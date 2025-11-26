A Neymar-dráma újabb fejezete: emiatt csapata kieshet, a vb is veszélybe kerülhet?

Neymar a brazil Série A eddigi 35 meccséből tizenhét alkalommal volt pályán, négy góllal segítette a csapatát. Továbbá nyolc kupameccsen is szerepelt a klasszis, ezeken a találkozókon három gól és három gólpassz a mérlege. A Santos komoly gondban van, ugyanis igencsak fenyegeti a kiesés: 38 ponttal a tizenhetedik, kiesést jelentő helyen a gárda. A bennmaradás egy egységre jelenleg. A Santos az utolsó három körben a sereghajtó Sport Recife, az utolsó előtti Juventude és a dobogó harmadik fokát elfoglaló Cruizero ellen lép pályára.

Kérdés, hogy látatjuk-e Neymart a világbajnokságon. (Fotó: MAURICIO DE SOUZA / AGIF)

Véget ért Neymar számára az idény

Újabb drámai fejleményt közöltek a Santos brazil sztárjával kapcsolatban. Neymar újabb térdsérülést szenvedett, így kihagyja az idény hátralévő részét. A Santos csapatkapitánya a Mirassol elleni meccset panaszokkal fejezte be, hétfőn pedig már kihagyta az Internacional elleni bajnokit.

Most kiderült, hogy a helyzet súlyosabb a vártnál: meniszkuszsérülést szenvedett a rutinos brazil. Ez Neymar negyedik sérülése 2025-ben: márciusban, áprilisban és szeptemberben is küzdött gondokkal, ami megakadályozta abban, hogy rendszeresen játsszon, és egyre valószínűtlenebbé tette a brazil válogatottba való visszatérését.

A Santos egy pontra van jelenleg a bennmaradástól, de könnyen lehet, hogy a csapatkapitány sérülése keresztbehúzza a klub számításait.

Ott lehet negyedik világbajnokságán a gólrekorder?

Carlo Ancelotti májusban vette át a brazil válogatott irányítását. Brazília a világbajnoki kijutást már az ötszörös BL-győztes edzővel abszolválta, az azóta lejátszott barátságos meccseken viszont hullámzó eredményeket produkáltak. Októberben Dél-Korea 5-0-s legyőzése után egy Japán elleni 3-2-es vereség következett, majd novemberben 2-0-ra legyőzte Szenegált, viszont Tunéziával nem bírt (1-1) Brazília. Ancelotti eddigi mérlege brazil kapitányként négy győzelem, két döntetlen és két vereség.

Neymar ugyan kimaradt Ancelotti első válogatottkeretéből, azonban minden esélye megvan minden idők legeredményesebb brazil játékosának arra, hogy ott legyen a világbajnokságon (hacsak a sérülések közbe nem szólnak).

Az olasz szakvezető egyértelmű és egyenesen választ adott ezzel a kérdéssel kapcsolatban:

Neymar rajta van azon a listán, akik a világbajnokságra utazhatnak. Hat hónapja van, hogy bizonyítson

– jelentette ki Ancelotti, aki azt is hozzátette, hogy a vb-n nem neveket akarnak felvonultatni, hanem olyan játékosokat, akik valóban hozzá tudnak tenni a csapat játékához. Ezért Neymarnak majd meg kell mutatnia, hogy milyen formában és fizikális állapotban van.