idezojelek
Vélemény

Dekadens szilveszter

A TUDATOS POLGÁR – Élvezzük ki ezt a világvége előtti zajongást, s reménykedjünk, hogy mégsem jön el!

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
Cikk kép: undefined
Tisza PártKapu Tiborpolitika 2025. 12. 31. 4:40
0

Kapu Tibornak legalább volt alkalma felülemelkedni. Kétségtelenül az év egyik legizgalmasabb és legnagyszerűbb eseménye volt, hogy magyar űrhajós léphetett a Nemzetközi Űrállomásra, s már onnan az űrből, majd azóta is lélekemelő gondolatokat oszt meg velünk. „Idefentről én csak szépet és jót látok” – felelte például Orbán Viktornak, amikor a miniszterelnök arról érdeklődött, hogy látni-e onnan a háborút?

Kapu Tibor a magabiztos habitusával azt is sikeresen elkerülte, hogy bazári majmot csináljanak belőle a számtalan szerepeltetése során – na jó, egy alkalmat, azt a bizonyos, merániai Oscar-gálát leszámítva, de arról sem ő tehetett. Ilyen egyenes jellemű emberek, egészséges gondolkodású, valódi ikonok kellenek, kellenének nekünk, hogy ne tévesszük el a sok évtizednyi tortúra után nagy nehezen újra meglelt utunkat, azt a bizonyos saját, harmadik magyar utat. S megőrizzük a fenntebbvalóba vetett hitünket és az önnön értékítéletünkbe helyezett bizalmunkat, az igazságtudatunkat és a kurucos szabadságvágyunkat.

Nem könnyű ez manapság! Mert mi maradt nekünk itt a Földön, Európában, 2025-ben? A kétféle ruszkik eszkalálódó testvérháborúját és a nyugati birodalomépítők mesterkedéseit látva immár hozzá kellett szoknunk, hogy sem az emberi barbárság, sem a hatalomvágy által fűtött aljasság nem lett szelídebb az antik drámák megszületése óta. Nesze nektek, fejlődés, rendszerváltoztatás, euroatlanti integráció, mesterséges intelligencia! Az emberiség javíthatatlan, a világtörténelem vége helyett folytatódik a jó és a rossz örök, bibliai küzdelme.

A belső közéletben még méltatlanabb a helyzetünk! Mint a tipikus szituációban, amikor, bár már hozzászoktunk, de mégis bosszant, hogy fekáliaszag terjeng a buszon. Mert Demszky Gábor reinkarnálódása óta megint tilos lehajítani a húgyos csövest, meg nincs is, aki lehajítsa. Mégis, valahol belül sejtjük, hogy ez így nem természetes, s egy jobb világban már jönne a csendőr, hogy rávágja a puskatust a lábujjaira, és elzavarja valami közfürdőbe. Manapság mégis csak tűrünk és szívunk meg nyelünk.

Elviseljük, hogy a politikai rendszerünk a dupla vagy semmi lett. Azaz vagy sikerül folytatni a többnyire jót, vagy jönnek a lángoló agyúak és világító szeműek, és megint mindent öszetörnek. Száz éve a kétharmad országot veszítettük miattuk, aztán majdnem mindent, legutóbb pedig „csak” az egzisztenciánkat és a gyomoridegeinket. Néhányan a fél szemüket is. Most megint itt vannak a nyakunkon, s immár egyenesen az életünkre törnek!

Pár napja még a végtelenül ártatlan ­Skrabski Fruzsinának is nekirontott a szektájuk vezére. Pedig csak annyit kért a mindenkire nyitott és mindig kedves filmrendezőnő, hogy ne abuzálja tovább verbálisan a volt feleségét, és ne használja ki és fel gyermekeit a kampányban. Őrjöngő kommentcunami, hazugozás és fenyegetőzés lett a vége. Hogy „már csak 105 nap!” Fruzsina vissza is kérdezett, hogy miért, „mi lesz 105 nap múlva, a Gulágra vitet?”.

A Szily Nóra karácsonyi beszélgetésében plüssmackónak maszkírozott pszichopata persze pont ezt szeretné: mindenkit elvitetni, aki vissza mer pofázni.

 Különösen a visszapofázós nőket! S, hogy miről is álmodoznak ezek, mit is akarnak „105 nap múlva?” A mi legbozontosabb trockistánk, az újabban Magyar Péter mögött vonagló Puzsér egyenesen megmondta ezt az Antimagyar Hangban: polgárháború lesz, ha a Tisza nem nyerhet. Szerinte ugyanis mindenki tudja, hogy Orbánt már csak a „faluról felbuszoztatott öregek éltetik”, s nem lehet már a változás útjába állni. Ha Orbán mégis a nyilvánvaló többség útjába állna – akár az elnöki rendszer prompt bevezetésével –, akkor „nem olyan demonstrációk lesznek, mint eddig. Egészen más jön, mert a fél országnak nem marad más választása, mint elhagyni Magyarországot. Azt hiszem, mielőtt elhagyják, azelőtt felgyújtják.”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

(Zárójelben, ugye senkinek nem jut eszébe a választási és közjogi rendszert a finisben megbabrálni?) Visszatérve Petykóhoz és a trockistához: szóval ha a szavazás eredményétől függetlenül a normális magyarok nem engedik át a hatalmat az izzó szeműeknek, akkor jön a puccs meg a gyújtogatás. Így szeresd a hazádat! 

Kérdés, hogy ez esetben lesz majd-e, aki jól helyre teszi őket? Lesz, aki érvényesíti az alaptörvényünk és a btk. cikkeit az alkotmányos rend védelméről? Lesz, aki megvédi a békét és a békességet?

Szilveszter elmaradhatatlan kelléke, nálam legalábbis, Cseh Tamás és Bereményi Géza Mélyduma keringője. A dal, amit az ezredfordulóra írtak nekünk. Szép, érzelmes és rezignált, tehát nihilista. „Hé, magyarok, magyarok! / A concept már régen halott! / Szegények lesztek bizony / úgy, ahogy voltatok.” Ezt kaptuk a nagy, kétezres újévre.

S ugyebár amit jósoltak, azóta be is jött: a nyugati jólét álma örökre elérhetetlen. Igaz, legalább annyi örömünk akad, hogy már a nyugatiaknak is az. Sőt! Ha egzisztenciálisan nem is, de életminőségben és létbiztonságban simán lenyomjuk a megromlott Nyugatot, amelynek amúgy sem szabadna megbocsátanunk soha, hogy a második világháború végén simán odavetettek bennünket Sztálinnak! Meg is érdemlik a kerítést, amit előbb-utóbb felhúzunk Hegyeshalomnál.

Amit érzünk, érzek ma, az leginkább a dekadens beletörődés. Hogy itt tényleg majdnem mindenki lealjasodott vagy belehülyült. 

Persze ők aljasodtak, mi hülyültünk. De az utóbbi sem kellemes. (Arról nem is beszélve, hogy a nemzeti blokkosodás „vívmánya”, hogy az átjárás, ide is, oda is, maximálisan biztosított.)

A kanyarban sem volt még Bodor Ádám, Fehér Béla, Spiró, dr. Máriás vagy Háy János, amikor Hamvas Béla az ötvenes években (az akkori magyarpetykóknak köszönhetően) az egyetemi könyvtár helyett az épülő palkonyai erőmű deszkabódé raktárában vetette alá magát az osztályharcnak, s különféle kisregényeket írt, annak biztos tudatában, hogy sem a szovjetek nem fognak eltakarodni innen, sem e regények nem kerülnek ki az asztalfiókból soha. Aztán csak kikerültek, először szamizdatként, majd keményfedél alatt. E kisregények egyike a Szilveszter.

Benne Patmore, a mindent megélt világutazó bölcselkedik és társalog mindvégig, épp egy lehetetlen állam lehetetlen háborújában, közönyösen és rezignáltan éjjeli lokált rendezve be egy lerombolt ház pincéjében. Segédnek egy bizonyos Theoclodini nevű fazont fogad fel, vallva, hogy háborúban segédnek csak arisztokrata jó. Ő „báró és szentszéki lovag. Egyébként vámhivatalnok és tulajdonképpen festő. A háború előtt tizenhat négyzetméteres vászna rendkívüli feltűnést keltett. A kép: Fehér seggek az éjszakában – sötétzölden derengő, elliptikus tavat ábrázol, a tó körül, a nézőnek háttal, igen sötétkék alapon a Hold által sápadtan megvilágított pucér nők serege guggol…”

Meg is venném rögtön! Hamvas a mély filozófia helyett ilyenekkel szórakoztatta magát Palkonyán, olajos csőfogók és hegesztőpálcák között. Szilveszter, Bizonyos tekintetben, Ugyanis – három bizarr kisregény, teljesen elvetemült, szürreális és dekadens világokról. Persze mély filozófia ez is, csak becsomagolva. Érdemes kézbe venni, hangolódni mindarra, ami ránk vár, s már most is itt van a nyakunkon.

Közben azért élvezzük ki ezt a világvége előtti zajongást! Mint a honvédtisztek tizennyolc decemberében a kolozsvári kaszinóban az éjszakát, vagy negyvennégy telén, a szegényes pesti boltokat járva, karácsonyi csemegékre vadászva, 

miközben Kelet-Magyarországot már a vörös horda erőszakolja, gyilkolja és rabolja végig.

BÚÉK, drága tudatos polgárok, magyar utat járók! Indulok is a badacsonyi bazaltorgonák alatti remek pincébe, aztán meg Koppányhoz, a déli part legretróbb és legszerethetőbb büféséhez, aki, reméljük, ezúttal is megörvendeztet bennünket némi szilveszteri hangulattal, a tó szent tükre előtt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekbíróság

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekusa

Afrika szarvától a nemzetközi porondra

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfőzés

Bevásárlok, főzök és boldog vagyok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott

Csépányi Balázs avatarja

Már Pulai is…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu