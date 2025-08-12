Trump bejelentette, hogy megegyezett a két szuperhatalom

Azt mutatja, hogy mindkét fél próbálja kideríteni, tudnak-e valamilyen megállapodást kötni, amely megalapozná egy Hszi-Trump találkozó alapjait idén ősszel.

Kelly Ann Shaw, a Trump-kormányzat korábbi magas rangú kereskedelmi tisztviselője hozzátette:

Nem lenne Trump-stílusú tárgyalás, ha nem menne el a végsőkig.

Szerinte Trump valószínűleg további engedményeket kért Kínától a meghosszabbítás előtt.

Az új rendelet megakadályozza, hogy az Egyesült Államok vámja a kínai árukra 145 százalékra emelkedjen, míg az amerikai árukra kivetett kínai vámok 125 százalékra nőjenek. Ez olyan mérték lenne, ami gyakorlatilag kereskedelmi embargót eredményezett volna a két ország között. A rendelet – legalábbis egyelőre – 30 százalékos vámot ír elő a kínai importra, míg a kínai vám az amerikai importra 10 százalék.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)