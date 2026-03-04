Komoly bírságot kapott a versenyhivataltól a Normaflore gyártója

A hatóság megállapította, hogy a vállalkozás ezekkel az állításokkal jogsértést követett el, mert nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be a Normaflore termékeket, ezért szabták ki a bírságot. A versenyhivatal a közleményében felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy a vény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámozása során kizárólag olyan állításokat tehetnek, amelyek maradéktalanul megfelelnek az engedélyezett alkalmazási előírásoknak.