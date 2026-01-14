Széles szövetség a magyar úton

A múlt szombati Fidesz-kongresszus egyik legerősebb kijelentését (ezúttal is) Kövér László fogalmazta meg:

Nem akarunk egy Mammon Birodalom uzsoracsapdába vetett, önazonosságuktól, öntudatuktól és szabadságuktól megfosztott alattvalói lenni, akiket esetleg egy Brüsszelből parancsnokolt kozák hordával látnak jónak féken tartani. Nem akarunk mást, mint amit Luxemburg állami címerének jelmondata így fogalmaz meg: azok akarunk maradni, akik vagyunk.

Az Országgyűlés elnökének mondatait akár kampányszlogenként is használhatná a Fidesz – ha már az eredetit megpróbálta elcsenni a birodalmi selyemmajom. Kövér László mellesleg őt is kielemezte, „Peter Magyart”, aki önként vállalta a csicskaságot azzal, hogy a „brüsszeli korrupt, háborús maffia magyarországi ügynöklerakatának élére állt”. Apropó, az Ellenpont.hu kiszúrta, hogy Magyar Péter ukrajnai „testvére”, a Tisza Párt kárpátaljai fő pártfogója, azaz Tseber Roland valóban ukrán ügynök, hiszen az ukrán katonai hírszerzés vezetőjéről mint az önnön „menedzseréről” beszélt egy interjúban. Kell még valamit mondanom, Ildikó? – hogy egy klasszikust idézzek. Ügynököt tolláról…

A házelnök e kemény, a baloldalból rögtön hisztérikus rohamot kiváltó monda­tait és Lázár János fontos megállapításait követően (továbbra is „a polgárok Magyarországát építjük, számunkra ez nem politikai termék, hanem hit és meggyőződés”, illetve „minden magyarból lehet magabíró ember, aki nem szolgája senkinek sem”, s feladatunk „kiállni az emberek elé, beleállni a vitákba, mert vannak válaszaink”)

Orbán Viktor is a nemzeti keménymag számára kiemelten fontos üzenetre építette beszédét. A Fidesz immár hivatalos, tízszeres miniszterelnök-jelöltje ugyanis kifejtette: „A magyar út melletti erős érvünk, hogy a másik zsákutca. De a legfőbb érvünk az, hogy a magyar út jó út. Olyasmiket érhetünk el rajta, amikről mások legfeljebb ábrándozhatnak.”

Fontos szavak ezek, hiszen a Szabó Dezső, Németh László, Kodolányi János, Csoóri Sándor, Csurka István és más nagyjaink által formált eszmét, azaz a magyar út vízióját Orbán Viktor ültette át a gyakorlatba. Ennek az eszmének, az idegen befolyástól mentes Magyarország programjának a folytatása vagy elvetése az áprilisi választás legfontosabb, eldöntendő kérdése. Azaz becsicskulunk mi is a liberális nyomulásnak, vagy merünk hazafiak lenni?