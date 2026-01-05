Brutálisan őszinte vallomás Neymartól, aki már nem bírja tovább

Lehet visszaút a 33 éves futballista számára? Ami biztos: Neymar karrierje egyik legnehezebb időszakát éli. A 128-szoros brazil válogatott labdarúgó – aki tagja volt az FC Barcelona 2015-ös BL-győztes csapatának, de emellett Európában futballozott a Paris Saint-Germain színeiben is – tavaly januárban, nagy reményekkel igazolt az al-Hilalból a brazil Santosba, nem titkolt célja pedig nem kisebb, mint a visszatérés Brazília nemzeti csapatába, amely a 2026-os világbajnokságra készül. Ez lehetne Neymar negyedik vb-részvétele, a szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti pedig korábban elismerte: ha teljesen egészséges, számít Neymarra. Csakhogy a játékost folyamatos sérülések hátráltatják, ez pedig édesapja nyilatkozata szerint elbizonytalanította őt.

Neymar sérülései miatt továbbra sincsen folyamatosan játékban (Fotó: AGIF/Mauricio De Souza)

Neymar teljesen kimerült

Neymar hosszú ideje sérülésekkel küzd. A Santosban ugyan 30 mérkőzésen játszott 2025-ben – mérlege 11 találat mellett négy gólpassz –, ám rengeteg meccset kihagyott egészségügyi okok miatt. A folyamatos rehabilitáció, a visszaesések és a fájdalom mentálisan is megtörték a brazil támadót, minderről nemrég az édesapja a nyilvánosság előtt is beszélt.

Azt mondta nekem: apa, ezt már nem bírom tovább. Műtétre van szükségem, de nem is tudom, megéri-e. Teljesen kimerültem

– idézte az apa nyilatkozatát az Origo.

A brazil válogatott orvosa műtötte meg

A sajtóértesülések korábban arról szóltak, hogy Neymarra újabb térdműtét vár, miután a játékos fájdalmai ellenére is vállalta a játékot a brazil bajnoki idény hajrájában. Alig fél évvel a világbajnokság kezdete előtt ez meghatározó döntésnek tűnt a válogatottban legutóbb 2023-ban szerepelt klasszisnak. A Santos szerint a napokban sikeres artroszkópos térdműtéten esett át Neymar, a beavatkozást pedig a brazil válogatott ismert orvosa, Rodrigo Lasmar végezte el.

A helyi sajtó információi szerint mindez akár egy hónapos kihagyással is járhat. Neymarnak ezt követően kéne bizonyítania, hogy segítséget jelentene Brazíliának az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-n.

Videón Neymar előző éve: