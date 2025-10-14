Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Marcus Rashfordangol válogatottManchester UnitedBarcelonaThomas Tuchel

A kapitány figyelmeztette a Barca sztárját: Ezt még nagyon megbánhatod!

Miközben Marcus Rashford újjászületett Barcelonában, és az angol válogatottban is rendszeresen játszik, Thomas Tuchel szövetségi kapitány nem maradéktalanul elégedett a csatárral. A lettek elleni, keddi vb-selejtező (20.45, tv: Spíler1) előtt, amelynek megnyerésével a Háromoroszlánosok kiharcolhatják a helyüket a tornán, Tuchel elmondta, miben kell javulnia Rashfordnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 13:51
Marcus Rashford még megbánhatja, ha nem viszi többre Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marcus Rashford a Manchester Unitednál való sínylődése és az Aston Villánál töltött kurta kölcsönjátéka után a nyáron a Barcelonához került. Az angol csatár nehezen lendült bele, de a szeptemberi válogatottszünet után, amikor betalált a szerbek elleni 5-0-s kiütés alkalmával, valósággal újjászületett. Egyre nagyobb szerepet kap a katalán sztárcsapatban, a legutóbbi hét tétmeccsén három góllal és öt gólpasszal jelentkezett, így szépen, lassan meggyőzi a gránátvörös-kékek vezetőségét arról, hogy jövő nyáron, amikor lejár a kölcsönszerződése, megvásárolják őt nagyjából harmincmillió euróért a Manchester Unitedtől. Bár a Barcelona pénzügyi helyzete továbbra sem rózsás, a transzfert elősegítheti, hogy a Vörös Ördögök lecsapnának Marc-André ter Stegenre, így ő is az üzlet részét képezhetné.

Thomas Tuchel látja a potenciált Marcus Rashfordban
Thomas Tuchel látja a potenciált Marcus Rashfordban Fotó: OLIVER BUNIC / AFP

Rashford élvezi Tuchel bizalmát

Persze, ez még odébb van, fontos lenne, hogy Rashford kiegyensúlyozottan teljesítsen, nehogy a Barcánál meggondolják magukat. És természetesen a góljai Angliának is jól jönnek, hiszen Thomas Tuchel válogatottja ma este (20.45, tv: Spíler1) Lettország vendégeként kiharcolhatja a vb-részvételt, miután eddig mind az öt selejtezőjét megnyerte a K csoportban, ráadásul 13:0-s gólkülönbséggel.

Tuchel számít is Rashfordra, akinek a kinevezése óta egy kivétellel eddig mindig küldött meghívót – akkor sérülés miatt nem számolhatott a támadóval a kapitány. Rashford tehát élvezi a német edző bizalmát, ám a lettek elleni mérkőzés előtt megdicsérte, de egyben figyelmeztette is a játékost.

– A határ nála a csillagos ég, talán többre is képes, mint mások, de az önmagában nem elég, ha valaki tehetséges. Keményebben kell dolgoznia azért, hogy gólokat szerezzen. Mindkét lábával remekül bánik a labdával, gyors, robbanékony, és fejjel is erős. Az edzéseken megmutatja, hogy a világ legjobbjai közé tartozhat, de a teljesítménye nem tükrözi a benne rejlő potenciált. Több gólból kellene kivennie a részét. Ő is tudja ezt, és én gyakran elmondom neki – fedte fel Thomas Tuchel, aki ezzel korántsem fejezte be:

A potenciál veszélyes szó az élsportban. Folyamatosan a legjobb teljesítményt kell nyújtanod. Nem elég, ha tehetséges vagy, ezt minden nap bizonyítanod is kell, klubszinten és a válogatottban is. Ha ezt nem teszed meg, lehet, hogy tíz év múlva megbánod, hogy nem érted el, amit el lehetett volna...

 

A Barcelona elküldené Lewandowskit

Ezek alapján szinte csak Rashfordon múlik, hogy a jövőben biztos helye lesz-e az angol válogatottban. Barcelonában mindenesetre nemcsak a teljesítménye feljavulása miatt van jó helyzetben, hanem amiatt is több esélye van a maradásra, hogy a katalánok a hírek szerint megválnának Robert Lewandowskitól, akinek a jövő nyáron jár le a szerződése. És kérője is akadna a 37 éves csatárnak, többek között a Fenerbahce is lecsapna rá, de az AC Milan érdeklődéséről is pletykáltak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu