Ezt hozta az elmúlt 15 év: állami forrásból újultak meg Budapest ikonikus kulturális terei

Az elmúlt évben számos jelentős budapesti kulturális intézmény épült, bővült, vagy újult meg kormányzati forrásokból, a Liget Budapest Projekt beruházásain kívül is. A 2019 februárjában átadott Nemzeti Táncszínház például teljesen új otthont kapott. A közel 7 ezer négyzetméteres épületet a volt GANZ műveknek a Millenáris Parkban lévő egykori ipari épületéből alakították ki. A legmodernebb színháztechnikával felszerelt, különleges építészeti megoldásokat felvonultató épületben két színháztermet – egy 368, valamint egy 120 fő befogadására alkalmasat – is kialakítottak, emellett épült két próbaterem és kamaraterem is létesült a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel és öltözőkkel együtt. A beruházás munkái 2014-ben kezdődtek, összköltsége 4,6 milliárd forint volt.

Rekordidő alatt újult meg a Múzeumkert

Több mint 900 millió forintból újult meg a Múzeumkert, amelynek a rekonstrukciója 2018 elején indult és a nyár végére már be is fejeződött. A komplex felújítás célja a Magyar Nemzeti Múzeum telkén elhelyezkedő kert történeti hitelességű helyreállítása, valamint korszerű, többfunkciós zöldfelület kialakítása volt. A munkálatok során megújították a közműveket – csaknem 3 kilométer hosszú új víz-és csatornacső épült –, de a műemléki főépülethez illeszkedő gyalogos burkolatok is létesültek. Az érdemi használaton kívüli út- és térburkolatok részbeni elbontásával és átalakításával 8 ezer négyzetméternyi, teljesen megújított növényfelület jött létre, amelyhez kerti öntözőhasználat is készült. A projekthez kapcsolódóan restaurálták a kert szobrait, az Arany János szobrot például a talapzatával együtt újították fel.

Új arculatot kapott a Zeneakadémia is, amely ünnepélyes gálakoncerttel nyitotta meg kapuit 2013. október 22-én. A felújítás eredményeként immár duális egységet alkot a 106 éves Zeneakadémia Koncertközpont, valamint a Liszt Ferenc által alapított Zeneművészeti Egyetem. Az átalakítás részeként gyakorlati funkcióval rendelkező tereket alakítottak ki az udvarokon, az alagsorban pedig zenekari öltözők és termek nyíltak.