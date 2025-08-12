vámfegyverszünetKínavámTrump

Trump bejelentette, hogy megegyezett a két szuperhatalom

Az Egyesült Államok és Kína hétfőn újabb 90 nappal meghosszabbította a vámfegyverszünetet, elkerülve ezzel a háromjegyű vámtételek bevezetését egymás áruira. Donald Trump szerint az év vége előtt találkozhat a kínai elnökkel.

Kozma Zoltán
2025. 08. 12. 6:09
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján jelentette be, hogy aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely november 10-ig felfüggeszti a magasabb vámok bevezetését. A kínai Kereskedelmi Minisztérium párhuzamosan szintén 90 nappal elhalasztotta a többletvámok bevezetését.

Trump döntése megkönnyebbülést hozott a piacon (Fotó: AFP)
Trump végrehajtási rendelete kijelentette: 

Az Egyesült Államok továbbra is tárgyalásokat folytat a Kínai Népköztársasággal a gazdasági kapcsolatunkban tapasztalható kereskedelmi viszonosság hiányának kezelése, valamint az ebből eredő nemzetbiztonsági és gazdasági biztonsági aggályaink miatt.

Trump a végsőkig elmegy

A meghosszabbítás kritikus időt biztosít az őszi szezonális importnövekedés számára a karácsonyi időszakra, beleértve az elektronikai cikkeket, ruházatot és játékokat, alacsonyabb vámtételek mellett, írja a Reuters.

Pozitív hír

 – mondta Wendy Cutler, korábbi magas rangú amerikai kereskedelmi tisztviselő, aki jelenleg az Asia Society Policy Institute alelnöke. 

Azt mutatja, hogy mindkét fél próbálja kideríteni, tudnak-e valamilyen megállapodást kötni, amely megalapozná egy Hszi-Trump találkozó alapjait idén ősszel.

Kelly Ann Shaw, a Trump-kormányzat korábbi magas rangú kereskedelmi tisztviselője hozzátette: 

Nem lenne Trump-stílusú tárgyalás, ha nem menne el a végsőkig.

 Szerinte Trump valószínűleg további engedményeket kért Kínától a meghosszabbítás előtt.

Az új rendelet megakadályozza, hogy az Egyesült Államok vámja a kínai árukra 145 százalékra emelkedjen, míg az amerikai árukra kivetett kínai vámok 125 százalékra nőjenek. Ez olyan mérték lenne, ami gyakorlatilag kereskedelmi embargót eredményezett volna a két ország között. A rendelet – legalábbis egyelőre – 30 százalékos vámot ír elő a kínai importra, míg a kínai vám az amerikai importra 10 százalék.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

