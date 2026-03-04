Rendkívüli

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából

súlyos bírsággazdasági versenyhivatalalkalmazási előírásoknormaflore

Komoly bírságot kapott a versenyhivataltól a Normaflore gyártója

Nem az engedélyezett alkalmazási előírások szerint mutatta be két termékét a Normaflore készítményeket forgalmazó Opella Healthcare Commercial Kft., a jogsértés miatt a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 105 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 04. 11:53
A GVH épülete Fotó: Róka László Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tavaly februárban indított versenyfelügyeleti eljárást a versenyhatóság a céggel szemben. Azt írják: ebben bizonyítást nyert, hogy a társaság 2024. szeptember 1. és 2025. január 6. között a Normaflore belsőleges szuszpenzió és a Normaflore extra négymilliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió népszerűsítése során a termékek alkalmazási előírásain túlmutató állításokat fogalmazott meg.

A hatóság megállapította, hogy a vállalkozás ezekkel az állításokkal jogsértést követett el, mert nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be a Normaflore termékeket, ezért szabták ki a bírságot. A versenyhivatal a közleményében felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy a vény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámozása során kizárólag olyan állításokat tehetnek, amelyek maradéktalanul megfelelnek az engedélyezett alkalmazási előírásoknak.

A nemzeti versenyhatóság kiemelten figyel a vény nélkül kapható gyógyszerek piacára, nemrég két versenyfelügyeleti eljárást is indított versenykorlátozás, illetve erőfölénnyel való visszaélés gyanújával.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu