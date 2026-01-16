Három pillér

A Szent Szubjektivitás korában élünk. Ezért is mondják sokan, hogy manapság semmiről sem lehet értelmesen vitatkozni, mivel az álláspontok identitásokká változtak, és a másik fél „igazságát” így mindenki köteles tiszteletben tartani. Ennek megfelelően a különböző nézetek természetes élőhelye is megváltozott: már nem a vitafórumon találjuk őket, hanem a zord külvilágtól elválasztott biztonságos térben (safe space), ahol mindenki tiszteletben tart egy adott érzékenységet. Ez a helyzet megérteti velünk, hogy mi a különbség a sokféleség és a töredezettség között: a sokféleség ideális esetben a fórumon fejeződik ki, ahol az ellentétek szabadon felszínre törhetnek, a töredezettség ezzel szemben a védett identitások, értékek és vélemények óvóhelyeit jellemzi. Ahol a sokféleséget felváltja a töredezettség, ott a vallás, a filozófia és a politika is válságos helyzetbe kerül. A következőkben felvázolom, hogy pontosan mire gondolok.

A vallási élet területén is megfigyelhetjük a Szent Szubjektivitás győzelmét. Már nem istenélményről, hanem élményistenről beszélhetünk, a „maga módján” pedig mindenki vallásos. Minden lelkiséget tiszteletben kell tartani és mindenkinek lehet saját, külön bejáratú vallása. A vita ezért többé nem akörül forog, hogy a zsoltárok és az evangélium megszólítható, személyes Istenének arcát keressük, vagy pedig a filozófusok – metafizikai elvként felfogott – Istenére hivatkozunk, mikor azt mondjuk, „Isten”. Ezt a dilemmát, melyet a keresztény egzisztencialisták éleztek ki, a jelenkor minden további nélkül zárójelbe teszi, mert a zsoltárok és a metafizikai elvek jelentős része is áldozatul esett a töredezettségnek. A Szent Szubjektivitás gyermekei nem kiáltanak fel a mélyből, mert számukra nincs többé mélység és magasság. „Minden relatív”. Korunk embere jellemzően azért kiált fel, hogy a saját hangjában gyönyörködhessen. Miközben minden lelkiség fölülbírálhatatlan, és a szubjektivitás oltalma alatt olyasminek számít, amit tiszteletben kell tartani, árulkodó módon mégis van egy kivétel: a római rítus hagyományos formája, amely radikálisan ellentmond a Szent Szubjektivitás kultuszának. Ebben mutatkozik meg a mai tolerancia valódi természete.