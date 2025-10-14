A kapitány figyelmeztette a Barca sztárját: Ezt még nagyon megbánhatod!

Marcus Rashford a Manchester Unitednál való sínylődése és az Aston Villánál töltött kurta kölcsönjátéka után a nyáron a Barcelonához került. Az angol csatár nehezen lendült bele, de a szeptemberi válogatottszünet után, amikor betalált a szerbek elleni 5-0-s kiütés alkalmával, valósággal újjászületett. Egyre nagyobb szerepet kap a katalán sztárcsapatban, a legutóbbi hét tétmeccsén három góllal és öt gólpasszal jelentkezett, így szépen, lassan meggyőzi a gránátvörös-kékek vezetőségét arról, hogy jövő nyáron, amikor lejár a kölcsönszerződése, megvásárolják őt nagyjából harmincmillió euróért a Manchester Unitedtől. Bár a Barcelona pénzügyi helyzete továbbra sem rózsás, a transzfert elősegítheti, hogy a Vörös Ördögök lecsapnának Marc-André ter Stegenre, így ő is az üzlet részét képezhetné.

Thomas Tuchel látja a potenciált Marcus Rashfordban Fotó: OLIVER BUNIC / AFP

Rashford élvezi Tuchel bizalmát

Persze, ez még odébb van, fontos lenne, hogy Rashford kiegyensúlyozottan teljesítsen, nehogy a Barcánál meggondolják magukat. És természetesen a góljai Angliának is jól jönnek, hiszen Thomas Tuchel válogatottja ma este (20.45, tv: Spíler1) Lettország vendégeként kiharcolhatja a vb-részvételt, miután eddig mind az öt selejtezőjét megnyerte a K csoportban, ráadásul 13:0-s gólkülönbséggel.

Tuchel számít is Rashfordra, akinek a kinevezése óta egy kivétellel eddig mindig küldött meghívót – akkor sérülés miatt nem számolhatott a támadóval a kapitány. Rashford tehát élvezi a német edző bizalmát, ám a lettek elleni mérkőzés előtt megdicsérte, de egyben figyelmeztette is a játékost.

– A határ nála a csillagos ég, talán többre is képes, mint mások, de az önmagában nem elég, ha valaki tehetséges. Keményebben kell dolgoznia azért, hogy gólokat szerezzen. Mindkét lábával remekül bánik a labdával, gyors, robbanékony, és fejjel is erős. Az edzéseken megmutatja, hogy a világ legjobbjai közé tartozhat, de a teljesítménye nem tükrözi a benne rejlő potenciált. Több gólból kellene kivennie a részét. Ő is tudja ezt, és én gyakran elmondom neki – fedte fel Thomas Tuchel, aki ezzel korántsem fejezte be:

A potenciál veszélyes szó az élsportban. Folyamatosan a legjobb teljesítményt kell nyújtanod. Nem elég, ha tehetséges vagy, ezt minden nap bizonyítanod is kell, klubszinten és a válogatottban is. Ha ezt nem teszed meg, lehet, hogy tíz év múlva megbánod, hogy nem érted el, amit el lehetett volna...

A Barcelona elküldené Lewandowskit

Ezek alapján szinte csak Rashfordon múlik, hogy a jövőben biztos helye lesz-e az angol válogatottban. Barcelonában mindenesetre nemcsak a teljesítménye feljavulása miatt van jó helyzetben, hanem amiatt is több esélye van a maradásra, hogy a katalánok a hírek szerint megválnának Robert Lewandowskitól, akinek a jövő nyáron jár le a szerződése. És kérője is akadna a 37 éves csatárnak, többek között a Fenerbahce is lecsapna rá, de az AC Milan érdeklődéséről is pletykáltak.