Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

NeymarBrazíliaSantos

Brutálisan őszinte vallomás Neymartól, aki már nem bírja tovább

Versenyt fut az idővel a 33 éves klasszis. Neymar mindent annak rendelt alá, hogy visszatérhessen a világbajnokságra készülő brazil válogatottba, ám 2023 óta nem hívják, ráadásul folyamatosan sérülések is hátráltatják. Mindez egy ponton el is bizonytalanította a támadót.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 11:57
Neymar nincs könnyű helyzetben, folyamatosan nehézségekbe ütközik, miközben visszatérne a brazil válogatottba. Fotó: AGIF/Mauricio De Souza
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lehet visszaút a 33 éves futballista számára? Ami biztos: Neymar karrierje egyik legnehezebb időszakát éli. A 128-szoros brazil válogatott labdarúgó – aki tagja volt az FC Barcelona 2015-ös BL-győztes csapatának, de emellett Európában futballozott a Paris Saint-Germain színeiben is – tavaly januárban, nagy reményekkel igazolt az al-Hilalból a brazil Santosba, nem titkolt célja pedig nem kisebb, mint a visszatérés Brazília nemzeti csapatába, amely a 2026-os világbajnokságra készül. Ez lehetne Neymar negyedik vb-részvétele, a szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti pedig korábban elismerte: ha teljesen egészséges, számít Neymarra. Csakhogy a játékost folyamatos sérülések hátráltatják, ez pedig édesapja nyilatkozata szerint elbizonytalanította őt.

Neymar sérülései miatt továbbra sincsen folyamatosan játékban
Neymar sérülései miatt továbbra sincsen folyamatosan játékban (Fotó: AGIF/Mauricio De Souza)

 

Neymar teljesen kimerült

Neymar hosszú ideje sérülésekkel küzd. A Santosban ugyan 30 mérkőzésen játszott 2025-ben – mérlege 11 találat mellett négy gólpassz –, ám rengeteg meccset kihagyott egészségügyi okok miatt. A folyamatos rehabilitáció, a visszaesések és a fájdalom mentálisan is megtörték a brazil támadót, minderről nemrég az édesapja a nyilvánosság előtt is beszélt.

Azt mondta nekem: apa, ezt már nem bírom tovább. Műtétre van szükségem, de nem is tudom, megéri-e. Teljesen kimerültem

idézte az apa nyilatkozatát az Origo.

 

A brazil válogatott orvosa műtötte meg

A sajtóértesülések korábban arról szóltak, hogy Neymarra újabb térdműtét vár, miután a játékos fájdalmai ellenére is vállalta a játékot a brazil bajnoki idény hajrájában. Alig fél évvel a világbajnokság kezdete előtt ez meghatározó döntésnek tűnt a válogatottban legutóbb 2023-ban szerepelt klasszisnak. A Santos szerint a napokban sikeres artroszkópos térdműtéten esett át Neymar, a beavatkozást pedig a brazil válogatott ismert orvosa, Rodrigo Lasmar végezte el. 

A helyi sajtó információi szerint mindez akár egy hónapos kihagyással is járhat. Neymarnak ezt követően kéne bizonyítania, hogy segítséget jelentene Brazíliának az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-n.

Videón Neymar előző éve:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.