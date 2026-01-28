Budapest nem Wilsonovo Mesto!

Aztán a Jobbik igen fontos szerepet kapott, amikor a pesti zsidó negyed szívében, a Spinoza Házban megkötött paktum révén a volt radikális pártot a balliberális erők ölébe lökték, azt remélve, hogy egy kis kakastollal a kalapon megteremthető a választási többség a posztkommunista-globalista szövetség mögé. Ám a Jóisten igazságos, nem jött be a trükk, és 2018-ban pofára estek a machinátorok, a Fidesz–KDNP pedig újra kétharmados bizalmat kapott az országtól.

A „megint igazunk volt” bögrénk mellé most nyugodtan odatehetjük a friss újsághírt, miszerint

az exjobbikos Jakab Péter az egykori Gyurcsány-párt, azaz a DK jelöltjeként indul az áprilisi választáson. Az a Jakab, aki 2010 előtt mindegyiknél ocsmányabbul tolta a gyűlölködést, mintha csak felkérésre tette volna. Azt harsogta, hogy a borsodi romákat „közrendvédelmi” gettóba záratja, és még az iskolából is kitiltatják a cigányságot, mert „a meggyszedéshez nem kell megtanulni olvasni”.

Gyurcsány közben „én is cigány vagyok” táblával a nyakában tolta a színdarabot. Jakab az elmúlt években ismét a DK kedvére tett, hiszen végtelenül aljas módon célba vette a külhonba szakadt magyarságot. Éppen ez a magyarellenes uszítás folyik a DK kloákáiból is. (Apropó, mikor születik meg végre a „lex Jakab”, a határon túli testvéreink elleni gyűlöletkeltést, a lerománozást, -szlovákozást szigorúan büntető Btk.-módosítás?!)

Jó kérdés, hogy a parizerzabáló kisnyilas DK-s színvallása miként függ össze a Zelenszkij-banda fenyegetőzéseivel. Nagyon is összefügg! Bár Gyurcsány még „csak” egy polgárháború kirobbantásával próbálkozott, most pedig nyílt ukrán beavatkozás, külső támadás zajlik a nemzeti kormányzás ellen, a kollaboránsok játszmája és eszköztára mégis igen hasonló.

Például idővel a régi Tisza Párt, azaz a Jobbik is megtelt mindenre kapható szélhámosokkal, bűnözőkkel, prostituáltakkal, pornósokkal, s úgy tűnik, a legújabb kiadású nárcisz is csak ebből a körből tud talpasokat keríteni. A motivációk is ugyanazok: hamis zászlós művelettel, nemzeti szólamokkal, korrupcióellenes harc ígéretével megmalmozni az arra kaphatókat, aztán teret engedni a megbízóknak.

Utóbbiak, mint Dobrev Klára bungyurfizurája Jakab válláról, most Magyar Péter mögül is egyre inkább kitüremkednek. A régi szoclib őskövületek mellett egyre több globalista deszantos tűnik fel a Tisza Pártban, legújabban a kifordított Robin Hood, azaz a magyar Jockey Ewing és a BlackRock két kiemelt ügynöke, Kármán András és Orbán Anita.

Megkezdődött tehát a megszállás előkészítése. Nem lehet véletlen, hogy épp annak a BlackRock befektetési alapnak az emberei lepték el a Tisza Pártot, amelyik „pro bono”, azaz puszira megírta Ursula von der Leyennek Ukrajna 800 milliárd dolláros újjáépítési programját, amihez (ukrán igényként) egy 700 milliárdos felfegyverzési terv társul.

Még mielőtt a brutális BlackRock-féle terveket megszellőztette volna a Politico, Bóka János miniszter jelentéséből kiderült, hogy

máris 9 milliárd euró kinyögésére nyújtott be igényt Brüsszel a következő magyar kormánynak, melyet Ukrajnába kellene utalni. Ez utóbbi része annak a közös uniós hitelfelvételnek, melyhez – egyelőre – rajtunk kívül Szlovákia és Csehország sem volt hajlandó csatlakozni. A pontosság kedvéért: a jelentés szerint az unió eddig majdnem 200 milliárd eurót adott Ukrajnának (közel háromszor annyit, mint Magyarországnak 2004 óta összesen!).

A brüsszeli vezetők beszélnek a további 800 milliárd eurós tervekről, ehhez társul a 500 milliárd eurós ukrán katonai igény. Eközben a BlackRock által írt tervben „csak” 800 milliárd dollárt, azaz 675 mil­liárd eurót adnának az ukránoknak az ­uniós tagállamok és (kisebb részben) más nemzetközi alapok. A lényeg, hogy röpködnek az ­euró-százmilliárdok, s lassan úgy jár Európa, mint Magyarország 1918-ban: mindenét széthordják a sáskahadak.