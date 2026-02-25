idezojelek
Vélemény

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

A TUDATOS POLGÁR – Háromszor is elsők voltunk a vörösök elleni harcban, s ha kell, jövünk negyedszer!

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
Cikk kép: undefined
kommunizmusszabadságelnyomásterror 2026. 02. 25. 4:42
0

Történelmi tény, hogy a bolsevik hidrát mi, magyarok végül mindig legyőzzük. Sőt: amikor csak támadt, mi szálltunk szembe vele a legbátrabban, s mindig elsőként. 

Jogos a kérdés, hogy akkor miért próbálkoznak ismét, minduntalan?

Ám ne szaladjunk ennyire előre, hadd csempésszek ide egy kis kendőzetlen hazabeszélést: a kommunizmus áldozatai emléknapjának idei előestéjére különleges rendezvényt szerveztünk a PestiSrácok-csapat és a Nemzeti Maximumért Alapítvány nevében, mégpedig egy különleges helyszínre. A Szabadságharcos főváros 1919–1956–1989 című emlékgyűlést, remek felszólalókkal (akik jórészt a Magyar Út DPK alapítói is), Andrási Attila történelmi darabja, a Tisza István és kora jeleneteivel, a három korszak hagyományának ruháiban megtestesült őrzőivel és a komcsik által talán legjobban gyűlölt rocker, Nagy Feró mini szabadságkoncertjével. A helyszín pedig: a Vértanúk tere a Nemzeti vértanúk emlékművével, melyet a bolsevisták az elsők között döntöttek le 1945-ben, s melyet Kövér László, az Orszá­g­gyűlés elnöke 2019-ben, a századik évfordulón helyreállíttatott és újraavatott.

A PestiSrácok karácsonyi nagyinterjújában 2018 decemberében fogalmazta meg Kövér László, hogy „a többség sikeres kormányzását bolsevik típusú alakok próbálják meg ellehetetleníteni”. A beszélgetés napján épp csak túl voltunk a „rabszolgatörvény” ürügyén kirobbantott zavargáson, amikor szétverték az ország karácsonyfáját, letörték Széchenyi István szobrának kardját, bezúzták az Országház olyan ólomüvegeit, melyek a bombázást is túlélték, festékkel leöntötték Kossuthot. Tört és zúzott a nemzet főterén a Soros-hálózat által felhergelt csőcselék, olyasmiket üvöltözve, hogy „Hozzuk ki a koronát”!, „B…sszátok meg Jézust, f…szfejek!”.

A csürhe élén nem kisebb notabilitások álltak, mint Szél Bernadett (ha emlékszik még rá valaki) és Fekete-Győr András, aki egy Mr. Bean-esre sikeredett dobással, füstgyertyával megtámadta a rendőröket. A másik momentumos hülyegyerek, Szarvas Koppány Bendegúz pedig egész sorozatot dobott a rendőrsorfalra (úgy látszik, ő nem volt tornából fölmentve). Fegyőr végül egy, Szarvas Bendi pedig két év felfüggesztettet kapott tettéért, s azóta sem mesélték el, hogy mi bajuk volt Kossuthtal, az ólomüvegekkel és Jézussal, bár sejtjük.

Mindenesetre az 1919-es patkánylázadás hangulatát felidéző események igencsak feltüzelték Kövér Lászlót, aki hosszan kifejtette, hogy miért fogják mégis befejezni a nemzet főterének helyreállítását – az 1944 előtti állapot szerint. Így került szóba az akkor még a szobrászműhelyben újjászülető Nemzeti vértanúk emlékműve s az 1945-ben lerombolt alkotás helyét bitorló Nagy Imre-szobor.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nagy Imre szobrát éppen a vörösterror áldozatai emlékművének helyére állították föl, majd nevezték vissza Vértanúk terévé az eredetileg egészen más vértanúk előtt tisztelgő helyszínt. Elfoglalták tehát ezt a teret, és azt üzenték, hogy még vértanú is csak az lehet, aki kommunista” – érvelt Kövér, aki átlátott a szitán, így ma újra a helyén áll a mementó, melyet Horthy Miklós kormányzó, József királyi herceg, Almásy László, a képviselőház elnöke avatott fel 1934-ben. Hátára a vörösterror áldozatainak névsorát vésték, s mindennél többet mond, hogy az első név Tisza Istváné volt, akit 1918. október 31-én öltek meg a vörösök.

Ezzel vette kezdetét a liberális–szabadkőműves–szociáldemokrata–bolsevik államcsíny, az őszirózsás forradalomnak eufemizált gaztett, amely letaglózta a milliós, csatát alig vesztő magyar honvédsereget, majd szabad utat engedett Kun Béláék és Szamuelyék kommünjének.

Mindez nagyban hozzájárult a trianoni tragédia végkifejletéhez, hogy a francia biztatásra benyomuló román, cseh és szerb erők maroknyi terroralakulatokkal foglalhatták el színmagyar városainkat is. Nem véletlen, hogy a Horthy–Bethlen-kor a vörös dúlás kezdetét Károlyiékhoz és az ország miniszterelnöke elleni merénylethez köti. Ideje visszatérnünk ehhez a helyes múltértelmezéshez!

A régi-új emlékmű talapzatáról az Országház felé Hungária istenasszony figyel ősmagyar öltözetben és a Szent Koronával a fején. Ezen nagyokat szoktak nyeríteni az ezeréves állam jelképét amúgy is micisapkázó libsi kultúrhéroszok, akik persze egészen más magról szökkentek szárba, így honnan tudnák, hogy Hunnia nőalakja a honfoglalás előtti mondáinkhoz vezet vissza, s visszatérő eleme számos XIX. és XX. századi köztéri alkotásnak. Az obeliszk hátoldalán egy erős, meztelen felsőtestű férfi küzd egy maga alá gyűrt sárkányszerű szörnyeteggel, ez a szörny jelképezi a bolsevista eszmét, az antik férfi pedig a magyar nemzetet, mely újra és újra leteperi az ördögöt. Az emlékmű helyreállítása szerintem az egyik legfontosabb szimbolikus gesztus a rendszerváltoztatás óta.

A kommunizmus áldozatai emléknapjára szánt rendezvényünk különleges üzenete épp az, ami a Nemzeti vértanúk emlékművének: az áldozatokat megsiratjuk, de a hidrát újra meg újra a földre teperjük!

Ezt a magyarok elsőként 1919 júniusában tették meg, amikor a ludovikás tisztek és a flottilla monitorjai (hadihajói) megindították a világ első fegyveres felkelését a vörösök ellen. Ez volt a monitorlázadás. A felkelés akkor elbukott, s az ország még inkább az idegen megszállók birtokába került, de azon az őszön a Bethlen István és Horthy Miklós által fémjelzett offenzíva végleg letörte a bolsevizmus első Szovjet­unión kívüli kísérletét. A közismert túlkapások ellenére újra kellene gondolni a fehérterrorozást. A húszas–harmincas évek retorikájában (még a szocdemeknél is) inkább a „fehér forradalom” volt használatos, bár ez a kifejezés ma már kissé másként csengene.

Ha a nemzeti immunrendszerünket edző tanulságokat keresünk, ne feledjük, hogy Kun Béláékat Lenin rengeteg pénzzel küldte Magyarországra felfordulást kelteni, amely pénz főleg a dúsgazdag nyugati mecénásoktól származott. Ezért is annyira hasonló a múlt század elejének tragikus eseménysorozata a mai háborús felforduláshoz, bár reméljük, hogy a normalitás most időben erőt mutat, és ezúttal elkerüljük a világégést.

Mi, magyarok 1919-ben tehát a világ első antibolsevik felkelését vittük véghez, majd újra elsők (és egyetlenek) voltunk, amikor 1956-ban fegyvert ragadtunk a szovjet megszállókkal szemben. Örök tisztelet a hős pesti srácoknak! A nemzet gerincét a szabadságharc leverésére küldött brutális haderő tankjain érkező áruló briganti, azaz Kádár és Apró pribékcsapata sem tudta teljességgel megtörni, hiszen nem lehet véletlen, hogy a rendszerváltoztatás szele is a Kárpát-medencében kezdett elsőként fújdogálni.

A rendszerváltoztatás nyitányát persze nem Magyar Péter poszterikonja, azaz Demszky maoista tüntetése vagy néhány elkényeztetett, zsebében kék útlevéllel banánt zabáló ÁVH-s gyerek szamizdatolása jelentette, hanem amit a Petőfi-szobornál rommá vert és bebörtönzött műegyetemisták mertek megtenni a hetvenes években, vagy Csurka István 1979-es, végtelenül bátor Bibó-felejtés című munkája, Duray Miklós Csoóri előszavával ékesített Kutyaszorító című betiltott kötete (mindhárman szilenciumot kaptak Aczéltól), az Inconnu-csoport lázadása, a monoriak, lakitelkiek, a ’88-as pesti nagy Erdély-tüntetés, Krassó György, Pákh Tibor kérlelhetetlen küzdelme, Tőkés László már 1988-ban megkezdett temesvári vakmerő ellenszegülése, Csengey Dénes tiszta, megszakadt szíve és persze Orbán Viktor történelmi léptékű bátor beszéde, amellyel hazaküldte a ruszkikat és a meghekkelte Nagy Imre és a többi kivégzett kommunista újratemetésének jól megkomponált állambiztonsági forgatókönyvét 1989 júniusában.

„A kommunizmus nem megdőlt, hanem megdöntöttük” 

– mondta Orbán Viktor. Földre teperjük újra a szörnyeteget, ha szükséges. A neoliberális–woke–zöld–Antifa–brüsszelita bolsevikok inkább véssék jól az eszükbe, hogy errefelé nem nő fű nekik.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekrendőrség

A gyilkos jogai

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekgázolás

A legaljasabb demagógok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gulyás László
idezojelekkommunizmus áldozatai

A kommunisták hét fő bűne

Gulyás László avatarja

Százhúszmillió ember pusztult el a világmegváltó eszme megvalósítási kísérletei során.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu