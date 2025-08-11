Donald Trump: Nem értek egyet azzal, amit Zelenszkij tett

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hosszú sajtótájékoztatót tartott hétfőn Donald Trump amerikai elnök, amely során beszélt arról is, hogy mire számít a közelgő tárgyalásán Vlagyimir Putyinnal. De azt is elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök véleményét kérte ki Oroszországgal kapcsolatban.

Donald Trump elmondta, mi a véleménye Zelenszkijről

Fotó: AFP

Donald Trump ugyanakkor beszélt arról is, mi a véleménye Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről. Mint mondta, jól kijön vele, ugyanakkor súlyosan nem ért egyet azzal, amit az ukrán államfő tett, mert ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie.

Kicsit zavar az a tény, hogy Zelenszkij azt mondja, alkotmányos jóváhagyásra van szüksége, hiszen ahhoz nem volt szükség jóváhagyásra, hogy háborúba vonuljon

– fejtette ki az elnök azzal kapcsolatban, hogy egy lehetséges békemegállapodás területcserével is járhat. Trump elmondta, célja, hogy Ukrajna visszakapjon bizonyos, jelenleg orosz megszállás alatt álló elsőrendű tengerparti területeket.