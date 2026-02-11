idezojelek
Vélemény

A polgári öntudat diadala

A TUDATOS POLGÁR – Korai még pezsgőt bontani, de a DPK-gyűlések elsöprő sikere azt jelzi, az erő velünk van.

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
Cikk kép: undefined
orbán viktornemzettisza pártDPKDigitális Polgári Körkampánypolgárifidesz 2026. 02. 11. 4:40
Fotó: Mirkó István
0

Nagy hiba volna előre inni a medve bőrére, de azért azt bátran kijelenthetjük, hogy visszatért a nemzeti-kormánypárti tábor jókedve, magabiztossága és az a bizonyos morális, erkölcsi fölény, az igazságunkba vetett hit ereje ismét nálunk van. Jól jelzi mindezt, hogy 

a digitális polgári körök háborúellenes gyűléseit töretlen érdeklődés övezi és fergeteges hangulat jellemzi. A lefoglalt sportcsarnokok többször kicsinek bizonyultak, több helyszínen sokan lecsúsztak a regisztrációról.

Még a DPK-k júliusi, tusnádfürdői életre hívása után mondta el Nagy János, a régi-új polgári közösség főkoordinátora, hogy „egy olyan mozgalmat hívtunk életre, amely a rombolás, trollkodás, sértegetés helyett az építés, az alkotás és a hazaszeretet elvét, kultúráját képviseli. Szeretnénk helyet és platformot adni ahhoz, hogy az így gondolkodó emberek összegyűlhessenek”.

A Fidesz amúgy is lendületes rendezvényeihez mérten remek újításokkal álltak elő a szervezők: a lüktető, magabiztos előadások előtt és után megnyitják a küzdőteret, amely a korábban a Tranzit fesztiválokon bevezetett „gondolatexpó” mintájára a közösségek és mondanivalók kiállításával egészült ki. Így a standok előtt és mögött nagy összetartás bontakozik ki, a nagyközönség aktív részvételével. Tehát a digitális polgári körök hamar analóg, azaz hús-vér lábat növesztettek, hiszen a közösségi médiában szerveződő mozgalom gyorsan valós élménnyé vált.

Talán a józanabb ellenzékiek is elismerik, hogy mindezek élén 

Orbán Viktor rég nem látott teljesítményt nyújt: szinte hihetetlen munkabírással és a régi elszántsággal veti bele magát a miniszterelnök ezekbe a közösségi és kampányeseményekbe, sokszor valósággal brillírozik a mondanivalót illetően, és rétori képességei is csúcsformát jeleznek.

Nehéz lenne olyan példát hozni, aki lassan húszévnyi kormányzás és még másfél évtizednyi aktív politizálás után képes erre.

Mindeközben Manfred Weber és Ursula von der Leyen nagy reménysége egyre hervadtabb produkciót ad elő. Mint utánzóművész is gyatra – már az első, győri ellengyűlésén végtelenül sablonos volt, uszított és hőzöngött, ráadásul valamilyen tudatmódosító vegyület is terhelhette a zaklatott lényét. Később a nem túl számos közönsége teljesen elfogyott, már Kecskeméten többen voltak a fák a Deák Dani-féle drónfotón, mint az érdeklődők, a szegedi szétcsúszott produkcióval pedig be is adta a kulcsot a kölcsönzői messiás.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Most újra próbálkozik, ellen-évértékelővel, de azt kijelenthetjük, hogy 

Péterünk túljutott a zeniten – hol van már a sok-sok ezer ember, aki az országjáró turnén követte őt! Apropó: mintha idén tavaszig tartó országjárást ígért volna a Tisza Párt, aztán ezt is csöndben visszaszívták, nemcsak az ellen-DPK-gyűlések, de a sátras fórumok sem folytatódtak.

Persze attól még az emberek egy részében ott fortyogó indulat, a fásultság, a kibillenthetetlen meggyőződés, a minden csalódás ellenére meglévő messiásvárás okozhat meglepetést áprilisban. Nehéz volna vitatkozni Hollik István KDNP-s képviselőnek a baloldali sajtóban körbehurcolt dombóvári szavaival, miszerint „egyházias” körökben is van elbizonytalanodás, „sokan, akik 2022-ben bennünket támogattak, most nem”. Úgy vélekedett, azokat az elbizonytalanodott szavazókat kell megkeresni, akik világnézeti alapon voksolnak, és a kereszténységből vezetik le pártválasztásukat. Kár e szavakon megrökönyödni, hiszen nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök, a Fidesz és a polgári-nemzeti közösség az elmúlt fél-egy évben megtapasztalt, hihetetlenül sodró lendülete nem tud mindenkit meggyőzni. A komolyan vehető közvélemény-kutatásokból az szűrhető le, hogy a szokásosnál nagyobb a bizonytalanok tábora, ugyanakkor ők jó eséllyel még visszatérhetnek a józan, kockázatmentes döntéshez és a folytatásra szavazhatnak.

Ám írásom lényege, hogy valami megmozdult: 

az aktív politizálásra nyitott kormánypárti civileket sikerült felrázni. A digitális polgári körök jó keretet adtak azoknak, akik önkéntesként, a politikai karrierépítés vágya nélkül szerettek volna részt venni a közéletben. 

Ráadásul a DPK-k helyi és speciális ügyek menti, alulról is építkező megszervezése azt is jelenti, hogy ezek a polgárok a saját lokálpatrióta témáikat, eddig esetleg kevesebb figyelmet kapott programjaikat belevihetik a közös küzdelembe. Tehát végre ismét kétirányú a jobboldali politikai tér: aki részt vesz benne, érezheti, hogy nem biodíszletként, hanem fontos építőelemként tekintenek rá.

Hogy egy saját témával koptathassam a Magyar Nemzet hasábjait: ilyen kezdeményezés a mi digitális polgári körünk, a Magyar Út DPK is, amely a széles nemzeti blokkon belül a népi politikai irányzat ápolására, újrafogalmazására jött létre, Németh László, Szabó Dezső, Kodolányi János, Csoóri Sándor, Csurka István és Orbán Viktor gondolatait követve. Már háromezren vagyunk, várjuk a Tisztelt Olvasókat!

A DPK-k mozgalmának máris közel százezer tagja van, s az még sokkal többeket szólít és mozgat meg a megszervezett eseményeken, a számtalan Facebook-csoporton és felhíváson keresztül. 

A digitális polgári körök életre hívásával – az elmúlt évek nehézségei ellenére – sikerült visszahozni azt a sodró hangulatot és egyéni küldetéstudatot, amit az eredeti polgári körök vagy az első Békemenet jelentett.

Megint csak az elhamarkodott következtetéseket mellőzve, de azért idecsatolom Balmazújváros esetét, ahol a Tisza Párt apait-anyait beleadott (ezúttal ez a vezér mellett Kapitány István és Orbán Anita mint Wunderwaffe bevetését jelentette) a sima önkormányzati képviselői időközi kampányba, és mégis elbukta az ellenzék az egyfős többségét. A helyiek két éve még a csodaárusokra voksoltak, most meg elegük lett abból, hogy az elnyert bizalmat kizárólag a fideszes polgármester fuvoláztatására használták fel. Nem mellesleg itt is ugyanaz történt, mint mindenhol máshol: a 2024-es önkormányzati választás párás tekintetű mélyciviljei rögtön levetették színes maskarájukat, és ők lettek Balmazújvárosban is a Tisza Párt. Véletlenek és csodák nincsenek.

Még rengeteg tartalék van ebben a kampányban, mely immár az ingadozó réteg kegyeiért zajlik. Az erőviszonyok láthatóan kiegyenlítettek, így a billegő egyéni körzetek egész sorában akár pár száz polgár dönthet április 12-én ország-világ sorsáról.

Optimizmusra ad okot, hogy 

a másik oldal önlelepleződése töretlen: a hitetlenkedők legutóbb Tarr Zoltántól, a Tisza EP-képviselőjétől a saját fülükkel hallhatták, hogy a győzelmük után az ország megszállására készülnek, katonai jellegű módszerrel, ugyanúgy, ahogy Ukrajnát „megvédték” a külföldön kiképzett erők.

Hogy lefordítsuk, bár nemigen szükséges: a híres demokraták végérvényesen el akarják takarítani Magyarországról a reményeik szerint ellenzékbe szoruló patrióta-nemzeti struktúrát. Írogatnak is erről sokat, hiszen a közmédia, a bíróságok, az Alkotmánybíróság, a tisztviselői kar és – ha jól értjük Tarrt – például az olyan civil közéleti szerveződések, mint a digitális polgári körök elpusztítására, felmorzsolására készülnek. Nincs ebben semmi új: Ukrajnában a Majdan-puccs után megcsinálták már ezt: a nemzeti kisebbségeket, az ellenzékieket, a belső kritikusokat valóban megfélemlítették, elüldözték, bebörtönözték vagy éppen likvidálták.

Ezek a bolsevista gondolatok nyilvánva­lóan hatnak a bizonytalankodókra. Mint ahogy az olyan esetek is, mint Magyar Péter legközelebbi harcostársának, Radnai Márknak a botránya, aki a Magyar Nemzet oknyomozó cikke szerint egy háromszázmillió forintos adócsalásos-cégfantomizálásos ügyben érintett vastagon. Ők volnának az antikorrupció és a tiszta kezek pártja?

Talán az is nyom a latba valamit, hogy 

a Tisza Párt a mesterséges intelligencia megizzasztásával (nem vicc: a kontrollprogram szerint száz százalékban azt használtak!) elkészített, választási programnak csúfolt pamfletje ennyire gejl, eltúlzott és semmitmondó lett. 

Persze minek is toltak volna több energiát bele, hiszen Bokros Lajos elvtársaival a múlt nyáron már megírták a valódit.

Egyszóval a Tisza Párt varázsa a brutális külföldi hátszél ellenére megkopni látszik, miközben a nemzeti tábor összetartásból és önvédelmi reflexből jelesre vizsgázott.

Még két hónap kemény menet vár ránk Magyarországért! Kössük fel azokat a DPK-sálakat!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUkrajna

Olijnyikova lebuktatta önmagát

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkommunista

Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekbegum

Az elfeledett iszlamista lányok

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Kik sütögetik a háborús pecsenyét?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth gabi

Vadai Ágnes nagyon durván rontott rá Tóth Gabira

Csépányi Balázs avatarja

Szégyen ez a nő!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu