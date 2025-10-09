MUMarcus RashfordAnthonyAlejandro GarnachoOld Trafford

Szárnyaló klasszisok, már nem fog rajtuk a manchesteri átok

Ki gondolta volna, hogy a Premier League egykoron irigyelten legjobb klubjából csak úgy menekülnek a jobbnál jobb játékosok. Pedig az elmúlt idény végén több olyan klasszis is elhagyta a Manchester Unitedet, akik mintegy megszabadulva a béklyóiktól, új klubjaik legjobbjai közé kerültek szinte azonnal. Pedig például Höjlund nem Nápolyban tanult meg gólt rúgni, Antony sem Sevillában lett hirtelen a csapat motorja, míg Rashford sem a Barcelonánál vált gólerős csapatemberré. Viszont valamennyiükről lekerült a MU-átok.

Molnár László
2025. 10. 09. 5:50
Rasmus Höjlund manchesteri kalandja sok minden, de nem sikersztori
Rasmus Höjlund manchesteri kalandja sok minden, de nem sikersztori Fotó: WILLIAM VOLCOV Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
Amikor még Sir Alex Ferguson irányításával a Vörös Ördögök zsákszámra nyerték a trófeákat, a legnagyobb sztárok egyetlen vágya az volt, hogy a csapathoz kerüljenek. Mára ez a tendencia megfordult, és amennyiben egy játékos eligazol, vagy csak kölcsönbe kerül a Manchester United csapatától máshova, mindez annyira feldobja, hogy új klubjában valósággal szárnyalni kezd. Az Old Traffordon pikírten emlegetik, hogyha az MU-tól menekülők ugyanilyen teljesítményt nyújtottak volna még vörös mezben, akkor az előző idényben a csapat nem a 15. helyen zár a bajnokságban, és nem az lenne a téma a csapattal kapcsolatban, hogy Amorim mestert mikor küldik el a kispadról.

Marcus Rashford saját nevelésű játékosként sem tudott maradandót alkotni a Manchester Unitednél
Marcus Rashford saját nevelésű játékosként sem tudott maradandót alkotni a Manchester Unitednél      Fotó: OLI SCARFF / AFP

Manchester United: rettegett csapatból elátkozott gárda

Nem is olyan régen még olyan sztárok játszottak a Vörös Ördögöknél, mint David Beckham, Wayne Rooney vagy Cristiano Ronaldo, akik számára dicsőségnek számított, ha a klub mezében kifuthattak a pályára. Mára a Manchester United árnyéka önmagának, megesett a csapattal az a szégyen, hogy ebben az idényben nem szerepel a nemzetközi kupaporondon. Pedig a világ egyik leggazdagabb klubjaként még mindig képes lenne a legnagyobb sztárokat megvásárolni, ám azok már nem feltétlenül tartják a nagymúltú egyesületet vonzónak.

Sőr, azok a sztárok, akik mégis ideigazoltak, őket mintha elátkozták volna, mert az Old Trafford gyepén századrészét sem tudják produkálni annak, amire egyébként valójában képesek. Összeszedtük, kik azok, akik kiszabadulva az átok alól új csapatukban azonnal bizonyítják, miért is igazolta le őket elképesztő összegekért a United, ahol aztán jelentősen veszítettek az értékükből. 

Elsőként említhetjük André Onanát. A kapus az Intertől érkezve potyagólok sorozatát kapta, ő tényleg azt érezhette, hogy elátkozták. A most futó idény előtt a török Trabzonspor gárdája kölcsönvette a hálóőrt, aki hirtelen megtáltosodott és klubja egyik legjobbja lett, már volt a forduló legjobb kapusa is.

Marcus Rashford tökéletesen illeszkedik a Barca támadójátékába, már most tárgyalna vele a katalán klub a végleges szerződtetéséről
Marcus Rashford tökéletesen illeszkedik a Barca támadójátékába, már most tárgyalna vele a katalán klub a végleges szerződtetéséről    Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Marcus Rashford

A 27 esztendős csatár minden idegszálával kapcsolódik az MU-hoz, hiszen a klub akadémiájáról került a nagyok közé. Mindenki úgy vélte, nemcsak a United, de az angol válogatott is évekre megoldotta a csatárkérdést, ám Rashford fokozatosan visszaesett, és utolsó manchesteri idényének utolsó nyolc meccsén még a keretből is kiszorult. Nyáron kölcsönvette őt a Barcelona, és a támadót mintha kicserélték volna. Gólokat lő, gólpasszokat ad, nem csoda, hogy a katalánok már most jelezték, az idény végén szeretnék végleg megvásárolni.

Marcus Rashford statisztikái

  • 27 éves csatár
  • kölcsön: Barcelona – 2026. 06. 30.
  • értéke: 40 millió euró
  • A MU akadémiájának játékosaként 2016-ban került a nagycsapathoz

Utolsó manchesteri félidénye (2024-es őszi szezon)

  • Európa-liga: 6 meccs 1 gól, 1 gólpassz – 309 játékperc
  • Premier League: 15 meccs, 4 gól, 1 gólpassz – 982 játékperc
  • Ligakupa: 2 meccs, 2 gól, 1 gólpassz – 126 játékperc
  • összesen: 23 meccs, 7 gól, 3 gólpassz – 1417 játékperc

Eddigi barcelonai statisztikái

  • La Liga: 8 meccs, 1 gól, 4 gólpassz – 465 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs, 2 gól, 1 gólpassz – 154 játékperc
  • Összesen: 10 meccs, 3 gól, 5 gólpassz

Rasmus Höjlund

A 22 éves dán középcsatárt mintha beoltották volna góllövés ellen, amikor megérkezett Manchesterbe. Azt senki sem állítja, hogy nem kapott elég lehetőséget menedzsereitől, ám mintha béklyó lett volna a lábán. Senki sem ejtett túl sok könnycseppet akkor, amikor kiderült, 6 millió euróért kölcsönveszi az olasz bajnok, az SSC Napoli. Ahogy Rasmus Höjlund kitette a lábát az Old Traffordról, a nápolyiak nagy örömére azonnal megtalálta a góllövő cipőjét, így nem csoda, ha manapság ő az egyik legnagyobb sztár a Vezúv lábainál.

Rasmus Höjlund a nápolyiaknál újra megtalálta a góllövő cipőjét
Rasmus Höjlund a nápolyiaknál újra megtalálta a góllövő cipőjét     Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Rasmus Höjlund statisztikái

  • 22 éves középcsatár
  • kölcsön: Napoli – 2026. 06. 30.
  • értéke: 45 millió euró

Utolsó manchesteri idénye (2024/25)

  • Premier League: 32 meccs, 4 gól, 1 gólpassz – 2014 játékperc
  • Európa-liga: 15 meccs, 6 gól, 3 gólpassz – 966 játékperc
  • FA Kupa: 3 meccs – 239 játékperc
  • Ligakupa: 2 meccs – 73 játékperc
  • összesen: 52 meccs, 10 gól, 4 gólpassz – 3322 játékperc

Eddigi nápolyi statisztikái

  • Serie A: 4 meccs, 2 gól – 306 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs, 2 gól – 162 játékperc
  • összesen: 6 meccs, 4 gól – 468 játékperc 

Alejandro Garnacho

A fiatal, 21 éves argentin Alejandro Garnacho sem találta meg a számítását a Unitednél, noha a szélső előző idénybeli statisztikáit sokan elfogadnák a Premier League-ban játszva. Neki is kellett a levegőváltozás, és a Chelsea megvásárolta őt. Noha a Kékeknél még alakulóban van a formája, a Liverpool elleni rangadón már megmutatta, hogy a Chelsea nem csinált vele rossz üzletet.

Alejandro Garnacho sem bizonyult az United legjobb vételének
Alejandro Garnacho sem bizonyult az United legjobb vételének    Fotó: PETER PARKS / AFP

Alejandro Garnacho statisztikái

  • 21 éves, balszélső
  • eladás: Chelsea (2032. 06. 30.)
  • értéke: 45 millió euró

Utolsó manchesteri idénye (2024/25)

  • Premier League: 36 meccs, 6 gól, 2 gólpassz – 2196 játékperc
  • Európa-liga: 15 meccs, 1 gól, 4 gólpassz – 972 játékperc
  • FA Kupa: 3 meccs, 1 gólpassz – 192 játékperc
  • Ligakupa: 3 meccs, 3 gól, 3 gólpassz – 177 játékperc
  • Brit Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól – 31 játékperc
  • összesen: 58 meccs, 11 gól, 10 gólpassz – 3568 játékperc

Eddigi statisztikái a Chelsea-ben

  • Premier League: 2 meccs – 86 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs – 83 játékperc
  • Ligakupa: 1 meccs – 59 játékperc
  • összesen: 5 meccs – 228 játékperc

Antony

A brazil elképesztő összegért érkezett az Old Traffordra, melynek szelleme szinte azonnal agyonnyomta a brazil szélsőt. Semmi sem akart sikerülni neki, ám amikor idén januárban kölcsönbe került a Betishez, azonnal megújult, és a közönség a régi Antonyt láthatta a pályán, hiszen rúgott 5 gólt és adott 3 gólpasszt. A zöld-fehérek a vezetésével bejutottak a Konferencialiga fináléjába, ám a Chelsea porrá zúzta őket az álmaikkal együtt. Sokáig úgy volt, hogy a Betis képtelen lesz őt megtartani, ám végül Antony maradhatott, amit pazar játékkal hálál meg hétről hétre.

Antony nagy ígéret volt az Old Traffordon, ám semmi sem sikerült neki
Antony nagy ígéret volt az Old Traffordon, ám semmi sem sikerült neki     Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Antony statisztikái

  • 25 éves, jobbszélső
  • eladás: Betis (2030. 06. 30.)
  • értéke: 30 millió euró

Utolsó manchesteri idénye (2024 ősz)

  • Premier League: 8 meccs – 135 játékperc
  • Európa-liga: 4 meccs – 126 játékperc
  • Ligakupa: 2 meccs, 1 gól – 145 játékperc
  • összesen: 14 meccs, 1 gól – 406 játékperc

Idei statisztikái a Betisnél

  • La Liga: 4 meccs – 328 játékperc
  • Európa-liga: 1 meccs, 1 gól, 1 gólpassz – 90 játékperc
  • összesen: 5 meccs, 1 gól, 1 gólpassz – 418 játékperc

Scott McTominay

A skót középpályás már egy évvel ezelőtt áttette a székhelyét a Vezúv lábához, és ezt a lépést a Napoli szurkolói nem győznek áldani. Ugyanis Scott McTominay vezényletével a csapat bajnok lett, és Conte mester benne látta csapata legfontosabb láncszemét. Az MU tábora viszont szomorúan konstatálta, hogy az ő távozásával indult el az a folyamat, hogyha valaki elhagyja a Vörös Ördögöket, azonnal visszanyeri a legjobb formáját.

McTominay a Unitedben ugyan nem játszott rosszul, de ahhoz, hogy kiteljesedjen, távoznia kellett
McTominay a Unitedben ugyan nem játszott rosszul, de ahhoz, hogy kiteljesedjen, távoznia kellett    Fotó: OLI SCARFF / AFP

Scott McTominay statisztikái

  • 28 éves középpályás
  • eladás: Napoli (2028. 06. 30.)
  • értéke: 50 millió euró

Utolsó manchesteri idénye (2023/24)

  • Premier League: 32 meccs, 7 gól, 1 gólpassz – 1892 játékperc
  • FA Kupa: 6 meccs, 2 gól, 1 gólpassz – 502 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 5 meccs, 1 gól, 1 gólpassz – 381 játékperc
  • összesen: 43 meccs, 10 gól, 3 gólpassz – 2775 játékperc
Scott McTominay a Napoliban talált vissza igazán régi önmagához
Scott McTominay a Napoliban talált vissza igazán régi önmagához     Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A Napoli-idények statisztikái

2024/25

  • Serie A: 34 meccs, 12 gól, 6 gólpassz – 2941 játékperc
  • Olasz Kupa: 2 meccs, 1 gól – 31 játékperc
  • összesen: 36 meccs, 13 gól – 2972 játékperc

2025/26

  • Serie A: 6 meccs, 1 gól, 1 gólpassz – 522 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs – 159 játékperc
  • összesen: 8 meccs, 1 gól, 1 gólpassz – 681 játékperc


 

