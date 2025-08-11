Donald Trumporosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Donald Trump: Nem értek egyet azzal, amit Zelenszkij tett

Az amerikai elnök elmondta aggályait Zelenszkijről. Donald Trump kijelentette: nem ért egyet azzal, amit az ukrán elnök tett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 22:36
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Ahogy arról lapunk is beszámolt, hosszú sajtótájékoztatót tartott hétfőn Donald Trump amerikai elnök, amely során beszélt arról is, hogy mire számít a közelgő tárgyalásán Vlagyimir Putyinnal. De azt is elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök véleményét kérte ki Oroszországgal kapcsolatban. 

Donald Trump elmondta, mi a véleménye Zelenszkijről
Fotó: AFP

Donald Trump ugyanakkor beszélt arról is, mi a véleménye Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről. Mint mondta, jól kijön vele, ugyanakkor súlyosan nem ért egyet azzal, amit az ukrán államfő tett, mert ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie.

Kicsit zavar az a tény, hogy Zelenszkij azt mondja, alkotmányos jóváhagyásra van szüksége, hiszen ahhoz nem volt szükség jóváhagyásra, hogy háborúba vonuljon

– fejtette ki az elnök azzal kapcsolatban, hogy egy lehetséges békemegállapodás területcserével is járhat. Trump elmondta, célja, hogy Ukrajna visszakapjon bizonyos, jelenleg orosz megszállás alatt álló elsőrendű tengerparti területeket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

