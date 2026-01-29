Formaadó erő és nagyvonalúság

Semmi okunk tiltakozni az ellen, hogy Magyarország antiliberális ország hírében áll. Ez az igazság. Csak annyit jegyzünk meg, hogy különös „antiliberális ország” az, ahol az Országház épületét két szabadelvű államférfi, Andrássy és Tisza emlékműve fogja közre, és ahol a főbb terek olyan szabadelvű politikusok nevét viselik, mint Kossuth vagy Deák. Politikai hagyományunkat még a liberalizmussal nem vádolható Horthy-korszak és a kommunista elnyomás évtizedei után is mélyen áthatják a nemzeti liberalizmus emlékei, ezért felmerül a kérdés: hogyan illeszkedik hazánk mai antiliberalizmusa a nemzeti szabadelvűség örökségéhez?

Egészen más – nem történeti, hanem elvi kérdés –, hogy miért nem vagyunk liberálisok. Most a kérdés történeti oldalát vizsgáljuk, nevezetesen azt, hogy a kizökkent idejű XX. század után miért nem a liberalizmus jegyében újult meg a magyar a politikai hagyomány. Idézzük fel a nemzeti szabadelvűség eszmei alapvonásait, nemzeti hagyományunkhoz fűződő viszonyát és vezéralakjait. Mindezek után akár el is hagyható minden további fejtegetés, mert kérdésünk az emlékezet közegében önmagát válaszolja meg.

Kettős értelemben beszélünk nemzeti liberalizmusról. Ez a kifejezés egyrészt olyan felfogásra utal, amely nemzeti kontextusba helyezi a szabadságjogok ügyét, másrészt olyan politikát jelöl, amely azért is nemzeti, mert a nemzeti hagyományban, a magyar mentalitásban gyökerezik. A magyar szabadelvű politika három legnagyobb – és egymástól szemléletesen különböző – alakja Kossuth, Eötvös és Deák, akik nem a semmiből akartak politikai hagyományt teremteni, hanem minden újító hevület dacára elsősorban a magyar közszellem ismerői, művelői és egy hagyomány örökösei voltak. A magyar nemzet alkalmazkodó természetű – vallotta Kossuth –, de semmi körülmények között sem fog lemondani, hogy hazája az legyen, amivé első szent királya berendezte. Egy íratlan törvény tehát kimondja, hogy minden szabadságunk helye a közösségben és a hagyományban van. Ezzel szemben nem lehet politizálni. A nemzeti szabadság eszménye is csak így uralkodhatott a politikai közösség rendi felfogásától a parlamentarizmus aranykorán át egészen a liberális korszak végét jelző világégésig. Annak idején úgy tartották, hogy a XIX. század eszméi közül a liberalizmus felel meg a leginkább a magyar nemzeti alkatnak, a konzervatív és a szocialista gondolkodás pedig tájidegen. Ez azért lényeges, mert a liberalizmus sosem válhatott volna korszakalkotó erővé, ha nem a magyar mentalitás és politikai hagyomány mélyrétegeiből emelkedett volna fel.