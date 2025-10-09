Szárnyaló klasszisok, már nem fog rajtuk a manchesteri átok

Amikor még Sir Alex Ferguson irányításával a Vörös Ördögök zsákszámra nyerték a trófeákat, a legnagyobb sztárok egyetlen vágya az volt, hogy a csapathoz kerüljenek. Mára ez a tendencia megfordult, és amennyiben egy játékos eligazol, vagy csak kölcsönbe kerül a Manchester United csapatától máshova, mindez annyira feldobja, hogy új klubjában valósággal szárnyalni kezd. Az Old Traffordon pikírten emlegetik, hogyha az MU-tól menekülők ugyanilyen teljesítményt nyújtottak volna még vörös mezben, akkor az előző idényben a csapat nem a 15. helyen zár a bajnokságban, és nem az lenne a téma a csapattal kapcsolatban, hogy Amorim mestert mikor küldik el a kispadról.

Marcus Rashford saját nevelésű játékosként sem tudott maradandót alkotni a Manchester Unitednél Fotó: OLI SCARFF / AFP

Manchester United: rettegett csapatból elátkozott gárda

Nem is olyan régen még olyan sztárok játszottak a Vörös Ördögöknél, mint David Beckham, Wayne Rooney vagy Cristiano Ronaldo, akik számára dicsőségnek számított, ha a klub mezében kifuthattak a pályára. Mára a Manchester United árnyéka önmagának, megesett a csapattal az a szégyen, hogy ebben az idényben nem szerepel a nemzetközi kupaporondon. Pedig a világ egyik leggazdagabb klubjaként még mindig képes lenne a legnagyobb sztárokat megvásárolni, ám azok már nem feltétlenül tartják a nagymúltú egyesületet vonzónak.

Sőr, azok a sztárok, akik mégis ideigazoltak, őket mintha elátkozták volna, mert az Old Trafford gyepén századrészét sem tudják produkálni annak, amire egyébként valójában képesek. Összeszedtük, kik azok, akik kiszabadulva az átok alól új csapatukban azonnal bizonyítják, miért is igazolta le őket elképesztő összegekért a United, ahol aztán jelentősen veszítettek az értékükből.

Elsőként említhetjük André Onanát. A kapus az Intertől érkezve potyagólok sorozatát kapta, ő tényleg azt érezhette, hogy elátkozták. A most futó idény előtt a török Trabzonspor gárdája kölcsönvette a hálóőrt, aki hirtelen megtáltosodott és klubja egyik legjobbja lett, már volt a forduló legjobb kapusa is.

Marcus Rashford tökéletesen illeszkedik a Barca támadójátékába, már most tárgyalna vele a katalán klub a végleges szerződtetéséről Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Marcus Rashford

A 27 esztendős csatár minden idegszálával kapcsolódik az MU-hoz, hiszen a klub akadémiájáról került a nagyok közé. Mindenki úgy vélte, nemcsak a United, de az angol válogatott is évekre megoldotta a csatárkérdést, ám Rashford fokozatosan visszaesett, és utolsó manchesteri idényének utolsó nyolc meccsén még a keretből is kiszorult. Nyáron kölcsönvette őt a Barcelona, és a támadót mintha kicserélték volna. Gólokat lő, gólpasszokat ad, nem csoda, hogy a katalánok már most jelezték, az idény végén szeretnék végleg megvásárolni.