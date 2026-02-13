A Gretchen-kérdés

Faust kézjegyét nem lehet eltörölni. Jóllehet az egész nyugati civilizációt a fausti lelkület és a fausti világérzés alkotásának tartják, ez leginkább mégis a németségre áll. A német szellem minden ízében és megnyilvánulásában fausti. Nem csak a múltban, hanem ma is igaz, hogy a németek minden erénye és hibája kultúrájuk fausti jellegéből fakad, vagyis a mindenkori „német probléma” végső soron mindig a végtelenbe törő akarat és a metafizikai nyugtalanság folyománya. Ez akkor is igaz, ha a németek történetesen egy rossz végtelen felé törnek és egy rossz metafizikába vetik bizalmukat. Aki ismeri a németeket, az tudja, hogy kultúrájuk fausti végzete akkor is ott lebeg a fejük fölött, ha soha nem olvastak egy sort se Goethe művéből. Ez határozza meg a technikához, a politikához, a hétköznapi élethez, a művészethez és a valláshoz fűződő viszonyukat. Hogy mennyire így van, azt az utóbbi évek egyik fontos vitája is megmutatta, amely a Tumult folyóirat hasábjain járta körül a német új jobboldal és a kereszténység viszonyát. A vallási kérdés Németországban mindent felbolygat, amit a legszélesebb értelemben vett Kulturkampf lefed. Felidézi a latin és germán világ örök harcát, Arminius, Widukind, Luther és Bismarck korán át egészen napjainkig. A szellemi problémákra való rátapintás egy különös neméről van szó, tudniillik ez a voltaképpeni „Gretchen-frage”.

Általában azt hívják Gretchen-kérdésnek, amikor valaki rátapint egy rejtett, de mégis lényeges motívumra és azzal kapcsolatban minden világnézeti homályt eloszlató vallomást követel. A kifejezés Goethe Faustjából ered, ahol a főhős szerelme, Margit a jámbor katolikus lány kérdezi: „Te voltaképp a hittel hányadán vagy? / Bár jó ember vagy, elhiszem, / úgy látszik, nem sokat számít tenálad.” Mire Faust ékesszóló, költői, szerelmes, de jellemző módon kitérő választ ad és Margit szentségekhez, intézményi formákhoz kötődő római katolicizmusa szembetalálkozik a germán panteizmussal. Faust visszakérdez: „Az ég nem boltosul felettünk? / S nem szilárd a föld talpunk alatt? / S barátságos mosollyal / nem kelnek örök csillagok? / Szemem nem a szemedbe néz? / S nem tódul-e minden / fejed s szived felé, / s rejtelmesen nem sző körülted / láthatatlan és látható? / Telítsd ezzel szíved, akármi nagy, / s ha már boldogsággal telis-tele vagy, / nevezd ezt bárhogyan: / Öröm! Szív! Lélek! Isten! / De én szót nem találok / reá! Minden csak érzés; / a név, hang, füst csupán, / elfojtja ég tüzét.” Érdemes emlékeztetni erre a párbeszédre, mert a kitérő válasz bámulatos pontossággal fejezi ki a „fausti Németország” egész valóját.