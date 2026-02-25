Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Történelmi tény, hogy a bolsevik hidrát mi, magyarok végül mindig legyőzzük. Sőt: amikor csak támadt, mi szálltunk szembe vele a legbátrabban, s mindig elsőként.

Jogos a kérdés, hogy akkor miért próbálkoznak ismét, minduntalan?

Ám ne szaladjunk ennyire előre, hadd csempésszek ide egy kis kendőzetlen hazabeszélést: a kommunizmus áldozatai emléknapjának idei előestéjére különleges rendezvényt szerveztünk a PestiSrácok-csapat és a Nemzeti Maximumért Alapítvány nevében, mégpedig egy különleges helyszínre. A Szabadságharcos főváros 1919–1956–1989 című emlékgyűlést, remek felszólalókkal (akik jórészt a Magyar Út DPK alapítói is), Andrási Attila történelmi darabja, a Tisza István és kora jeleneteivel, a három korszak hagyományának ruháiban megtestesült őrzőivel és a komcsik által talán legjobban gyűlölt rocker, Nagy Feró mini szabadságkoncertjével. A helyszín pedig: a Vértanúk tere a Nemzeti vértanúk emlékművével, melyet a bolsevisták az elsők között döntöttek le 1945-ben, s melyet Kövér László, az Orszá­g­gyűlés elnöke 2019-ben, a századik évfordulón helyreállíttatott és újraavatott.

A PestiSrácok karácsonyi nagyinterjújában 2018 decemberében fogalmazta meg Kövér László, hogy „a többség sikeres kormányzását bolsevik típusú alakok próbálják meg ellehetetleníteni”. A beszélgetés napján épp csak túl voltunk a „rabszolgatörvény” ürügyén kirobbantott zavargáson, amikor szétverték az ország karácsonyfáját, letörték Széchenyi István szobrának kardját, bezúzták az Országház olyan ólomüvegeit, melyek a bombázást is túlélték, festékkel leöntötték Kossuthot. Tört és zúzott a nemzet főterén a Soros-hálózat által felhergelt csőcselék, olyasmiket üvöltözve, hogy „Hozzuk ki a koronát”!, „B…sszátok meg Jézust, f…szfejek!”.

A csürhe élén nem kisebb notabilitások álltak, mint Szél Bernadett (ha emlékszik még rá valaki) és Fekete-Győr András, aki egy Mr. Bean-esre sikeredett dobással, füstgyertyával megtámadta a rendőröket. A másik momentumos hülyegyerek, Szarvas Koppány Bendegúz pedig egész sorozatot dobott a rendőrsorfalra (úgy látszik, ő nem volt tornából fölmentve). Fegyőr végül egy, Szarvas Bendi pedig két év felfüggesztettet kapott tettéért, s azóta sem mesélték el, hogy mi bajuk volt Kossuthtal, az ólomüvegekkel és Jézussal, bár sejtjük.

Mindenesetre az 1919-es patkánylázadás hangulatát felidéző események igencsak feltüzelték Kövér Lászlót, aki hosszan kifejtette, hogy miért fogják mégis befejezni a nemzet főterének helyreállítását – az 1944 előtti állapot szerint. Így került szóba az akkor még a szobrászműhelyben újjászülető Nemzeti vértanúk emlékműve s az 1945-ben lerombolt alkotás helyét bitorló Nagy Imre-szobor.