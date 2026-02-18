A rendszerváltoztatás haragökonómiája

A posztkommunizmus nem kronológiai, hanem pszichopolitikai kategória. Ebben az időszakban a visszarendeződéstől való félelem, a szellemi és anyagi javak elvesztésének tudata és az emlékezetpolitikai viták kíméletlen hevessége abból fakadt, hogy az ellenség jelenlétének szüntelen tudatában éltünk. Nem véletlen, hogy a jobboldali publicisztika rendszerváltás helyett előszeretettel használta a rendszerváltozás fogalmát, amely szerint a társadalom nem cselekvő alanya, hanem csak passzív szemlélője volt a folyamatnak. Ha csak rendszerváltozás történt, akkor a magyar nemzet még nem nyerte vissza teljes mértékben a szuverenitását. Nem váltott rendszert, hanem mindössze végignézte annak változását. Az ezzel kapcsolatos csalódottságot és jogos haragot fejezik ki a „gengszterváltás” és a „módszerváltás” kifejezések, amelyek arra utalnak, hogy 1989-ben nem kezdődött új politikai időszámítás, és még mindig a múlt démonaival kell együtt élnünk. A rendszerváltozás fogalma is arra a távolságra utal, amely a közszabadság birtokába névleg beiktatott nemzet és a posztkommunista elit között húzódott.

Ezzel szemben az átmenet liberális értelmezéseiben a rendszerváltás fogalma a politikai intézményrendszer reformját végrehajtó ágensekkel való azonosulást fejezi ki: ha valaki rendszerváltásról beszél, akkor ezzel azt állítja, hogy a folyamatban „mi” vettünk részt, a rendszerváltás következésképpen a „miénk”. Ez a megközelítés szűk történelmi horizonton szemléli a rendszerváltást, és azt 1989 változásaival azonosítja. Ezzel a rövidlátó értelmezéssel szemben a jobboldal jól teszi, ha tudatosan rendszerváltoztatásról beszél. Nemcsak azért, hogy ezzel hiányérzetének adjon hangot, hangsúlyozza a posztkommunista elit csoportok szerepét, vagy hogy az 1989 előtti és utáni helyzet közti folytonosságra utaljon, hanem elsősorban azért, mert ezzel a kifejezéssel az átmenet folyamatszerűségét is ki lehet fejezni. Míg a „rendszerváltás” a politikai és jogi intézményrendszer átalakításának igen rövid mozzanatára utal, addig a rendszerváltoztatás fogalma egy tágabb történelmi horizontot nyit meg.