Megint lebőgtek a brazilok, Neymar Olaszországba menekülne

Két góllal vezetettek a brazilok a Japán elleni felkészülési mérkőzésen, de végül 3-2-re kikapott Tokióban Carlo Ancelotti csapata, amely egyelőre nem állt össze. A vb-ig persze még van idő ezen dolgozni, az eddig kimaradt játékosok is bizonyíthatnak. Közöttük Neymar, akinek minden álma, hogy visszatérjen a brazil válogatottba, és ott lehessen a 2026-os világbajnokságon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 15:58
Carlo Ancelotti megérkezésével sem kapott szárnyakat a brazil válogatott Fotó: YUICHI YAMAZAKI Forrás: AFP
Carlo Ancelotti májusi kinevezése óta sem kapott szárnyakat a brazil válogatott. A világbajnokságra ugyan kijutottak a kanárik, de az egyenes ágon való kvalifikációt biztosító hat helyből mindössze az ötödik lett az övék, tíz ponttal elmaradtak a győztes argentinoktól, ráadásul a selejtezőt a Bolívia elleni 1-0-s vereséggel zárták, 2009 óta először kaptak ki nyugati szomszédaiktól.

Takumi Minamino ünnepel, miután szépített a brazil válogatott ellen
Takumi Minamino ünnepel, miután szépített a brazil válogatott ellen Fotó: TAKUYA MATSUMOTO / Yomiuri

 

Ancelotti brazil válogatottja kikapott Japántól

A Bolívia elleni találkozó mellett az Ancelotti vezetésével lejátszott hat mérkőzésből három végződött győzelemmel, egy döntetlen mellett kedden jött a brazilok második veresége. Mivel Dél-Amerikában már lezárult a világbajnoki selejtező, tétmeccsek híján most felkészülési mérkőzéseket vívnak. Az olasz mester ezeken az összecsapásokon a legnagyobb sztárjait sem pihentette, legalábbis ami a támadósort illeti, így kedden Vinícius Júnior, Rodrygo, Gabriel Martinelli, vagy éppen a jövő csillaga, a Chelsea elleni bajnokin a Liverpoolt elintéző Estevao is szerepet kapott Japán ellen. Az esélyesebbnek tartott Selecao bő fél óra alatt Paulo Henrique és Martinelli góljaival 2-0-ra elhúzott, a második félidőben viszont sok mindent nem csinált, és ezt és a sok védelmi hibát a nagy kedvvel játszó házigazda megbüntette. Takumi Minamino már az 52. percben szépített, majd húsz percen belül Keito Nakamura és Ajasze Ueda is betalált, ezzel a japán válogatott megfordította és 3-2-re megnyerte a mérkőzést.

A találkozó előtt Ancelotti még azt nyilatkozta, hogy szeretne történelmet írni a Selecaóval, ő lenne az első külföldi edző, aki vb-győzelemig vezetne egy válogatottat. A brazilok 2002 óta várnak a hatodik serlegre, de a csapat játéka és az eredmények alapján semmi sem utal arra, hogy 2026 az ő évük lenne. Persze addig még sok minden változhat.

 

Neymar a világbajnokságra vágyik

Például akár Neymar is visszatérhet a válogatottba, legalábbis a Santos szélsője erre vágyik. 

Csakhogy erre egyre kevesebb az esélye. Februárban ünnepli majd a 34. születésnapját, de nem is a kora, hanem a folyamatos sérülései hátráltatják őt leginkább. Az áprilisban kezdődött brazil bajnoki idény mérkőzéseinek felén nem volt bevethető, 27-ből csak 13 alkalommal játszott, és három gólig jutott.

A Santoshoz való hazatérése tehát nem sikerült dicsőségesre, de korábban már az al-Hilalnál is ez volt a helyzet. A szaúdi bajnokságban eltöltött másfél évből tizenhat hónapig volt sérült, és korábban a PSG játékosaként is voltak hosszú kihagyásai.

Mindezek ellenére Ancelotti a Japán elleni mérkőzés előtt nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Neymar szerepeljen a világbajnokságon. Brazíliában az a hír járja, hogy a balhés játékos úgy szeretné növelni ennek esélyét, hogy a szerződése decemberben való lejárta után Olaszországba igazolna, hogy játszhasson a nyárig tartó időszakban, így már Serie A-kluboknál kilincsel.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

