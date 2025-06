Szoboszlai elégedetlen csapattársa Dunaszerdahelyen bizonyíthat

Szoboszlai Dominik sosem játszott U21-es Európa-bajnokságon. A négy éve részben Magyarországon rendezett tornán lehetett volna tagja a magyar keretnek, de addigra ő már az A válogatott kulcsembere volt, ha épp nem lett volna sérült, a felnőtt Eb-n szerepelt volna abban az évben. A sérülést leszámítva hasonló okokból nem játszanak az idei szlovákiai tornán a 2002. január 1. után született korosztály legértékesebb játékosai sem: Lamine Yamal, Jude Bellingham vagy Florian Wirtz karrierjében már nem sokat jelentene a részvétel. A Bellingham név mégis feltűnhet a címvédő Anglia összeállításában, a Real Madrid sztárjának öccse, a bátyja útját követve Angliából a Borussia Dortmundba igazolt Jobe Bellingham révén, aki mellett Szoboszlai Dominik három liverpooli csapattársa – Harvey Elliott, Jarell Quansah és Tyler Morton – is bekerült az Eb Transfermarkt által legértékesebbnek tartott keretébe. A torna szerdán Pozsonyban, a rendező Szlovákia és a társrekordbajnok Spanyolország összecsapásával kezdődik, Anglia egy nappal később Dunaszerdahelyen, Csehország ellen kezdi meg az Eb-t.

Jobe Bellingham már edzett a Dortmund játékosaként, mielőtt Szlovákiába utazott az U21-es labdarúgó Európa-bajnokságra (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP/Bernd Thissen)

Az U21-es Eb-t 2007 óta minden páratlan évben rendezik meg, s az idei tornán kisebb a tét, mint a 2023-ason volt vagy a 2027-esen lesz, ugyanis a mostani verseny nem számít olimpiai kvalifikációs eseménynek.

U21-es Eb: kik az esélyesek?

A Transfermarkt kimutatása alapján Anglia érkezett a legértékesebb kerettel Szlovákiába, a top 10-nek a fele angol játékos, s közülük Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, a klubtól a távozását fontolgató Harvey Elliott 30 millió euróval csak az ötödik a sorban. Az egész torna legtöbbre taksált játékosa az angolok mindössze 18 éves szélsője, Ethan Nwaneri (Arsenal, 55 millió euró), a 19 évesen szintén a fiatalabb résztvevők közé tartozó Jobe Bellingham 22 millióval épphogy befér a top 25-be.

Anglia címvédő, s éppen Elliott az egyik játékos, aki megmaradt a két évvel ezelőtti győztes csapatból, a másik Charlie Cresswell (Toulouse).

A legutóbbi négy kiírásból a németek és a spanyolok is három-három döntőt játszottak, most viszont a keretösszérték alapján megelőzi őket az esélyességi sorrendben Anglia mellett a Castello Lukeba (RB Leipzig) és Mathys Tel (Tottenham) fémjelezte Franciaország is, a gallok 2002 óta játszanának ismét döntőt a korosztályos kontinensviadalon.

Szoboszlai utódja miatt is bánkódott a magyar válogatott

Az Eb-n tizenhat válogatott indul.

A magyar válogatott nem járt közel a kijutáshoz: Spanyolország, Belgium és Skócia mögött a negyedik helyen végzett a selejtezőcsoportjában.

A magyar U21-es válogatott az Eb előtti napokban Albániától és Ausztriától is kikapott, utóbbi meccsen a Szoboszlai utódjának is kikiáltott Jánó Zétény az osztrák korosztályos válogatottat erősítve gólt lőtt a Liverpool kapusának, Pécsi Árminnak.