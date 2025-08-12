Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján jelentette be, hogy aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely november 10-ig felfüggeszti a magasabb vámok bevezetését. A kínai Kereskedelmi Minisztérium párhuzamosan szintén 90 nappal elhalasztotta a többletvámok bevezetését.
Trump bejelentette, hogy megegyezett a két szuperhatalom
Az Egyesült Államok és Kína hétfőn újabb 90 nappal meghosszabbította a vámfegyverszünetet, elkerülve ezzel a háromjegyű vámtételek bevezetését egymás áruira. Donald Trump szerint az év vége előtt találkozhat a kínai elnökkel.
Trump végrehajtási rendelete kijelentette:
Az Egyesült Államok továbbra is tárgyalásokat folytat a Kínai Népköztársasággal a gazdasági kapcsolatunkban tapasztalható kereskedelmi viszonosság hiányának kezelése, valamint az ebből eredő nemzetbiztonsági és gazdasági biztonsági aggályaink miatt.
Trump a végsőkig elmegy
A meghosszabbítás kritikus időt biztosít az őszi szezonális importnövekedés számára a karácsonyi időszakra, beleértve az elektronikai cikkeket, ruházatot és játékokat, alacsonyabb vámtételek mellett, írja a Reuters.
Pozitív hír
– mondta Wendy Cutler, korábbi magas rangú amerikai kereskedelmi tisztviselő, aki jelenleg az Asia Society Policy Institute alelnöke.
További Külföld híreink
Azt mutatja, hogy mindkét fél próbálja kideríteni, tudnak-e valamilyen megállapodást kötni, amely megalapozná egy Hszi-Trump találkozó alapjait idén ősszel.
Kelly Ann Shaw, a Trump-kormányzat korábbi magas rangú kereskedelmi tisztviselője hozzátette:
Nem lenne Trump-stílusú tárgyalás, ha nem menne el a végsőkig.
Szerinte Trump valószínűleg további engedményeket kért Kínától a meghosszabbítás előtt.
Az új rendelet megakadályozza, hogy az Egyesült Államok vámja a kínai árukra 145 százalékra emelkedjen, míg az amerikai árukra kivetett kínai vámok 125 százalékra nőjenek. Ez olyan mérték lenne, ami gyakorlatilag kereskedelmi embargót eredményezett volna a két ország között. A rendelet – legalábbis egyelőre – 30 százalékos vámot ír elő a kínai importra, míg a kínai vám az amerikai importra 10 százalék.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Alattomosan terjesztik az iszlámot Európában, kiskorúakat is behálóznak
Svájcban egyre több fiatal titokban áttér az iszlámra – gyakran a szülők tudta nélkül.
Donald Trump: Nem értek egyet azzal, amit Zelenszkij tett
Az amerikai elnök elmondta aggályait Zelenszkijről.
Szánthó Miklós: Mi vagyunk a lázadók!
A globalista elit ellen küzdeni kell.
Többmillió eurónyi kárt okoznak a szociális juttatásokkal való visszaélések
A legtöbb csalást „külföldiek” követik el.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Alattomosan terjesztik az iszlámot Európában, kiskorúakat is behálóznak
Svájcban egyre több fiatal titokban áttér az iszlámra – gyakran a szülők tudta nélkül.
Donald Trump: Nem értek egyet azzal, amit Zelenszkij tett
Az amerikai elnök elmondta aggályait Zelenszkijről.
Szánthó Miklós: Mi vagyunk a lázadók!
A globalista elit ellen küzdeni kell.
Többmillió eurónyi kárt okoznak a szociális juttatásokkal való visszaélések
A legtöbb csalást „külföldiek” követik el.