Megint lebőgtek a brazilok, Neymar Olaszországba menekülne

Carlo Ancelotti májusi kinevezése óta sem kapott szárnyakat a brazil válogatott. A világbajnokságra ugyan kijutottak a kanárik, de az egyenes ágon való kvalifikációt biztosító hat helyből mindössze az ötödik lett az övék, tíz ponttal elmaradtak a győztes argentinoktól, ráadásul a selejtezőt a Bolívia elleni 1-0-s vereséggel zárták, 2009 óta először kaptak ki nyugati szomszédaiktól.

Takumi Minamino ünnepel, miután szépített a brazil válogatott ellen Fotó: TAKUYA MATSUMOTO / Yomiuri

Ancelotti brazil válogatottja kikapott Japántól

A Bolívia elleni találkozó mellett az Ancelotti vezetésével lejátszott hat mérkőzésből három végződött győzelemmel, egy döntetlen mellett kedden jött a brazilok második veresége. Mivel Dél-Amerikában már lezárult a világbajnoki selejtező, tétmeccsek híján most felkészülési mérkőzéseket vívnak. Az olasz mester ezeken az összecsapásokon a legnagyobb sztárjait sem pihentette, legalábbis ami a támadósort illeti, így kedden Vinícius Júnior, Rodrygo, Gabriel Martinelli, vagy éppen a jövő csillaga, a Chelsea elleni bajnokin a Liverpoolt elintéző Estevao is szerepet kapott Japán ellen. Az esélyesebbnek tartott Selecao bő fél óra alatt Paulo Henrique és Martinelli góljaival 2-0-ra elhúzott, a második félidőben viszont sok mindent nem csinált, és ezt és a sok védelmi hibát a nagy kedvvel játszó házigazda megbüntette. Takumi Minamino már az 52. percben szépített, majd húsz percen belül Keito Nakamura és Ajasze Ueda is betalált, ezzel a japán válogatott megfordította és 3-2-re megnyerte a mérkőzést.

A találkozó előtt Ancelotti még azt nyilatkozta, hogy szeretne történelmet írni a Selecaóval, ő lenne az első külföldi edző, aki vb-győzelemig vezetne egy válogatottat. A brazilok 2002 óta várnak a hatodik serlegre, de a csapat játéka és az eredmények alapján semmi sem utal arra, hogy 2026 az ő évük lenne. Persze addig még sok minden változhat.

Neymar a világbajnokságra vágyik

Például akár Neymar is visszatérhet a válogatottba, legalábbis a Santos szélsője erre vágyik.

Csakhogy erre egyre kevesebb az esélye. Februárban ünnepli majd a 34. születésnapját, de nem is a kora, hanem a folyamatos sérülései hátráltatják őt leginkább. Az áprilisban kezdődött brazil bajnoki idény mérkőzéseinek felén nem volt bevethető, 27-ből csak 13 alkalommal játszott, és három gólig jutott.

A Santoshoz való hazatérése tehát nem sikerült dicsőségesre, de korábban már az al-Hilalnál is ez volt a helyzet. A szaúdi bajnokságban eltöltött másfél évből tizenhat hónapig volt sérült, és korábban a PSG játékosaként is voltak hosszú kihagyásai.