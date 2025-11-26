NeymarkiesésSantossérülésbrazil

A Neymar-dráma újabb fejezete: emiatt csapata kieshet, a vb is veszélybe kerülhet?

Neymar ismét megsérült, véget ért számára az idény. Csapata, a Santos eközben komoly bajban, ugyanis három fordulóval a bajnokság vége előtt a kiesőzónában áll. Neymar legújabb sérülése után az is felmerül, hogy vajon mi lesz így a klasszis világbajnoki szereplésével.

Tóth Norbert
2025. 11. 26. 8:38
Ismét megsérült Neymar.
Folytatódik a Neymar-dráma, a brazil klasszisnak továbbra sincs szerencséje. (Fotó: MARINA UEZIMA/BRAZIL PHOTO PRESS/AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Neymar a brazil Série A eddigi 35 meccséből tizenhét alkalommal volt pályán, négy góllal segítette a csapatát. Továbbá nyolc kupameccsen is szerepelt a klasszis, ezeken a találkozókon három gól és három gólpassz a mérlege. A Santos komoly gondban van, ugyanis igencsak fenyegeti a kiesés: 38 ponttal a tizenhetedik, kiesést jelentő helyen a gárda. A bennmaradás egy egységre jelenleg. A Santos az utolsó három körben a sereghajtó Sport Recife, az utolsó előtti Juventude és a dobogó harmadik fokát elfoglaló Cruizero ellen lép pályára.

Ismét megsérült Neymar.
Kérdés, hogy látatjuk-e Neymart a világbajnokságon. (Fotó: MAURICIO DE SOUZA / AGIF)

Véget ért Neymar számára az idény

Újabb drámai fejleményt közöltek a Santos brazil sztárjával kapcsolatban. Neymar újabb térdsérülést szenvedett, így kihagyja az idény hátralévő részét. A Santos csapatkapitánya a Mirassol elleni meccset panaszokkal fejezte be, hétfőn pedig már kihagyta az Internacional elleni bajnokit.

Most kiderült, hogy a helyzet súlyosabb a vártnál: meniszkuszsérülést szenvedett a rutinos brazil. Ez Neymar negyedik sérülése 2025-ben: márciusban, áprilisban és szeptemberben is küzdött gondokkal, ami megakadályozta abban, hogy rendszeresen játsszon, és egyre valószínűtlenebbé tette a brazil válogatottba való visszatérését.

A Santos egy pontra van jelenleg a bennmaradástól, de könnyen lehet, hogy a csapatkapitány sérülése keresztbehúzza a klub számításait.

Ott lehet negyedik világbajnokságán a gólrekorder?

Carlo Ancelotti májusban vette át a brazil válogatott irányítását. Brazília a világbajnoki kijutást már az ötszörös BL-győztes edzővel abszolválta, az azóta lejátszott barátságos meccseken viszont hullámzó eredményeket produkáltak. Októberben Dél-Korea 5-0-s legyőzése után egy Japán elleni 3-2-es vereség következett, majd novemberben 2-0-ra legyőzte Szenegált, viszont Tunéziával nem bírt (1-1) Brazília. Ancelotti eddigi mérlege brazil kapitányként négy győzelem, két döntetlen és két vereség.

Neymar ugyan kimaradt Ancelotti első válogatottkeretéből, azonban minden esélye megvan minden idők legeredményesebb brazil játékosának arra, hogy ott legyen a világbajnokságon (hacsak a sérülések közbe nem szólnak).

Az olasz szakvezető egyértelmű és egyenesen választ adott ezzel a kérdéssel kapcsolatban:

Neymar rajta van azon a listán, akik a világbajnokságra utazhatnak. Hat hónapja van, hogy bizonyítson

 – jelentette ki Ancelotti, aki azt is hozzátette, hogy a vb-n nem neveket akarnak felvonultatni, hanem olyan játékosokat, akik valóban hozzá tudnak tenni a csapat játékához. Ezért Neymarnak majd meg kell mutatnia, hogy milyen formában és fizikális állapotban van.

Neymar, ha meghívót kap, akkor a negyedik világbajnokságán szerepelhetne.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.