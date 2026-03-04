Tavaly februárban indított versenyfelügyeleti eljárást a versenyhatóság a céggel szemben. Azt írják: ebben bizonyítást nyert, hogy a társaság 2024. szeptember 1. és 2025. január 6. között a Normaflore belsőleges szuszpenzió és a Normaflore extra négymilliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió népszerűsítése során a termékek alkalmazási előírásain túlmutató állításokat fogalmazott meg.
Komoly bírságot kapott a versenyhivataltól a Normaflore gyártója
Nem az engedélyezett alkalmazási előírások szerint mutatta be két termékét a Normaflore készítményeket forgalmazó Opella Healthcare Commercial Kft., a jogsértés miatt a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 105 millió forint bírságot szabott ki a cégre.
A hatóság megállapította, hogy a vállalkozás ezekkel az állításokkal jogsértést követett el, mert nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be a Normaflore termékeket, ezért szabták ki a bírságot. A versenyhivatal a közleményében felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy a vény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámozása során kizárólag olyan állításokat tehetnek, amelyek maradéktalanul megfelelnek az engedélyezett alkalmazási előírásoknak.
A nemzeti versenyhatóság kiemelten figyel a vény nélkül kapható gyógyszerek piacára, nemrég két versenyfelügyeleti eljárást is indított versenykorlátozás, illetve erőfölénnyel való visszaélés gyanújával.
