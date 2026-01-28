Budapest nem Wilsonovo Mesto!

Mert benne élünk, talán észre sem vesszük, hogy milyen elképesztő tempóban romlik körülöttünk a világ. Zelenszkij ukrán elnök élősködőnek nevezi a magyarokat Davosban, mindjárt rá pár nappal Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Szálasi Ferenchez hasonlítja Orbán Viktort (különösen szép ez a banderisták szájából)! Majd az öt évvel ezelőtt még nemzetközi díjakkal elhalmozott, de ma már kritikus álláspontja okán
leputyinistázott ukrán újságírónő, Diana Pancsenko arra figyelmezteti baljós posztjában a magyar kormányt, hogy nagyon vigyázzon, mert az ukrán szolgálatok harcosokat és provokátorokat képeznek ki, akik készek destabilizálni az országot az áprilisi választás előtt. Közben tudjuk, hogy Magyar Péter ukrán „testvére” menedzsereként beszél az ukrán katonai titkosszolgálat vezetőjéről.
A hangulat olyan, mintha máris háborúban állnánk a kozák zsoldosbandával.
Csak az első szavazó fiatalok kedvéért idézem fel, hogy volt ennek az országnak egy Gyurcsány Ferenc nevű miniszterelnöke, aki azonosító nélküli, viperás, maszkos verőlegényeket küldött a háborgó népére, miután megbukott a hazugságaival. Akkoriban több konkrét információ látott napvilágot arról, hogy a beazonosíthatatlan kilétű, viperás verőlegények egy része nem rendőr volt, hanem a ballibsik kedvenc security cégének az embere, egy másik részük bevetés közben idegen nyelven hablatyolt.
Majd azt láttuk, hogy az utcai tüntetéseken leghangosabb nemzeti radikális erő a következő években lassanként a globalista-posztkomcsi baloldal markába kerül. Az eredetileg Csurka István MIÉP-jével szövetségben, tiszta jellemű egyetemisták által létrehozott Jobbik élére egy becsvágytól fűtött, billegő identitású szerencselovag (ugye ismerős!?), azaz Vona Gábor került, aki hamarosan olyan arcokat tolt előtérbe, akik harsogó cigánygyűlölettel és antiszemitizmussal a politikai túlélésért küzdő Gyurcsány figyelemelterelő törekvéseit segítették. A történészhallgatókat, gazdákat, kétkezi magyarokat kiszorították a pártból a Szegedi Csanád- és Jakab Péter-féle szélhámosok.
