáriak”.

Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik együtt küzdhetnek a Liverpool sikeréért (Fotó: DPA/AFP/Malte Ossowski/Sven Simon)

Florian Wirtz dobogós lehet

És hogy ez mekkora szám? Nos, a labdarúgás történelme során csupán két játékosért fizettek többet korábban, mindkettő a dúsgazdag Paris Saint-Germain nevéhez köthető: a franciák 2017-ben 222 millió eurót fizettek a Barcelonának Neymarért, majd még ugyanazon a nyáron 180 millióért megszerezték a Monacótól az akkor még csak óriási ígéretnek számító Kylian Mbappét.

Mondanunk sem kell tehát, hogy a Liverpool klub- és Premier League-rekordért igazolja le Wirtzet, aki a személyes feltételekben már két héttel korábban megegyezett a Vörösökkel.

Fabrizio Romano tévedett Wirtz és a Liverpool ügyében?

A The Athletic cikke kissé árnyalja a képet, ez alapján a fizetési struktúrában még meg kell egyeznie a két klubnak, valamint kitűzni az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat időpontját.

Vélhetően a lényeget, azaz a klubváltást illetően Romano most sem fogott mellé, a megállapodás David Ornstein írása alapján is közel lehet, de a The Athletic újságírója szerint Liverpool nem hajlandó 150 milliót fizetni Wirtzért, a jelenlegi ajánlat a bónuszokkal együtt 134 millió euróról szól.