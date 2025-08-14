idezojelek
Imádkozzunk Trump elnök győzelméért

A jelenlegi helyzet Európa számára biztos katasztrófát jelent.

Byrappa Ramachandra
2025. 08. 14.
Fotó: ANDREW HARNIK

Az alaszkai találkozó nemcsak Ukrajnáról fog szólni, hanem a nemzetközi rend alakulására is jelentős hatást gyakorol majd. Putyin elnök tisztában van a tét nagyságával. Tudja, hogy nem kockáztathatja meg, hogy ne adjon valami érdemit Trump elnöknek, amit az elvihet európai szövetségeseihez és a meggyötört, de továbbra is makacs Ukrajnához. Taktikai és gyakorlati szempontból fenn kell tartania az amerikai elnök Oroszországgal szembeni viszonylag kedvező hozzáállását – ez az az egyetlen előny, amelynek elvesztését nem engedheti meg magának.

Trump elnök a maga részéről teljesen világossá tette, hogy esélyei minimálisak. Hétfőn kijelentette, hogy a találkozó első két perce után tudja majd meg, lesznek-e konkrét lépések a béke irányába vagy sem. Két perc – egy ablak, ami egyszerre félelmetes és sorsdöntő. 

Ami minket illet, imádkozzunk azért, hogy Trump elnök győzedelmeskedjen, mert a jelenlegi helyzet, ahogy most áll, Európa számára biztos katasztrófát jelent. Ursula von der Leyen és társai fokozatosan olyan útra terelték Európát, amely egyértelműen a teljes háborúhoz és a feledéshez vezet. 

Bármit is tud Trump elnök hazavinni, az megkönnyebbülést jelent majd a zavarodott és irányt vesztett Európának. Ilyen súlyos időkben a megkönnyebbülés nem kis győzelem.

Ami egy átfogó és tartós békét illeti, senki sem képzeli, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus a közeljövőben rendeződhetne. Ahogy Bibó István érvelne, egy valódi békemegállapodáshoz mindkét félnek meg kell értenie a másik oldal alapvető okait, félelmeit és tapasztalatait. Ez időt és önmérsékletet igényel minden érintett féltől. A legfontosabb pedig – ahogy Bibó is hangsúlyozná –, hogy a békemegállapodást a helyszínen kell megszervezni. Ez óriási teher és felelősség, amelyet nagy valószínűséggel egy külső hatalomnak kell viselnie.

A második világháború után az Amerikai Egyesült Államoknak megvolt az erős akarata és az erőforrásai nemcsak a háború befejezéséhez, hanem egy békemegállapodás kikényszerítéséhez is. 

Megvoltak az erőforrások, de ami igazán döntő volt, hogy az 1941-es atlanti konferenciától kezdve egészen az 1945 eleji jaltai konferenciáig az USA meggyő­zően felépített egy békepárti koalíciót. Az is igaz, hogy ezek után az Egyesült Államok vitathatatlan globális hatalomként került ki a háborúból, és a Franciaországhoz, illetve Nagy-Britanniához hasonló birodalmakat fokozatosan rávették, hogy ezt a tényt elfogadják. És ez a folyamat kemény öt évet vett igénybe.

Ma Trump elnök gyorsan szeretné elérni a harci cselekmények beszüntetését, lehetőleg már pénteken, az alaszkai csúcstalálkozón. A helyzet azonban gyökeresen más: az Egyesült Államok ma már nem biztos saját erejének mértékében, és legközelebbi szövetségesei is egyre inkább kételkednek abban, mit képes és mit nem képes elérni. A második világháborús helyzettel ellentétben Trump elnök előtt most óriási feladat áll: békekonszenzust kovácsolni, és mindenkit egy irányba mozdítani. Nem mehet oda Putyin elnökhöz azzal, hogy tárgyaljon békemegállapodásról – nemhogy aláírja azt –, ha a saját táborában sincs senki, aki hajlandó lenne elfogadni azt.

Az Egyesült Államok hatalmát és tekintélyét fenyegető kockázatok egyre halmozódtak. Mindenekelőtt erőt kellett gyűjtenie, és támogatást kellett kikényszerítenie szövetségeseitől és partnereitől. A vám- és kereskedelmi politikával, valamint a „vámdiplomáciával” a Trump-adminisztráció engedelmes szövetségesekből álló koalíciót hozott létre. Az EU és az Egyesült Államok között megkötött Turnberry-megállapodás volt az utolsó nagy győzelem az Alaszkáig vezető úton. Végül miután Európa teljes háború felé vette az irányt, látszólag még időben visszalépett, hogy támogassa a legújabb békekezdeményezést.

Trump elnök arra is törekszik, hogy valódi béketeremtőként építse fel a hitelességét. 

Korábbi sikerére alapozva – amikor rövid időn belül sikerült békemegállapodást létrehoznia Marokkó és a Nyugat-Szahara szeparatistái között – közvetlenül vagy közvetve több térségben is békét kovácsolt, a Kongótól egészen Kambodzsáig. Senki sem vádolhatja azzal, hogy újonc lenne a béketeremtés terén. A gázai és az ukrajnai konfliktus továbbra is a legnehezebben kezelhető, de ha reálisan nézzük, ha van valaki a világon, aki hitelesen megpróbálhatja, akkor az Trump elnök.

Mindazonáltal az alaszkai pénteki csúcstalálkozó kimenetele nem feltétlenül kizárólag Trump elnökön és rendkívüli, rövid idő alatt kifejtett erőfeszítésén múlik. Putyin elnök sem újonc a háború és a béke művészetében. Ő is erős baráti koalíciót kovácsolt maga köré. A végén azonban az számít, hogy mindkét fél mennyit hajlandó feladni. Ebben a játszmában Trump elnöknek nincs vesztenivalója – minden ütőkártya az ő kezében van.

A szerző vezető kutató, Magyar Külügyi Intézet

Magyar Péter korunk Károlyi Mihálya

A választás tétje a béke, a nyugalom

Svájc, a kiszámított harmónia

Hallott már ön Ursula Albrechtről?

Rasszizmusbarát mocskosfideszezők

A baloldali médiumok majd elalélnak a gyönyörűségtől és bátorítják is az uszító anarchistákat.

