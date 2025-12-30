Az autarkia – politikai szótárunk egyik rettegett szava. Ha ezt a szót halljuk, akkor az elmúlt évszázadok beidegződéseinek köszönhetően szinte azonnal eszünkbe jut mindaz, amit a liberális gazdaságtan hirdet a zárt gazdaság és a zárt társadalom borzalmairól. Nem esik nehezünkre felidézni a bezárkózó Észak-Korea példáját, amelynek gazdasági életéből szinte teljesen hiányzik a külkereskedelem. Éppígy eszünkbe juthat a fasiszta Olaszország népszövetségi szankciókra adott válasza, vagy a hadviselő Oroszország importhelyettesítő politikája. Ezek a példák önmagukban is magyarázzák napjaink autarkia-ellenességét. Az uralkodó felfogás szerint – amelyet legjobban Kant Az örök béke című műve fogalmazott meg – a világbéke előfeltétele a gazdasági egymásrautaltság, a világpolgári mentalitás elterjedése és a nemzetközi integráció. Az autarkia nyilvánvalóan ellentmond ennek a megközelítésnek, így hát tökéletesen érthető, hogy a kifejezés manapság leginkább félelmet és gyanakvást kelt. Ugyanakkor a félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát, hiszen a legtöbbször attól félünk, amit nem ismerünk, és amit nem tudunk rutinszerűen elhelyezni a világképünkben. Arisztotelész a Politika első könyvében leszögezi, hogy az autarkia minden politikai közösség számára végső cél és legfőbb jó. Érdemes tehát leporolni ezt a fogalmat és visszaadni neki azt a méltóságot, amellyel egykor – szemlátomást – rendelkezett.

Mindenekelőtt azt a kérdést kell tisztáznunk, hogy Arisztotelész miért tulajdonít ilyen nagy jelentőséget az autarkeiának? Az autarkeia az „önmagában való elegendőség” létállapotát jelenti, vagyis azt, hogy egy lény vagy közösség önmagában, külső segítség nélkül is képes fennmaradni. Arisztotelész szerint az ember erre nem képes, tehát egyéni szinten nem rendelkezik autarkiával. Aki egymagában akar élni az vadállat legyen, vagy isten, mert az ember természeténél fogva politikai lény, aki az autarkiát is csak egy összetett politikai közösségben érheti el. Az egyes ember sohasem érheti be önmagával és nem elégedhet meg saját egyéni boldogságával. Önmagában nem képes az autarkheiára. Ez a belátás vezet Arisztotelésznél ahhoz a gondolathoz, hogy a magánérdekkel szemben előnyben kell részesíteni a közjót, lévén a politikai közösség – önmagának való elegendősége folytán – egy magasabb létszintet képvisel, mint az egyének, a háztartások vagy a nemzetségek. Amikor tehát Arisztotelész autarkiáról beszél, akkor elsősorban nem a gazdasági önellátóképességre gondol, hanem arra, hogy semmiben sem szenvedünk hiányt, ami a boldogság eléréséhez szükséges. Leegyszerűsítve tehát: vannak barátaink és egy politikai közösség tagjaiként élünk. Már ez is az autarkia egy bizonyos fokát jelenti. A filozófus azt is egyértelművé teszi, hogy a politikai közösségben elérhető autarkiára csak az embernek van szüksége, mert „aki nem képes a társas egyesülésre, vagy akinek autarkiája folytán semmire sincs szüksége, az nem része az államnak, mint az állat vagy az isten”.